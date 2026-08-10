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सावन के दूसरे सोमवार पर शिवमय हुआ राजस्थान, जयपुर से जैसलमेर तक हर-हर महादेव के जयकारों की गूंज

Sawan Somvar 2026: सावन के दूसरे सोमवार को राजस्थान के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. सुबह से ही भक्त भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे. मंदिरों में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय नजर आया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published:Aug 10, 2026, 07:39 PM IST | Updated:Aug 10, 2026, 07:39 PM IST
सावन के दूसरे सोमवार पर शिवमय हुआ राजस्थान, जयपुर से जैसलमेर तक हर-हर महादेव के जयकारों की गूंज
Image Credit: Sawan Somvar 2026

Sawan Somvar 2026: सीकर के कल्याण धाम मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं. भक्तों ने भगवान शिव का जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर पूजा-अर्चना की. सावन के सोमवार को लेकर मंदिरों में विशेष सजावट भी की गई. बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष भगवान शिव की पूजा करने पहुंचे. कई श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर भगवान शिव का अभिषेक किया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की.

मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाएं भी की गईं. सुबह से ही मंदिरों के आसपास भक्तों की आवाजाही बनी रही. श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन कर सावन के पावन सोमवार पर आशीर्वाद लिया. श्रद्धालु पूनम ने बताया कि आज श्रावण माह का दूसरा सोमवार है और हम श्री कल्याण धाम में शिव जी की पूजा करने आए हैं, यहां आज पूजा-अर्चना व जलाभिषेक हो रहा है.

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Sawan Somvar 2026


भगवान शिव का रूद्राभिषेक और पूजा-अर्चना कर महाआरती

फतेहपुर के कस्बे की ऐतिहासिक बुधगिरी बाबा की मंढी पर चल रहे श्रावण अनुष्ठान महोत्सव के तहत सावन के दूसरे सोमवार को महंत दिनेश गिरी के सानिध्य में शिव भक्तों ने पंडित सुशील मिश्रा के आचार्यत्व में भगवान शिव का रूद्राभिषेक, जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना कर महाआरती की. बुधगिरी मंढी के पीठाधीश्वर महंत दिनेश गिरी महाराज ने बताया कि प्रतिवर्ष श्रावण माह में बुधगिरी मंढी पर भव्य, दिव्य आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें युवा वर्ग उत्साह के साथ भाग लेते हुए भगवान शिव की आराधना करते हैं.

ऐतिहासिक बुधगिरी मढी पर श्रावण अनुष्ठान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महा रूद्राभिषेक, पंचाक्षर मंत्र जाप, सहस्त्रार्चन शिव पूजन सहित खेलकूद प्रतियोगिता, महाजागरण, कीर्तन सत्संग, यज्ञ हवन, नन्दी पूजन, गो आरती, तीज पर्व सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. श्रावण महामहोत्सव में प्रतिदिन भगवान शिव की विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है, जिसमें युवा भी काफी संख्या में भाग ले रहे हैं.

पंडित सुशील मिश्र के आचार्यत्व में प्रतिदिन महारूद्राभिषेक, पंचाक्षर मंत्रो का जाप हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है. मढी पर सुबह नमः शिवाय के मंत्रो का जाप प्रतिदिन शिव भक्तों की ओर से किया जा रहा है, जिससे वातावरण शिवमय बन जाता है. इसी तरह श्रावण के दूसरे सोमवार को कस्बे के मंदिरो में श्रद्धालुओं की ओर से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की गई. कस्बे के श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर दो जांटी बालाजी धाम मंदिर सहित मंदिरों में प्रतिष्ठापित शिवालयों में श्रद्धालुओं की ओर से जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना की.

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सावन के दूसरे सोमवार पर पूरी तरह शिवमय हुआ सरदारशहर

सावन के दूसरे सोमवार को सरदारशहर पूरी तरह शिवमय हो गया. शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. हर-हर महादेव, बम-बम भोले और ओम नमः शिवाय के जयघोष से मंदिर परिसर और आसपास का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया. बड़ी संख्या में शिव भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन, पूजा-अर्चना और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचे, जिससे पूरे शहर में आस्था, श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला.

सावन सोमवार के विशेष महत्व को देखते हुए श्रद्धालु सुबह से ही हाथों में जल कलश, दूध, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र और पूजा सामग्री लेकर मंदिरों की ओर जाते दिखाई दिए. मंदिरों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं और श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए भोलेनाथ के जयकारे लगाते रहे. महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों की बड़ी संख्या ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, अच्छी वर्षा और मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की.

