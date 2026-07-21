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OBC आयोग की रिपोर्ट के बाद जारी होगा निकाय और पंचायत चुनाव का कार्यक्रम- डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा

Rajasthan Politics: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर कार्यक्रम जारी होने वाला है. डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने में देरी के चलते निकाय और पंचायत चुनावों का कार्यक्रम लेट हुआ है. अब रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराए जाएंगे.

Edited byAman SinghReported byKashi Ram
Published: Jul 21, 2026, 03:16 PM|Updated: Jul 21, 2026, 03:16 PM
OBC आयोग की रिपोर्ट के बाद जारी होगा निकाय और पंचायत चुनाव का कार्यक्रम- डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा
Image Credit: Deputy CM Premchand BairwaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए जल्द बड़ी खबर आ सकती है. डिप्टी मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि OBC आयोग की रिपोर्ट आने में हुई देरी के कारण चुनाव कार्यक्रम जारी नहीं हो सका. अब रिपोर्ट मिलने के बाद निकाय और पंचायत चुनावों का शेड्यूल घोषित किया जाएगा.

OBC आयोग की रिपोर्ट के बाद होगा चुनाव कार्यक्रम जारी

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डिप्टी CM डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन OBC आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था. रिपोर्ट आने के बाद निकाय और पंचायत चुनावों की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जल्द ही चुनाव कार्यक्रम जारी किया जाएगा.

वहीं डिप्टी सीएम एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित कई सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों को अधिक अवसर देने के उद्देश्य से 10 प्रतिशत सीटें बढ़ाई गई हैं. इससे अधिक छात्रों को प्रवेश का मौका मिलेगा और उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान होगी.

बसों पर कार्रवाई को बताया जरूरी

परिवहन विभाग की ओर से बसों पर चल रही कार्रवाई को लेकर डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि यह कदम आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है. नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए ऐसी कार्रवाई आवश्यक है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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