डिप्टी CM दीया कुमारी का युवाओं और किसानों के लिए बड़ा फैसला, बजट चर्चा में दोहराया 4 लाख नौकरियों का वादा

Rajasthan Budget 2026: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बजट पर हुई चर्चा का जवाब दिया. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पांच साल में चार लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों का वादा आज फिर दोहराया. बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि एक लाख पदों पर भर्ती प्रोसेस में है. निजी क्षेत्र में भी युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.

दीया कुमारी ने अपने जवाब में कांग्रेस पर खूब तंज कसते हुए कहा कि खजाना खाली कर गए और सीख हमें देते हैं. घाटे के बीज बोकर हिसाब हमसे लेते हैं. हमारी सरकार राजस्व आय में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत है. कांग्रेस सरकार के वक्त राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.4 प्रतिशत था, जबकि हमारी सरकार के द्वारा राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2025-26 में 3.87 प्रतिशत अनुमानित किया गया. साल 2026-27 में इसे कम करके 3.6 9 प्रतिशत अनुमानित है.

दिया कुमारी ने आज विधानसभा में की ये बड़ी घोषणाएं

690 करोड़ के नए सड़क कार्यों की घोषणा की. पुरानी पेयजल पाइपलाइन बदलने के लिए 150 करोड़ खर्च किए जाएंगे. 220 कराड़ के पेयज के काम होंगे. बिजली के नए जीएसएस का निर्माण किया जाएगा. कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पास नया इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा. एमएसएमई के नए आवेदन अब जिला उद्योग केंद्र में प्रोसेस होगा. स्कूल कॉलेजों में नए सब्जेक्ट और नए काम होंगे. ट्रिपल आईटी कोटा में नए कोर्स शुरू होंगे. केंद्र के साहयसोग से कोटा के ट्रिपल आईटी को एआई हब बनाया जाएगा.

मेडिकल कॉलेज कोटा में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू होगी. कोटा के अस्पतालों में 25 करोड़ के काम होंगे. 75 हजार स्कूली बच्चों की आंखों की जांच कर उन्हें चश्में दिए जाएंगे. एक लाख महिलाओं को सेल्फ डिफेंस, काउंसलिंग की ट्रैनिंग दी जाएगी. अंबेडकर ओबीसी छात्रावासों की सीटें बढ़ेंगी. रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में सफारी सुविधााओं पर 25 करोड़ खर्च होंगे. नए वेटरीनरी अस्पताल, सब सेंटी खोले जाएंगे. बीकानेर के लूणकरणसर में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा. लूणी में नया पुलिस थाना बनाया जाएगा.

राज्य कर्मचारियों को दो साल की सेवा के बाद केंद्र में चयन होने पर अब वेतन भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी. किसानों को खेत तक पहुंचने के लिए रास्ता देने के लिए सरकारी जमीन की पट्टी का सस्ती दर पर आवंटन होगा.

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कांग्रेस पर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के आरोप लगाए. वहीं भजनलाल सरकार की विकास योजनाओं की जमकर तारीफ की. जाहिर है बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारना सरकार की पहली प्राथमिकता होगी, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा से अब भी कई बड़ी घोषणाओं का विधायकों को इंतजार है.

