Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /देवशयनी एकादशी: कल से 119 दिन के लिए योगनिद्रा में जाएंगे भगवान विष्णु, थम जाएंगे सभी मांगलिक कार्य, जानें दर्शन का समय

देवशयनी एकादशी: कल से 119 दिन के लिए योगनिद्रा में जाएंगे भगवान विष्णु, थम जाएंगे सभी मांगलिक कार्य, जानें दर्शन का समय

Jaipur News: 25 जुलाई से देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु 119 दिनों के लिए योगनिद्रा में जाएंगे और चातुर्मास शुरू होगा. इस दौरान विवाह सहित मांगलिक कार्य रुकेंगे. जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर में विशेष शयनोत्सव, रथ यात्रा और विस्तारित दर्शन व्यवस्था रहेगी.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 24, 2026, 01:01 PM|Updated: Jul 24, 2026, 01:01 PM
देवशयनी एकादशी: कल से 119 दिन के लिए योगनिद्रा में जाएंगे भगवान विष्णु, थम जाएंगे सभी मांगलिक कार्य, जानें दर्शन का समय
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: बात आस्था और परंपरा की... कहते हैं जब सृष्टि के पालनहार विश्राम पर जाते हैं, तब जगत की बागडोर महादेव संभालते हैं. कल देवशयनी एकादशी के साथ भगवान विष्णु 119 दिनों के लिए योगनिद्रा में चले जाएंगे. इसके साथ ही चातुर्मास शुरू होगा, शहनाइयों पर विराम लगेगा, लेकिन मंदिरों में भक्ति, भजन, शयनोत्सव और विशेष आराधना का दौर तेज हो जाएगा. इस बार देवशयनी एकादशी दुर्लभ शुभ योगों में आ रही है, इसलिए धर्म, दान और साधना का महत्व भी कई गुना बढ़ गया है.

देवशयनी एकादशी पर 25 जुलाई से भगवान श्रीहरि विष्णु सृष्टि की सत्ता के संचालन का भार भगवान भोलेनाथ को सौंपकर 119 दिनों के लिए योगनिद्रा में जाकर विश्राम करेंगे. इसके साथ ही चातुर्मास की शुरुआत होगी. विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन, प्रतिष्ठा सहित सभी मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा. मान्यता है कि इस अवधि में सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान भोलेनाथ संभालते हैं. 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर श्रीहरि के जागरण के साथ चातुर्मास का समापन होगा और 21 नवंबर से पुनः मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे. इस बार देवशयनी एकादशी कई दुर्लभ शुभ संयोगों में आ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ब्रह्म योग, अमृत योग, इंद्र योग, शिववास योग तथा पुष्य नक्षत्र में सूर्य और बृहस्पति की स्थिति धर्म, जप, तप, दान और विष्णु आराधना के लिए विशेष फलदायी मानी जा रही है. देवशयनी एकादशी के साथ मंदिरों की दैनिक सेवा-पद्धति भी बदल जाएगी. जयपुर सहित प्रदेश के विष्णु और कृष्ण मंदिरों में भगवान का शयनोत्सव, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीसूक्त पाठ, भजन-कीर्तन और विशेष आराधना का क्रम शुरू होगा. मंदिरों में सात्विक भोग, कथा, सत्संग और चातुर्मास की परंपराओं के अनुसार विशेष धार्मिक आयोजन किए जाएंगे.

26 जुलाई के रवि प्रदोष से शिव आराधना का विशेष महत्व
आराध्य गोविंददेवजी मंदिर में देवशयनी एकादशी पर विशेष आयोजन होंगे. ठाकुरजी को लाल सूती नटवर वेश धारण कराया जाएगा. शालिग्रामजी का पंचामृत अभिषेक कर तुलसी मंच तक रथ यात्रा निकलेगी. तुलसी पूजन और चार परिक्रमा के बाद शालिग्रामजी को पुनः गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन अवधि बढ़ाकर सुबह मंगला से शयन झांकी तक करीब सवा आठ घंटे कर दी है. धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रीहरि के योगनिद्रा में जाने के बाद भगवान शिव सृष्टि संचालन का दायित्व संभालते हैं. इस वर्ष 26 जुलाई के रवि प्रदोष से शिव आराधना का विशेष महत्व रहेगा. शिवालयों में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और विशेष पूजन का सिलसिला बढ़ेगा. इसी अवधि से श्रावण मास भी शुरू होगा. चातुर्मास के दौरान सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास में हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, पितृ पक्ष, शारदीय नवरात्र, दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे.

