जयपुर के पतंगबाजों से डिप्टी सीएम दिया कुमारी की अपील, संवेदनशीलता दिखाएं

Jaipur News : मकर संक्रांति पर पक्षियों को होने वाली गंभीर चोटों और दुघटनाओं के प्रति जागरूकता बढाने के लिए “सेव बर्ड्स अभियान” के तहत उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया.



ये अभियान रक्षा, एचजी फाउंडेशन,अपोलो कॉलेज और वाईल्ड लाइफ वेट्स इंटरनेशन के संयुक्त सहयोग से संचालित हो रहा है.



इस मौके पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि मकर संक्रांति उत्सव का पर्व है. लेकिन इस दौरान पतंगबाजी से हर साल बड़ी संख्या में पक्षी घायल होते है, समाज के सहयोग और संवेदनशीलता से पक्षियों का जीवन बचा सकते है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



रक्षा संस्थान के रोहित गंगवाल ने बताया कि पतंगबाजी सुबह 6:00 से 8:00 बजे तक नहीं करें और शाम 5:00 से 7:00 बजे तक पतंग नहीं उड़ाएं. क्योंकि इस समय पर पक्षियों का आवागमन रहता है. साथ ही

जयपुर में कोई घायल पक्षी दिखाई दे तो Bird Helpline — 9828500065 पर सम्पर्क करें.

आपको बता दें कि मकर संक्रांति का त्योहार जयपुर में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है. लेकिन बेजुबान परिंदों के लिए ये उतना ही घातक होता है. कई परिंदे इस दिन घायल होते हैं. जिन्हे बचाने के लिए ये अभियान चलाया जाता है.

अगर आप भी चाहते है की परिंदे इस दिन सुरक्षित रहे तो बताए गये समय के मुताबिक की पतंगबाजी करे. अगर घर या छतों या फिर आस पास पेड़ों पर मांझे फंसे हैं तो तुरंत उसे हटा दें और कूड़ेदान में फेंक दें. ताकि कोई पक्षी उसमें ना फंसे.

और अगर आपको कोई घायल पक्षी मिले तो फिर धीरे से उसे एक साफ कपड़े में लपेटे और पानी पिलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें आपको तुरंत हेल्पलाइन को कॉल करना है.