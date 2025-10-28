डिप्टी CM दीया कुमारी ने खाटू श्याम जी कॉरिडोर विकास कार्यों की समीक्षा, कहा-आगामी बजट में राशि होगी तय!

Khatu Shyam Ji: खाटू श्याम कॉरिडोर (सीकर) के विकास कार्यों को लेकर उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के आगामी बजट में भी इस परियोजना के लिए राशि का प्रावधान किया जा सकता है.
Khatu Shyam Ji: उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन भवन जयपुर में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत खाटू श्याम कॉरिडोर (सीकर) के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आरएसआरडीसी, पीडीकोर, मंदिर कमेटी पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए.
बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि श्री खाटूश्यामजी राजस्थान की सबसे प्रमुख धार्मिक नगरी है, जहां हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. इसके साथ ही जिम्मेदारी है कि श्रद्धालुओं को बेहतर और सुगम अनुभव मिल सके.
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दर्शनार्थियों और स्थानीय निवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और सभी स्टेक होल्डर्स व जनप्रतिनिधियों के सुझावों को शामिल कर विकास कार्य करना ही अधिक प्रभावी होगा.
दीया कुमारी ने बताया कि भारत सरकार के स्वदेश दर्शन 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत खाटूश्यामजी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा सकारात्मक हुई. उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण और पार्किंग की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष कमेटी गठित की गई है, जो जल्द ही ठोस सुझाव प्रस्तुत करेगी.
उन्होंने यह भी बताया कि कमेटी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर राजस्थान सरकार के आगामी बजट में भी इस परियोजना के लिए राशि का प्रावधान किया जा सकता है.
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर भावना शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान मेला प्राधिकरण अशोक कुमार सांखला, अतिरिक्त निदेशक पर्यटन विभाग आनन्द कुमार त्रिपाठी, एसडीएम मोनिका सारस्वत, एएसपी दीपक गर्ग, श्याम मंदिर कमेटी अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान, खाटूधाम व्यापार मण्डल अध्यक्ष सोनू जोशी, पूर्व चेयरमैन पवन पुजारी, पीडीकोर और आरएसआरडीसी के अधिकारी मौजूद रहे.
बता दें कि बीते दिन उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने खाटूश्यामजी में बाबा श्याम के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की. मंदिर कमेटी अध्यक्ष पृथ्वी सिंह पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह ने डिप्टी सीएम का स्वगत किया था. उन्होंने स्वदेश दर्शन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया था और विकास कार्यों में लापरवाही को देखकर दीया कुमारी जमकर नाराजगी जताई.
