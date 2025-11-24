Zee Rajasthan
Jaipur News: परिवहन विभाग में 500 करोड़ का मेगा घोटाला उजागर, डिप्टी सीएम ने दिए FIR दर्ज करने के आदेश

Jaipur News: राजस्थान परिवहन विभाग में पुराने हैरिटेज (7 डिजिट) वीआईपी नंबरों के अवैध बैकलॉग और महंगी कीमत पर बेचने के 500 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है. उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सभी दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Kashi Ram
Published: Nov 24, 2025, 06:19 PM IST | Updated: Nov 24, 2025, 06:19 PM IST

Jaipur News: परिवहन विभाग में 500 करोड़ का मेगा घोटाला उजागर, डिप्टी सीएम ने दिए FIR दर्ज करने के आदेश

Jaipur News: परिवहन विभाग में पुराने हैरिटेज नम्बरों को गलत तरीके से बैकलॉग कर आवंटित करने के मामले में अब एफआईआर दर्ज कराई जाएंगी. पुरानी 7 डिजिट सीरीज के नम्बरों का विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने महंगी दरों पर बेचान किया था. अब इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने दोषी कार्मिकों पर एफआईआर कराने के लिए कहा है. दरअसल परिवहन विभाग में 7 डिजिट नम्बरों के गलत तरीके से बैकलॉग करने और आवंटन का मामला मार्च 2025 से गर्माया हुआ है. इस पूरे मामले का खुलासा सबसे पहले जयपुर RTO प्रथम में हुआ था.

जहां बाबू सुरेश तनेजा और सहायक प्रोग्रामर रामजीलाल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हुए थे. विभाग ने दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था. जांच आगे बढ़ी तो प्रदेशभर में इसी तरह की गड़बड़ियां सामने आई. विभाग ने आगे कार्रवाई करते हुए झुंझुनूं डीटीओ और राजसमंद के कार्यवाहक डीटीओ को भी निलंबित कर दिया था. इसके अलावा खेतड़ी डीटीओ सहित झुंझुनूं के निरीक्षकों पर भी कार्रवाई की गई. विभाग ने अपर परिवहन आयुक्त रेणु खंडेलवाल को जांच करने के निर्देश दिए थे. खंडेलवाल ने प्रदेशभर के आरटीओ को करीब 8500 वाहनों के गलत तरीके से बैकलाॅग किए जाने की सूची भेजी.

इसके बाद इन वाहनों के आवंटन को लेकर आरटीओ से जांच रिपोर्ट मांगी गई. सूत्रों के मुताबिक केवल दौसा आरटीओ को छोड़कर अन्य सभी आरटीओ ने रिपोर्ट सब्मिट कर दी थी. मामले में सवाईमाधोपुर डीटीओ द्वारा रिपोर्ट नहीं दिए जाने की बात आ रही है. हालांकि इस मामले में विभाग ने दौसा RTO को निलंबित कर दिया है.

परिवहन विभाग में 7 डिजिट घोटाला!

- विभाग की जांच कमेटी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक

- 2 से 3 RTO के भी आ रहे इस गड़बड़झाले में नाम

- DTO रहते किए गए बैकलॉग और पंजीयन में सामने आ रहे नाम

- विभाग के करीब 35 DTO शामिल बताए जा रहे इस फर्जीवाड़े में

- प्रदेशभर में करीब 400 अधिकारी-कर्मचारी गड़बड़झाले में शामिल

- जयपुर RTO प्रथम के सर्वाधिक 32 कार्मिकों के नाम शामिल

- इनमें आधा दर्जन DTO सहित इंस्पेक्टर, बाबुओं के नाम शामिल

- विभागीय कमेटी ने करीब 500 करोड़ की वित्तीय अनियमितता मानी

- रिन्युअल फीस नहीं लेने को लेकर हुई वित्तीय अनियमितता

- साथ ही ट्रांसफर फीस का भी हुआ परिवहन विभाग को नुकसान

- 8500 बैकलॉग में से करीब 2 हजार वाहनों का रिकॉर्ड गायब हुआ

कल से दर्ज होंगी FIR?

परिवहन विभाग में हुए इस घोटाले को लेकर विभाग कल विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा. इसके तहत जिन जिलों में विभागीय कार्मिक दोषी माने गए हैं, उन जिलों में पुलिस में सम्बंधित डीटीओ द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाएंगी. वहीं जिन जिलों में डीटीओ भी दोषी माने गए हैं, वहां पर सम्बंधित आरटीओ द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी.

7 डिजिट घोटाले में ED की एंट्री!

- परिवहन विभाग से 3 बिन्दुओं पर मांगा ED ने जवाब

- जयपुर RTO प्रथम के बाबू सुरेश तनेजा से उठा था मामला

- ED ने तनेजा द्वारा किए करीब 80 पंजीयन की मांगी रिपोर्ट

- साथ ही प्रदेशभर में की गई वित्तीय गड़बड़ियों की रिपोर्ट मांगी

- पूर्व में परिवहन मुख्यालय ने वित्त विभाग को भेजी थी अनियमितता की रिपोर्ट

- वित्त विभाग को रिपोर्ट भेजे जाने के बाद मामले में हुई ED की एंट्री

- विभाग ने ED को सभी 3 बिन्दुओं पर जवाब भिजवाया

- अब ED के अगले कदम पर टिकी विभाग की नजरें

