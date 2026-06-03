/भैराणा धाम के आसपास कोई जमीन नहीं खरीदी गयी है -डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा

Rajasthan Politics : डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि भैराणा धाम के आसपास कोई जमीन नहीं खरीदी गयी है. डिप्टी सीएम ने बताया की मुझ पर जमीनी सौदों के आरोप गलत है. मेरी भैराणा के दादू धाम में गहरी आस्था है. मेरी छवि खराब करने के लिए विरोधियों ने षडयंत्र किया है. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुझ पर बेवजह जमीनें खरीदने के आरोप लगाये गये. मैं प्रकृति और आस्था के संरक्षण का समर्थक हूं. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए मुझ पर बेवजह के आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने सरकार और दादूपंथी संतों के साथ चल रही वार्ता को सकारात्मक बताया और जल्द मामले के समाधान की उम्मीद जताई.

वहीं मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने हनुमान बेनीवाल के भैराणा धाम के आंदोलन पर गंभीर सवाल उठाये और कहा कि सरकार की संतों के साथ वार्ता सकारात्मक रही है.संतों की अधिकांश मांगों पर सरकार सहमत है. जल्द मामले का समाधान हो जाएगा. मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने हनुमान बेनीवाल पर तंज कसा और कहा कि वो मालपुरा में भी आकर रैलियां करें और चुनाव लड़ने का मन है तो मेरे सामने चुनाव लड़ें.

Add Zee News as a Preferred Source

आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने आरोप लगाया लगाया था कि क्षेत्रीय विधायक और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की भैराणा धाम पर डेढ़ सौ बीघा जमीन है, जिसकी बाजार कीमत बढ़ाने के लिए इस जमीन को रीको को दिया गया है. बेनीवाल ने कहा था कि रीको को जमीन देने से सबसे बड़ा नुकसान जीव जंतुओं और पर्यावरण को होगा. साथ ही साधु संतों की आस्था का भी सवाल है.