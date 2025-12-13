Zee Rajasthan
Jaipur News: दूदू में भ्रष्टाचार का दंगल, इंजीनियर हिमांशु मील और धारा सिंह मीणा आमने-सामने! कौन सच्चा कौन झूठा?

DUDU News: जयपुर के दूदू क्षेत्र में जलदाय विभाग (PHED) में भ्रष्टाचार की जांच को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के निर्देश पर 26 नवंबर को सहायक अभियंता (AEN) धारा सिंह मीणा ने नरेना क्षेत्र के 71 गांवों में विष्णु प्रकाश पुंगलिया फर्म द्वारा संचालित ओएंडएम (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) कार्यों का निरीक्षण किया. इस जांच में भारी अनियमितताएं और गड़बड़ियां सामने आईं.

Published: Dec 13, 2025, 04:22 PM IST | Updated: Dec 13, 2025, 04:22 PM IST

Jaipur News: दूदू में भ्रष्टाचार का दंगल, इंजीनियर हिमांशु मील और धारा सिंह मीणा आमने-सामने! कौन सच्चा कौन झूठा?

Jaipur News: जयपुर-दूदू में भ्रष्टाचार की जांच पर विवाद गरमा गया है.जलदाय विभाग के दो अधिकारी आमने सामने हो गए है.डिप्टी सीएम के निर्देश के बाद गड़बड़ी की जांच की गई.लेकिन इस जांच पर PHED के इंजीनियर आपस में उलझ गए.आखिरकार दूदू में कैसे छिडा भ्रष्टाचार का दंगल..देखे इस खास रिपोर्ट में!

दूदू में भ्रष्टाचार पर दंगल,इंजीनियर उलझे-

दूदू में भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट पर दंगल छिड गया है.नरेना में ओएंडएम कार्यों के जांच पर विवाद गरमा गया है.विष्णु प्रकाश पुंगलिया फर्म के संचालन-संधारण की जांच पर कार्यवाहक अधीक्षण अभियंता हिमांशु मील और सहायक अभियंता धारा सिंह मीणा आमने सामने हो गए.

दरअसल 26 नवंबर को डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के निर्देश पर AEN धारा सिंह ने 71 गांवों में ओएंडएम कार्यों का निरीक्षण किया,जिसमें भारी अनियमित्ताएं मिली.

इस रिपोर्ट पर SE हिमांशु मील ने नोटिस थमाकर पूछा कि किस आदेश के तहत जांच की गई.हिमांशु मील का कहना है कि एईएन धारासिंह ने जांच रिपोर्ट उच्च अफसरों के दफ्तर नहीं भेजी.मेल चेक करवाया,लेकिन जांच रिपोर्ट नहीं मिली.जबकि AEN धारा सिंह मीणा का कहना है कि जांच रिपोर्ट एक्सईएन दफ्तर से उच्च अफसर अधीक्षण अ िभयंता तक मेल की थी.अब सवाल ये है कि इस मामले में कौन सच्चा कौन झूठा?

डिप्टी सीएम के निर्देश,फिर विवाद क्यों?
कार्यवाहक अधीक्षण अभियंता हिमांशु मील ने AEN धारासिंह से अनियमितताओं के संबंध में उच्च अफसरों को अवगत करवाकर व्यक्तिगत रूप से बिना अन्य किसी अधिकारी के जांच किए जाने का कारण पूछा.मील का कहना है कि भ्रष्टाचार की जांच के लिए कमेटी बनाकर जांच होती.मुझे जांच के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई.

जबकि AEN धारासिंह का कहना है 26 नवंबर को नरेना के कुछ लोग पानी की समस्या लेकर दफ्तर आए थे.उस समय एक्सईएन दफ्तर में नहीं थे.उनको फोन किया तो एक्सईएन ने कह दिया कि ये अपने आप चले जाएंगे,आप तो छोडो.इसके बाद दोपहर में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पास जाकर लोगों ने समस्याएं बताई.फिर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने फोन पर मुझे निर्देश दिए कि लोगों के साथ नरेना जाकर पूरे मामले की जांच कर शाम तक रिपोर्ट भेजे.उनके निर्देश पर रिपोर्ट बनाकर डिप्टी सीएम और उच्च अफसरों को भेजी.धारा सिंह दूदू एक्सईएन के टीए है.

AEN ने दावा,92 लाख की गडबडी-
AEN ने दावा किया है कि मैसर्स विष्णु प्रकाश पुंगलिया को 92 लाख का गलत पैमेंट किया गया. जांच रिपोर्ट में सामने आया कि ठेकेदार से AEN जितेश मीणा,JEN पूजा कुमावत की मिलीभगत कर बिना भौतिक सत्यापन के फर्म पुंगलिया को 92 लाख का गलत पैमेंट किया.लेकिन हिंमाशु मील का कहना है कि रिपोर्ट के साथ कोई दस्तावेज ही नहीं है.गौरतलब है कि सीएम की मीटिंग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिकायत की थी,जिसके बाद एक्सईएन जितेंद्र शर्मा को एपीओ िकया गया .

