जयपुर में विंटेज कारों का शाही जलवा! डिप्टी CM दीया कुमारी ने किया एग्जीबिशन का उद्घाटन

Jaipur Vintage Car Exhibition: राजस्थान की राजधानी जयपुर में 27वीं विंटेज एंड क्लासिक कार एग्जीबिशन का उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने स्वयं विंटेज कार में बैठकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया. राजपूताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब की ओर से विंटेज कारों को प्रदर्शित किया गया.

कार एग्जीबिशन में देश-विदेश की दुर्लभ और ऐतिहासिक विंटेज कारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. दर्शकों में विंटेज कारों को लेकर खासा उत्साह और क्रेज देखने को मिला. इस दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि इस तरह के आयोजन में आकर बेहद अच्छा लग रहा है.

विंटेज कारें हमारी धरोहर हैं और इनका इस तरह से संरक्षण और रखरखाव काबिले तारीफ है. जयपुर में इस तरह का भव्य आयोजन होना हम सभी के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि जयपुर में विंटेज कार रैली और एग्जीबिशन हर साल आयोजित की जाती है, जो अपने सुंदर और यूनिक डिस्प्ले के लिए जानी जाती है. साथ ही उन्होंने कार मालिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह सराहनीय है कि आज भी इन कारों को पूरी तरह सुरक्षित और बेहतर तरीके से मेंटेन रखा गया है.

हर साल इस एग्जीबिशन में कुछ नया देखने को मिलता है, जिससे लोगों में नई और अनोखी गाड़ियों को देखने की उत्सुकता बनी रहती है. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना है. हेरिटेज के मामले में राजस्थान विश्व के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है और ये विंटेज व क्लासिक कारें इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है.