प्री-बजट तैयारियों को लेकर डिप्टी CM दीया कुमारी की बैठक, बोलीं- वही सड़क-पुल परियोजनाएं शामिल हों जो समय पर पूरी हों

Rajasthan Budget 2026: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने साफ कहा है कि बजट में वही सड़क, पुल और भवन परियोजनाएं शामिल की जाएं, जो आमजन की वास्तविक जरूरतों से जुड़ी हों और समय पर पूरी की जा सकें.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Deepak Goyal
Published: Jan 17, 2026, 07:21 PM IST | Updated: Jan 17, 2026, 07:21 PM IST

Rajasthan Budget 2026: आगामी बजट से पहले राज्य सरकार ने विकास योजनाओं को लेकर सख्त रुख अपना लिया है. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने साफ कहा है कि बजट में वही सड़क, पुल और भवन परियोजनाएं शामिल की जाएं, जो आमजन की वास्तविक जरूरतों से जुड़ी हों और समय पर पूरी की जा सकें.

सार्वजनिक निर्माण विभाग मुख्यालय में हुई प्री-बजट समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्ताव बनाने में औपचारिकता नहीं, बल्कि व्यावहारिकता दिखे. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स से बचा जाए, जो बाद में वन क्षेत्र, रिहायशी इलाकों या तकनीकी अड़चनों में फंसकर सालों तक लटके रहते हैं.

दीया कुमारी ने स्पष्ट किया कि आगामी बजट के लिए सड़कों, पुलों और भवनों का चयन जनहित, क्षेत्रीय जरूरत, यातायात सुविधा, सड़क सुरक्षा और दीर्घकालीन उपयोगिता के आधार पर किया जाए. उन्होंने अधिकारियों को ‘विकसित राजस्थान डॉक्युमेंट’ के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि विकास के तय लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके.

प्री-बजट घोषणाओं को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अगले तीन दिन तक फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए हैं. जिलों में तैनात अधिकारी मौके पर जाकर यह तय करेंगे कि किस क्षेत्र में कौन-सी सड़क या परियोजना लोगों को तुरंत राहत दे सकती है.

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रदेश में चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए. एनएच, एनएचएआई, पीएमजीएसवाई, रिडकोर सहित राज्य सड़कों की योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, शासन सचिव डी.आर. मेघवाल, मुख्य अभियंता सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

