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रीको औद्योगिक क्षेत्रों का होगा वर्गीकरण, जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में 370 करोड़ के विकास कार्य शुरू

Rajasthan Industrial Development: राजस्थान सरकार प्रदेश की औद्योगिक स्थिति को लगातार सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयासरत है. रीको ने अपने औद्योगिक क्षेत्रों को उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज श्रेणियों में विभाजित करने की योजना बनाई है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Apr 14, 2026, 01:42 PM IST | Updated:Apr 14, 2026, 01:42 PM IST

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रीको औद्योगिक क्षेत्रों का होगा वर्गीकरण, जोधपुर-पाली-मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया में 370 करोड़ के विकास कार्य शुरू

Rajasthan Industrial Development: राजस्थान सरकार प्रदेश की औद्योगिक स्थिति को लगातार सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयासरत है. इसी कड़ी में रीको औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों, विद्युत की निर्बाध आपूर्ति, वॉटर हार्वेस्टिंग सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं को आधुनिक और सुदृढ़ स्वरूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है. रीको द्वारा प्रदेश में औद्योगिक ढांचे के सर्वांगीण विकास के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

रीको ने अपने औद्योगिक क्षेत्रों को उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज श्रेणियों में विभाजित करने की योजना बनाई है. प्रदेश के 450 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों को इन श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा. निगम प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि श्रेणीवार विभाजन के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट, पौधरोपण, सड़क, सार्वजनिक पार्किंग, फायर स्टेशन एवं स्किल डेवलपमेंट सेंटर जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

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आगामी वर्ष में सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार कर प्रत्येक क्षेत्र को एक श्रेणी ऊपर ले जाने का प्रयास किया जाएगा. औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं पर 1200 करोड़ रपये खर्च होंगे. वर्ष 2024-25 की तुलना में 2.5 गुना अधिक है. वर्ष 2025-26 में 539 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए गए. जयपुर में प्रधानमंत्री एकता मॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है.

रीको और एनआईसीडीसी की एसपीवी रिडको द्वारा जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में 370 करोड़ रुपये के कार्य शुरू, नए निवेशकों को भी उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. रीको का उद्देश्य है कि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत उद्योगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों, जिससे वे अपने उद्योगों में लगातार प्रगति करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकें. इस दिशा में रीको उद्यमियों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है.

औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, उन्नयन और रखरखाव के लिए वर्ष 2025-26 में 1000 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यादेश जारी किए गए, जो वर्ष 2024-25 की तुलना में 2.5 गुना अधिक है. साथ ही वर्ष 2025-26 में 539 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए गए हैं. इसके अलावा जयपुर में प्रधानमंत्री एकता मॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है. रीको और एनआईसीडीसी की एसपीवी रिडको द्वारा जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (चरण-ए) में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 370 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी कर कार्य शुरू किया जा चुका है.

वित्तीय वर्ष 2026-27 में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, रखरखाव एवं उन्नयन हेतु 1200 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यादेश जारी करने की योजना है. इन कार्यों से औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और नए निवेशकों को भी उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.

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