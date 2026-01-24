Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जयपुर में विंटेज कारों का शाही जलवा! डिप्टी CM दीया कुमारी ने किया एग्जीबिशन का उद्घाटन

Jaipur Vintage Car Exhibition: जयपुर में 27वीं विंटेज एंड क्लासिक कार एग्जीबिशन का उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने स्वयं विंटेज कार में बैठकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Jan 24, 2026, 10:21 PM IST | Updated: Jan 24, 2026, 10:21 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में शीतलहर का कहर जारी! इन जिलों में माइनस में पहुंचा तापमान
8 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में शीतलहर का कहर जारी! इन जिलों में माइनस में पहुंचा तापमान

घोड़ी चढ़ा हत्यारा हनुमान प्रसाद, हाथों में वरमाला लिए प्रिया सेठ की दुल्हन वाली फोटोज वायरल
8 Photos
jaipur crime

घोड़ी चढ़ा हत्यारा हनुमान प्रसाद, हाथों में वरमाला लिए प्रिया सेठ की दुल्हन वाली फोटोज वायरल

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं दाल ढोकली, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Marwari Dal Dhokli

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं दाल ढोकली, जानें रेसिपी और फायदे

चांदी हुई बेकाबू, आसमान नहीं अब चांद छू रही कीमतें! जानें क्या है आज के सिल्वर के रेट
6 Photos
silver rate today

चांदी हुई बेकाबू, आसमान नहीं अब चांद छू रही कीमतें! जानें क्या है आज के सिल्वर के रेट

जयपुर में विंटेज कारों का शाही जलवा! डिप्टी CM दीया कुमारी ने किया एग्जीबिशन का उद्घाटन

Jaipur Vintage Car Exhibition: राजस्थान की राजधानी जयपुर में 27वीं विंटेज एंड क्लासिक कार एग्जीबिशन का उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने स्वयं विंटेज कार में बैठकर प्रदर्शनी का अवलोकन किया. राजपूताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब की ओर से विंटेज कारों को प्रदर्शित किया गया.

कार एग्जीबिशन में देश-विदेश की दुर्लभ और ऐतिहासिक विंटेज कारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. दर्शकों में विंटेज कारों को लेकर खासा उत्साह और क्रेज देखने को मिला. इस दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि इस तरह के आयोजन में आकर बेहद अच्छा लग रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विंटेज कारें हमारी धरोहर हैं और इनका इस तरह से संरक्षण और रखरखाव काबिले तारीफ है. जयपुर में इस तरह का भव्य आयोजन होना हम सभी के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि जयपुर में विंटेज कार रैली और एग्जीबिशन हर साल आयोजित की जाती है, जो अपने सुंदर और यूनिक डिस्प्ले के लिए जानी जाती है. साथ ही उन्होंने कार मालिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह सराहनीय है कि आज भी इन कारों को पूरी तरह सुरक्षित और बेहतर तरीके से मेंटेन रखा गया है.

हर साल इस एग्जीबिशन में कुछ नया देखने को मिलता है, जिससे लोगों में नई और अनोखी गाड़ियों को देखने की उत्सुकता बनी रहती है. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना है. हेरिटेज के मामले में राजस्थान विश्व के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है और ये विंटेज व क्लासिक कारें इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news