शहर के विभिन्न शिवालयों में सुबह से लेकर दोपहर तक लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा. कई मंदिरों में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, शिव चालीसा पाठ, भजन-कीर्तन और विशेष आरती का आयोजन किया गया. भक्तों ने शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से अभिषेक कर विधिवत पूजा-अर्चना की. मंदिरों में बज रहे भजनों और शंख-घंटियों की ध्वनि से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आया.

मंदिर समितियों की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं. जलाभिषेक के लिए अलग-अलग कतारें बनाई गईं, पेयजल की व्यवस्था की गई तथा स्वयंसेवकों ने दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. भीड़ को देखते हुए कई मंदिरों में अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

सावन के दूसरे सोमवार को ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरदारशहर पहुंचे. कई श्रद्धालु पैदल यात्रा कर मंदिरों में पहुंचे और भगवान शिव के दर्शन किए. युवाओं के समूह भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए मंदिरों तक पहुंचे, जबकि महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा कर अखंड सौभाग्य और परिवार की खुशहाली की कामना की.

धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है. इस दिन श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. इसी आस्था के कारण सरदारशहर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिली. कई श्रद्धालुओं ने दिनभर व्रत रखकर भोलेनाथ का स्मरण किया और मंदिरों में आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया.

मंदिरों के आसपास फूल-माला, बेलपत्र, प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानों पर भी दिनभर अच्छी चहल-पहल रही. व्यापारियों ने बताया कि सावन सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक रही. शाम की आरती के समय भी मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी और श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना की.

सावन के दूसरे सोमवार पर सरदारशहर में उमड़ी आस्था की यह भव्य तस्वीर शहर की धार्मिक परंपरा और भगवान शिव के प्रति लोगों की गहरी श्रद्धा का प्रतीक बन गई. पूरे दिन शहर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से गूंजता रहा और शिवभक्ति का ऐसा अनुपम दृश्य देखने को मिला जिसने हर श्रद्धालु के मन को भक्ति और आस्था से भर दिया.

Sawan Somvar 2026

भगवान भोलेनाथ की भक्ति में पूरा जयपुर शिवमय

जयपुर में सावन का दूसरा सोमवार और सोम प्रदोष का विशेष संयोग. भगवान भोलेनाथ की भक्ति में आज पूरा जयपुर जैसे शिवमय नजर आया. कहीं हाथों में गंगाजल और दूध लिए श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते दिखे, तो कहीं कांवड़ियें बोल बम के जयकारों के साथ शिवालयों की ओर बढ़ते हुए नजर आए. भोर होते ही मंदिरों में घंटियों की गूंज शुरू हुई और देखते ही देखते शिवालयों के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लग गईं. गलता तीर्थ से निकली कांवड़ यात्राएं. तड़के जयपुर के अलग-अलग शिवालयों तक पहुंचने लगीं. कांवड़ में पवित्र जल, कंधों पर आस्था और दिल में भोलेनाथ... हर-हर महादेव के जयघोष के साथ कांवड़ियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया.

चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव, झारखंड महादेव, चमत्कारेश्वर समेत शहर के तमाम शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा. वैशाली नगर से चौड़ा रास्ता-मालवीय नगर से आदर्श नगर और सांगानेर तक... शिव मंदिरों में अलसुबह से ही दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें दिखाई दीं. किसी के हाथ में बेलपत्र, किसी के हाथ में भांग और धतूरा, तो कोई दूध और गंगाजल लेकर भोलेनाथ की चौखट तक पहुंचा.

महिलाएं हों या बच्चे... युवा हों या बुजुर्ग... हर कोई भोले की भक्ति में लीन नजर आया. किसी ने परिवार की सुख-समृद्धि मांगी. किसी ने मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना की और किसी ने बस भोलेनाथ के दरबार में शीश झुका दिया. शहर की गलियों से जब कांवड़िये कांवड लेकर गुजरे, तो तो सड़कों पर भी शिव भक्ति का रंग चढ़ गया. बोल बम के जयकारे... भगवा ध्वज... कंधों पर कांवड़ और कदम-कदम पर गूंजता हर-हर महादेव... मानो पूरा जयपुर कह रहा हो, भोले की भक्ति में शहर डूबा है.

बहरहाल, सावन सोमवार और सोम प्रदोष के चलते मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान भी हुए. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों के आस-पास सुरक्षा और व्यवस्थाओं के इंतजाम किए गए. जयपुर में आज सावन का दूसरा सोमवार सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और विश्वास का ऐसा संगम बना. जहां कंधों पर कांवड़ थी, हाथों में जल था, जुबां पर भोले का नाम था और दिल में सिर्फ एक ही भाव... हर-हर महादेव... बम-बम भोले...

