/GITB में दीया कुमारी का बड़ा बयान; बोलीं- पर्यटन बनेगा राजस्थान की अर्थव्यवस्था का ‘ग्रोथ इंजन’

Rajasthan News: "द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार" (GITB) के माध्यम से निवेश, रोजगार और वैश्विक साझेदारियों को बढ़ावा देते हुए राज्य सरकार राजस्थान को एक वर्ल्ड-क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का प्रयासरत किया. जीआईटीबी केवल एक पर्यटन आयोजन नहीं, बल्कि साझेदारी, विस्तार और वैश्विक अवसरों के लिए उपयुक्त मंच है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के अनुरूप पर्यटन आज विकास, रोजगार और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का प्रमुख आधार बन चुका है.

राजस्थान में लाखों लोगों की आजीविका से जुड़कर समावेशी आर्थिक विकास को गति दे रहा है. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 15वें संस्करण के होटल जय महल पैलेस में आयोजित उद्घाटन सत्र में संबोधन के दौरान कही. 27 से 28 अप्रैल यानी आज और कल दो दिनों में 10,000 से अधिक पूर्व-निर्धारित बी2बी बैठकों के माध्यम से विदेशी खरीदार सीधे भारतीय प्रदर्शकों, हेरिटेज और लग्जरी होटल संचालकों, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनियों, वेलनेस, वाइल्डलाइफ, एडवेंचर और एमआईसीई ऑपरेटर्स से संवाद करेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के उद्घाटन सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पर्यटन को ‘ग्रोथ इंजन’ के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें प्रशासन, निजी निवेश और सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दी गई है. उदयपुर की झीलों, थार के रेगिस्तान, जयपुर और चित्तौड़गढ़ के किलों, प्रमुख यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशन्स और 660 से अधिक हवेलियों के संरक्षण जैसे प्रयासों के साथ राजस्थान अनुभव-आधारित पर्यटन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, MICE, फिल्म और स्पिरिचुअल टूरिज्म के विस्तार के साथ राज्य को वर्षभर सक्रिय पर्यटन गंतव्य बनाया जा रहा है. फिक्की पर्यटन समिति और सीएमडी डॉ. ज्योत्सना सूरी ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि पिछले 15 वर्षों में जीआईटीबी ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की शक्ति का एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत किया है.

उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार के 15वें संस्करण का उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के विज़न के अनुरूप पर्यटन विकास, रोजगार और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का प्रमुख आधार बन चुका है. पिछले 15 वर्षों में जीआईटीबी ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप की शक्ति का एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के तहत भारत का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में पर्यटन के जीडीपी में योगदान को 5.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक ले जाने का है. जीआईटीबी का उद्देश्य राज्य की विविध पर्यटन क्षमताओं को वैश्विक ट्रैवल बाजार से जोड़ना है.

GITB कार्यक्रम में राजस्थान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान आज केवल अपनी ऐतिहासिक विरासत के कारण ही नहीं, बल्कि निवेश-अनुकूल नीतियों, सरल प्रक्रियाओं, समयबद्ध निर्णय व्यवस्था और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण एक आकर्षक, वर्षभर सक्रिय पर्यटन गंतव्य के रूप में उभर रहा है. हेरिटेज टूरिज्म, डेजर्ट सर्किट्स, वाइल्डलाइफ एक्सपीरियंस, वेलनेस, फेथ-बेस्ड ट्रैवल, रूरल और इको-टूरिज्म जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग और निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं.





बेहतर रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी, पीपीपी-आधारित पहल और डिजिटल सिस्टम्स के माध्यम से पर्यटन प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है. मुख्य सचिव ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि पर्यटन को रोजगार सृजन, स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और क्षेत्रीय विकास का मजबूत आधार बनाना है. पर्यटन सचिव शुचि त्यागी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने पर्यटन को ‘ग्रोथ इंजन सेक्टर’ के रूप में प्राथमिकता दी है, जिससे नीति, निवेश और स्थानीय सहभागिता एक साथ आगे बढ़ें.

जीआईटीबी का उद्देश्य राज्य की विविध पर्यटन क्षमताओं को वैश्विक ट्रैवल बाजार से जोड़ना है. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक सुमन बिल्ला ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत भारत का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में पर्यटन के जीडीपी में योगदान को 5.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक ले जाने का है. उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हुआ है.

वर्ष 2014 से हवाई अड्डों की संख्या 75 से बढ़कर 150 हो गई है और रेल नेटवर्क में भी उल्लेखनीय सुधार हुए हैं. 2014 से 2025 के बीच घरेलू पर्यटकों के आगमन की संख्या 1.5 बिलियन से बढ़कर 4 बिलियन तक पहुंच गई हैं, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या भी दोगुनी वृद्धि के साथ 10 मिलियन से 20 मिलियन तक पहुंची है. भारत की समृद्ध सांस्कृतिक क्षमता पर जोर देते हुए उन्होंने होटल क्षमता को दोगुना करने, विश्वस्तरीय पर्यटन स्थलों के विकास और उच्च मूल्य वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की आवश्यकता बताई.

साथ ही उन्होंने कहा कि जीआईटीबी छोटे हितधारकों को बड़े वैश्विक भागीदारों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उद्घाटन सत्र के दौरान अतिथियों द्वारा 'रीइमेजनिंग इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया-ट्रैंड्स, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांस्फॉर्मेशनल अपॉर्च्यूनिटीज टूवर्ड्स इन्क्रेडिबल इंडिया 4.0' थीम पर फिक्की-ईवाय नॉलेज पेपर का विमोचन भी किया गया. कार्यक्रम में पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार और फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल के को-चेयरमैन सुरेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे.