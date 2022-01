सेना की साउथ वेस्टर्न कमांड की ओर से डेजर्ट रेड रैली 2022 का आयोजन

Jaipur : जयपुर-सेना की साउथ वेस्टर्न कमांड (Army South Western Command) की ओर से डेजर्ट रेड रैली 2022 (Desert Red Rally 2022) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. ये बाइक रैली राजस्थान के अलग-अलग स्थानों से होती हुई जयपुर पहुंचेगी और इस रैली का उद्देश्य युवाओं को संदेश देना और शहादत देने वाले सेना के सिपाहियों की याद में किया जा रहा है.

जयपुर स्थित मिलिट्री स्टेशन से आज इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इस मौके पर कर्नल प्रशांत पचौरी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह बाइक रैली 9 जनवरी से 19 जनवरी तक राजस्थान के अलग-अलग स्थानों पर पहुंचेगी. उन्होंने बताया कि कि रैली बीकानेर, जैसलमेर, लोंगेवाला, तनोट, मुनाबाओ, बाड़मेर, उदयपुर और रणथंभौर होते हुए वापस जयपुर पहुंचेगी.

कर्नल प्रशांत पचौरी ने बताया कि इस रैली के जरिए से शहीद हुए वायु सेना और नौसेना के भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जो अब उनके बीच नहीं हैं. इस रैली में सेना के बारह अधिकारी मोटरसाइकिल से राजस्थान के अलग-अलग स्थानों पर पहुंचेंगे. सेना की ओर से आयोजित हो रही इस रैली का उद्देश्य युवाओं को संदेश देना है और इस रैली की थीम ''ऑट इनवेनियम विआम ऑट फेसियम'' (Out Invenium Viam Aut Fasium) रखी गई है. जिसका अर्थ है कि या तो हम रास्ता खोज लेंगे या एक बना लेंगे (Either we will find a way or make one).