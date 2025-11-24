Jaipur News: परिवहन विभाग में 500 करोड़ का मेगा घोटाला उजागर, डिप्टी सीएम ने दिए FIR दर्ज करने के आदेश

Jaipur News: परिवहन विभाग में पुराने हैरिटेज नम्बरों को गलत तरीके से बैकलॉग कर आवंटित करने के मामले में अब एफआईआर दर्ज कराई जाएंगी. पुरानी 7 डिजिट सीरीज के नम्बरों का विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने महंगी दरों पर बेचान किया था. अब इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने दोषी कार्मिकों पर एफआईआर कराने के लिए कहा है. दरअसल परिवहन विभाग में 7 डिजिट नम्बरों के गलत तरीके से बैकलॉग करने और आवंटन का मामला मार्च 2025 से गर्माया हुआ है. इस पूरे मामले का खुलासा सबसे पहले जयपुर RTO प्रथम में हुआ था.

जहां बाबू सुरेश तनेजा और सहायक प्रोग्रामर रामजीलाल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हुए थे. विभाग ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था. जांच आगे बढ़ी तो प्रदेशभर में इसी तरह की गड़बड़ियां सामने आई. विभाग ने आगे कार्रवाई करते हुए झुंझुनूं डीटीओ और राजसमंद के कार्यवाहक डीटीओ को भी निलंबित कर दिया था. इसके अलावा खेतड़ी डीटीओ सहित झुंझुनूं के निरीक्षकों पर भी कार्रवाई की गई. विभाग ने अपर परिवहन आयुक्त रेणु खंडेलवाल को जांच करने के निर्देश दिए थे. खंडेलवाल ने प्रदेशभर के आरटीओ को करीब 8500 वाहनों के गलत तरीके से बैकलाॅग किए जाने की सूची भेजी.

इसके बाद इन वाहनों के आवंटन को लेकर आरटीओ से जांच रिपोर्ट मांगी गई. सूत्रों के मुताबिक केवल दौसा आरटीओ को छोड़कर अन्य सभी आरटीओ ने रिपोर्ट सब्मिट कर दी थी. मामले में सवाईमाधोपुर डीटीओ द्वारा रिपोर्ट नहीं दिए जाने की बात आ रही है. हालांकि इस मामले में विभाग ने दौसा RTO को निलंबित कर दिया है.

कल से दर्ज होंगी FIR?

परिवहन विभाग में हुए इस घोटाले को लेकर विभाग कल विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा. इसके तहत जिन जिलों में विभागीय कार्मिक दोषी माने गए हैं, उन जिलों में पुलिस में सम्बंधित डीटीओ द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाएंगी. वहीं जिन जिलों में डीटीओ भी दोषी माने गए हैं, वहां पर सम्बंधित आरटीओ द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी.

7 डिजिट घोटाले में ED की एंट्री!

- परिवहन विभाग से 3 बिन्दुओं पर मांगा ED ने जवाब

- जयपुर RTO प्रथम के बाबू सुरेश तनेजा से उठा था मामला

- ED ने तनेजा द्वारा किए करीब 80 पंजीयन की मांगी रिपोर्ट

- साथ ही प्रदेशभर में की गई वित्तीय गड़बड़ियों की रिपोर्ट मांगी

- पूर्व में परिवहन मुख्यालय ने वित्त विभाग को भेजी थी अनियमितता की रिपोर्ट

- वित्त विभाग को रिपोर्ट भेजे जाने के बाद मामले में हुई ED की एंट्री

- विभाग ने ED को सभी 3 बिन्दुओं पर जवाब भिजवाया

- अब ED के अगले कदम पर टिकी विभाग की नजरें