/डिप्टी CM दीया कुमारी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि, समानता और संविधान के मूल्यों पर दिया जोर

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में अंबेडकर जयंती समारोह आयोजित हुआ. समारोह में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी शामिल होकर डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धापूर्वक नमन किया और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. यह कार्यक्रम डॉ. भीमराव अंबेडकर विचार मंच समिति द्वारा आयोजित किया गया.

कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बाबा साहब के महान विचारों, संविधान निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान और सामाजिक समरसता के लिए किए गए संघर्ष को याद किया. उन्होंने कहा कि बाबा साहब का जीवन हमें समानता, न्याय और अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब द्वारा रखी गई नींव को आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है.

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की पूरे विश्व में अलग पहचान है और देश निरंतर अंबेडकर के आदर्शों पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि हर नागरिक को समान अवसर मिले. यह बाबा साहब का सपना था, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है.

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा, रिटायर्ड आईएएस केसी वर्मा और जीसी राय, जनजाति कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सामरीया, एसएमएस हॉस्पिटल के प्रोफेसर डॉ. सुनील चौहान, डॉ. भजनलाल रोलण, सुभाष गोयल, रामअवतार शर्मा, कालूराम बुनकर, सुधीर अग्रवाल, अरुण गुप्ता, बंशीधर रांगेरा, मंडल अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, पार्षद सुमन गुप्ता समेत स्थानीय निवासी मौजूद रहे.