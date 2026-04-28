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जयपुर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया जोरदार अभिनंदन

Nitin Naveen Jaipur Visit: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के जयपुर आगमन पर भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया. कनोडिया कॉलेज पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पारंपरिक अंदाज में फूल-मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया.

Edited byAnsh RajReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 28, 2026, 11:40 AM|Updated: Apr 28, 2026, 11:40 AM
जयपुर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भव्य स्वागत, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया जोरदार अभिनंदन
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Rajasthan Politics: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के जयपुर आगमन पर 27 अप्रैल को कनोडिया कॉलेज में भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पारंपरिक अंदाज में फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया.

कार्यक्रम में विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया. लोक कलाकारों ने राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए पारंपरिक नृत्य और संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं. फूलों की मालाओं और राजस्थानी परंपराओं के साथ नितिन नवीन का स्वागत किया गया, जिससे पूरा माहौल भाजपा के रंग में रंग गया.

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नितिन नवीन जैसे ही जयपुर पहुंचे, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यह पहला राजस्थान दौरा पार्टी के लिए गौरव का विषय है.

दिया कुमारी ने कहा, “राजस्थान की यह पावन धरा अतिथि सत्कार और परंपराओं के लिए जानी जाती है. आज कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह के साथ स्वागत किया है, वह साबित करता है कि भाजपा संगठन की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि नितिन नवीन के नेतृत्व, अनुभव और संगठनात्मक क्षमता से भारतीय जनता पार्टी और अधिक सशक्त बनेगी. उनका यह दौरा न केवल संगठन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी साबित होगा. दिया कुमारी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आने वाले समय में सभी मिलकर राजस्थान में विकास और सुशासन की दिशा में और अधिक मेहनत करें.

इस अवसर पर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, भाजपा जिलाध्यक्ष अमित गोयल, प्रदेश मंत्री अजीत मंडन सहित कई गणमान्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे. कार्यक्रम के समापन पर कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में पार्टी को और मजबूत बनाने तथा आगामी चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लिया.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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