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धौलपुर में भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा

सावन माह के दूसरे सोमवार को जिले भर में भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. तड़के ही बम भोले, बम भोले और जय भोलेनाथ के जयकारों से पूरा जिला गूंज उठा. व्रतधारी श्रद्धालु जल, दूध और बेलपत्र लेकर शिवालयों की ओर चल पड़े. शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के चोपड़ा महादेव मंदिर, मचकुंड पंचमुखी महादेव बीहड़ स्थित अचलेश्वर महादेव सैंपऊ महादेव मंदिर, बसेड़ी के भूतेश्वर महादेव मंदिर और बाड़ी के महादेव मंदिरो में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी.

श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और बेलपत्र अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की. कई भक्त पैदल और कावड़ लेकर पहुंचे. मंदिर समितियों ने प्रसाद, शीतल पेय और बैठने की व्यवस्था की थी. मंदिर परिसरों में भजन-कीर्तन और शंख-घंटियों की गूंज से माहौल शिवमय रहा. महिलाओं ने परिवार की कुशलता के लिए व्रत रखे. वहीं युवा और बच्चे भी नीले-केसरिया वस्त्रों में भगवान शिव की पूजा में शामिल हुए. सुरक्षा के मद्देनजर सभी प्रमुख शिवालयों पर पुलिस बल तैनात रहा. पंडितों के अनुसार, सावन सोमवार को शिव पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है. पूरे सावन माह इसी तरह श्रद्धा का माहौल बना रहेगा.

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कोटा में जलाभिषेक कर खुशहाली की मनोकामना

सावन के दूसरे सोमवार पर श्रद्धालुओं ने शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक किया और खुशहाली की मनोकामनाएं मांगी. कांवड़िया भी यहां पर अपने कावड़ लेकर पहुंचकर मां चंबल का जल भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चढ़ाकर अभिषेक कर रहे हैं. कोटा के कंसुआ, भीतरिया कुण्ड व शिवपुरी धाम सहित अलग-अलग मंदिरों में लोगों ने विशेष पूजा अर्चना की.

कोई बेलपत्र, फल-फूल, मिष्ठान, अक्षत, धूब, धतूरा चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहा है, तो कोई एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से शिवजी को प्रसन्न कर रहा है. मंदिरों में हर-हर महादेव के जयकारा गूंज रहा है. कोचिंग स्टूडेंट्स ने सफलता की कामना की, तो महिलाएं घर में सुख समृद्धि और संतान की तरक्की के लिए प्रार्थना कर रही हैं और यहां पर दूर-दराज और ग्रामीण अंचल से भी लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं.

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जैसलमेर के शिवालयों में उमड़ा भक्ति का सैलाब

श्रावण मास के दूसरे सोमवार के अवसर पर स्वर्णनगरी जैसलमेर के शिवालयों में आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा. सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं. चहुओर ‘हर-हर महादेव’ और ‘बम-बम भोले’ के जयघोष गूंज रहे हैं. जैसलमेर के करीब 150 वर्ष पुराने प्राचीन मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करने को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया.

पूजा-अर्चना के दौरान भक्तों ने भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत और पुष्प अर्पित किए. मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा और श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आए. इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी किया गया. सुबह से लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में दर्शन, पूजा और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर व्यवस्थाएं की गईं. श्रावण मास के इस पावन अवसर पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर शिवभक्ति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं.

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शाहपुरा में जयकारों से पूरा माहौल शिवमय

सावन के दूसरे सोमवार को शाहपुरा में भोले के जयकारों से पूरा माहौल शिवमय हो गया. सुबह से ही कस्बे के धरती देवरा, नीलकंठ महादेव, माणाघाट और कदमा महादेव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा. हर हर महादेव के जयघोष के साथ श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, दुधाभिषेक, कर भगवान शिव से सुख-समृद्धि की कामना की. मंदिर परिसरों में सुबह से ही आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है. भोले को ले रिझाने का प्रयास कर रहे हैं. इस अवसर पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गया है.

लोहार्गल से कावड़ लेकर पहुंचे श्रद्धालु, किया शिवलिंग का अभिषेक

आज सावन का दूसरा सोमवार है. झुंझुनूं में स्थित शिवालयों में सुबह से ही शिवभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है. श्रद्धालु बेल पत्र, दूध, फूल और जल आदि से भगवान शिव का अभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने में लगे हुए हैं. शहर के प्राचीन एवं प्रसिद्ध बावलिया की बगीची स्थित शिव मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. श्रद्धालु लाइन में लगकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं. सोमवार को बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. शहर के कई शिवालयों को भव्य और आकर्षक ढंग से सजाया गया है. वहीं कई श्रद्धालु लोहार्गल से कावड़ लाकर शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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