/क्या अब प्रभु से सिर्फ करियर और सेहत मांग रहे हैं भक्त ? देवस्थान विभाग का डेटा देखिए

Jaipur News : मंदिरों में चढ़ावे का तरीका बदला है, लेकिन आस्था नहीं. अब भक्त भगवान के दरबार में प्रसिद्धि या दिखावे की नहीं, बल्कि मन की शांति, परिवार की खुशहाली और आर्थिक उन्नति की कामना लेकर पहुंच रहे हैं. देवस्थान विभाग को पिछले 9 वर्षों में मिले ऑनलाइन दान के आंकड़े बताते हैं कि नई पीढ़ी की श्रद्धा अधिक निजी, व्यावहारिक और डिजिटल हो गई है. आखिर भक्तों की बदलती प्राथमिकताएं क्या कहती हैं.

भक्ति में सुकून की तलाश, दान का बदलता गणित

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देवस्थान विभाग को वर्ष 2017 से 2026 के बीच ऑनलाइन माध्यम से मिले 34.93 लाख रुपए के दान के आंकड़े बताते हैं, कि भक्त अब प्रसिद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा या पारंपरिक मान्यताओं से ज्यादा मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, आर्थिक उन्नति और व्यक्तिगत संतोष को प्राथमिकता दे रहे हैं. ऑनलाइन दान के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा चुने गए विभिन्न मदों का विश्लेषण इस बदलाव की साफ तस्वीर पेश करता है. सबसे अधिक राशि धन-मन संवर्धन, मनोकामना पूर्ति, सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली से जुड़े मदों में प्राप्त हुई है. इसके विपरीत प्रसिद्धि प्राप्ति और संतति संबंधी मदों में सबसे कम दान दर्ज हुआ है. विशेषज्ञ इसे बदलते सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश का संकेत मान रहे हैं. उनका कहना है कि आज की पीढ़ी के लिए आस्था केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और भावनात्मक सहारे का माध्यम भी बन गई है. बढ़ती प्रतिस्पर्धा, आर्थिक चुनौतियों और तनावपूर्ण जीवनशैली के बीच लोग ईश्वर से सफलता के साथ-साथ मन की शांति और स्थिरता की कामना कर रहे हैं.

श्रेणी (मद) चढ़ावा

धन-मन-धन संवर्धन 5.41 लाख

मनोकामना पूर्ति 5.19 लाख

स्वास्थ्य 4.31 लाख

सफलता 3.34 लाख

प्रसिद्धि मद 8,748

संतति मद 12,136

मांगलिक उत्सव 23,860

भक्ति का 'प्रैक्टिकल' दौर, करियर और सेहत पर है फोकस

देवस्थान विभाग के आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि आर्थिक मजबूती की चाह लोगों की प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान पर है. नौकरी, व्यवसाय, करियर और आय में वृद्धि की कामना के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन दान किया. वहीं अच्छे स्वास्थ्य और परिवार के सदस्यों के आरोग्य के लिए भी उल्लेखनीय राशि चढ़ाई गई.

ऑनलाइन दान ने खत्म किया 'दिखावा'

अब बड़ी संख्या में लोग घर बैठे ऑनलाइन दान कर रहे हैं, जहां न तो किसी प्रदर्शन की जरूरत है और न ही सार्वजनिक पहचान की. इससे स्पष्ट है कि श्रद्धालु दिखावे के बजाय निजी और आत्मिक संतोष को अधिक महत्व दे रहे हैं. सामाजिक बदलाव का असर संतति संबंधी मान्यताओं पर भी दिखाई दे रहा है. कभी पुत्र प्राप्ति या वंश वृद्धि जैसी कामनाएं धार्मिक दान का बड़ा कारण होती थीं, लेकिन अब ऐसे मदों में अपेक्षाकृत कम रुचि देखने को मिल रही है. ये समाज में बदलती सोच और नई पीढ़ी के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है.

आर्थिक सहयोग से कहीं ऊपर है 'दान का सुकून'

धर्म और समाजशास्त्र के जानकार मानते हैं कि दान केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन और सामाजिक संवेदनशीलता का भी प्रतीक है. धार्मिक और सामाजिक कार्यों में योगदान देने से लोगों के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. यही कारण है कि श्रद्धालु अब दान को केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि मानसिक संतोष और जीवन में सकारात्मकता लाने के माध्यम के रूप में देखने लगे हैं. बहरहाल, देवस्थान विभाग के ऑनलाइन दान के नौ वर्षों के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि आस्था का स्वरूप बदल रहा है. भगवान के प्रति विश्वास पहले जितना ही मजबूत है, लेकिन अब भक्तों की प्रार्थनाओं में प्रसिद्धि से ज्यादा शांति, दिखावे से ज्यादा संतोष और परंपरा से ज्यादा व्यक्तिगत जुड़ाव दिखाई दे रहा है.