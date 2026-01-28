Zee Rajasthan
विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन! सीएम भजनलाल शर्मा समेत वसुंधरा राजे ने जताया शोक

Ajit Pawar Death News: राजनीति की दुनिया आज एक बड़े सदमे से गुजर रही है. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है, जब उनका विमान बुधवार सुबह महाराष्ट्र के पुणे के बारामती में लैंडिंग के प्रयास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दर्दनाक हादसे में पवार सहित कुल पांच लोगों की मौत हुई है, जिनमें विमान के क्रू, सुरक्षा कर्मी और सहायक सदस्य भी शामिल हैं.
 

Published: Jan 28, 2026, 01:55 PM IST | Updated: Jan 28, 2026, 02:35 PM IST

Jaipur News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दुखद घटना पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक शोक संदेश लिखते हुए कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार जी की विमान दुर्घटना में निधन की सूचना अत्यंत दुखद और स्तब्धकारी है.

शर्मा ने पवार को एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी नेता और समर्पित जनसेवक बताया, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को महाराष्ट्र के विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित किया. मुख्यमंत्री ने लिखा कि पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है और इस कठिन समय में उनकी गहन संवेदनाएं उनके परिवार, समर्थकों और जनता के साथ हैं. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार को इस क्षति को सहने की शक्ति देने की कामना की. ॐ शान्ति!

पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी जताया शोक
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी शोक जताते हुए कहा कि विमान हादसे में महाराष्ट्र के मा. उपमुख्यमंत्री श्री अजीत पवार के असामयिक निधन से महाराष्ट्र ने एक समर्पित नेतृत्व को खो दिया है. जनसेवा के प्रति उनका समर्पण और महाराष्ट्र की जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें सदैव स्मरणीय रखेगी. इस अत्यंत दुःखद समय में मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूं तथा शोक संतप्त परिवार और उनके समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं.
ईश्वर त्यांना ही अपूरणीय हानी सहन करण्याचे बळ देवो.
ॐ शांती!

हादसा कैसे हुआ?
घाटीवार खबरों के मुताबिक, अजीत पवार का विमान मुंबई से बारामती जा रहा था, जहां वे आगामी जिला परिषद चुनाव के लिए रैलियों में भाग लेने वाले थे. लैंडिंग के दौरान विमान रनवे पर नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान जलकर राख हो गया. सभी सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई, और कोई भी जीवित नहीं बच पाया. इस हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जांच जारी है.

राजनीतिक गलियारे में शोक और प्रतिक्रियाएं
अजित पवार के निधन की खबर जैसे ही सामने आई, महाराष्ट्र और देशभर के नेताओं ने शोक जताना शुरू कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि वे इस दुखद घटना से गहरा आहत हैं और उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है. पूरे महाराष्ट्र में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई नेताओं ने पवार को श्रद्धांजलि दी है.

अजित पवार महाराष्ट्र में एक प्रभावशाली नेता थे, जिनकी भूमिका विशेष रूप से ग्रामीण और सहकारी क्षेत्रों में मजबूत रही है. उनके निधन से महाराष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा.

