/OBC आयोग की रिपोर्ट के बाद जारी होगा निकाय और पंचायत चुनाव का कार्यक्रम- डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा

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Rajasthan Politics: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए जल्द बड़ी खबर आ सकती है. डिप्टी मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि OBC आयोग की रिपोर्ट आने में हुई देरी के कारण चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं हो सका. अब रिपोर्ट मिलने के बाद निकाय और पंचायत चुनावों का शेड्यूल घोषित किया जाएगा.
OBC आयोग की रिपोर्ट के बाद होगा चुनाव कार्यक्रम जारी
डिप्टी CM डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन OBC आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था. रिपोर्ट आने के बाद निकाय और पंचायत चुनावों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जल्द ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा.
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वहीं डिप्टी सीएम एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित कई सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों को अधिक अवसर देने के उद्देश्य से 10 प्रतिशत सीटें बढ़ाई गई हैं. इससे अधिक छात्रों को प्रवेश का मौका मिलेगा और उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान होगी.
बसों पर कार्रवाई को बताया जरूरी
परिवहन विभाग की ओर से बसों पर चल रही कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि यह कदम आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है. नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए ऐसी कार्रवाई आवश्यक है.
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