आराध्य गोविंददेवजी मंदिर में देवशयनी एकादशी पर झांकियों का समय
मंगला झांकी-सुबह 04.00 से 06.30 बजे तक (2.30 घंटे)
धूप झांकी- सुबह 07.00 से 09.00 बजे तक (2 घंटे)
श्रृंगार झांकी- सुबह 09.30 से 10.15 बजे तक (45मिनट)
राजभोग झांकी- सुबह 10.45 से 11.30 बजे तक (45 मिनट)
ग्वाल झांकी- शाम 04.00 से 04.15 बजे तक (15 मिनट)
देवशयनी पूजन शाम 4.45 बजे से 5.35 बजे तक (50मिनट पट मंगल रहेंगे)
संध्या झांकी दर्शन- शाम 05.45 से 07.15 बजे तक (1.30 घंटे)
शयन झांकी दर्शन- रात्रि 07.45 से 08.15 बजे तक (30 मिनट)


देवशयनी एकादशी पर गोविंददेवजी मंदिर में ये रहेगी व्यवस्था
दर्शनार्थियों का प्रवेश जलेब चौक से होते हुए मन्दिर मुख्य द्वार से होगा.
दर्शन के बाद सभी दर्शनार्थी जयनिवास उद्यान से निकास कर सकेंगे.
मंदिर में जूता चप्पल खोलने की कोई व्यवस्था नहीं होगी.
दर्शनार्थियों की एंट्री दो लाइनों से मंदिर परिसर में होगी
प्रवेश जूता चप्पल एवं प्रवेश बिना जूता चप्पल से होते हुए एंट्री
दर्शनार्थी (जूते - चप्पल) मंदिर के बाहर बने रैंप से दर्शन कर सकेंगे.

दर्शनार्थी (बिना जूता चप्पल) मंदिर छावन में दर्शन कर सकेंगे
बहरहाल, सनातन परंपरा में चातुर्मास को केवल धार्मिक अनुष्ठानों का नहीं, बल्कि आत्मसंयम, सेवा, सत्संग और आध्यात्मिक साधना का काल माना जाता है. इसलिए इन 119 दिनों में शुभ मांगलिक आयोजनों की बजाय मंदिरों में भक्ति, कथा, जप, तप और दान-पुण्य की गतिविधियां बढ़ जाती हैं. 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर श्रीहरि के जागने के साथ ही फिर से शहनाइयों की गूंज सुनाई देगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

बिहारी जी के माथे पर लगा ‘हीरा’ गायब, डायमंड की जगह लगा दिया 'कांच का टुकड़ा'! 6 महीने बाद खुला राज

बूटाटी धाम मंदिर समिति पर 22.74 करोड़ रुपये के गबन का आरोप, अध्यक्ष बोले- कोई गबन नहीं किया

कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, मेघवाल बोले- राम अस्तित्व नहीं माना, अब सवाल उठा रहे हैं

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान के ट्यूबवेल से अचानक निकलने लगे जहरीले सांप, 1-2 नहीं, 23 रसल वाइपर देख उड़े होश

डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर, बेणेश्वर धाम बना टापू

RPSC का मेगा भर्ती धमाका! 5 महीने में 8 बड़ी परीक्षाएं, 8 लाख अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का मौका

हनुमानगढ़ के मक्कासर में बारिश से कई घर क्षतिग्रस्त, परिवारों को छोड़ना पड़ा आशियाना

अश्लील फोटो, रेप केस की धमकी और 2 करोड़ की उगाही! बाड़मेर में डॉक्टर की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

नरवर किले से चोरी हुई 3 हजार किलो की तोप, करौली के गांव में JCB से खुदाई जारी

कौन हैं नरेश पाल गंगवार? जिन्हें शिक्षा मंत्रालय में मिली बड़ी जिम्मेदारी, Education Department में अहम पोस्टिंग

गुजरात में दो बच्चों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि, एक बच्ची की मौत के बाद राजस्थान में अलर्ट

राजस्थान में मानसून का कहर, 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

PM मोदी के वीडियो संदेश पर अशोक गहलोत का हमला, बोले- धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें

मकराना में बारिश का कहर! एक साथ ढहीं दर्जनों मार्बल खदानें, सड़क भी जमीन में समाई

सोना-चांदी के भाव ने मारी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

बाथरूम करने की बात पर चली तलवार, मां और भाई के सामने युवक की हत्या, उदयपुर के गोगुंदा में सनसनी

आमेर महल के रंगों के रहस्य से उठेगा पर्दा, 1 करोड़ की इस मशीन से खुलने जा रहा सदियों पुराना राज

राइजिंग राजस्थान के 49 बड़े निवेश प्रस्तावों की समीक्षा, मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने कहा-मंजूरियों में देरी खत्म करें

मीट खिलाकर पालतू कुत्तों को पटाता था गैंग, डकैती करने के लिए गैंग का नया प्लान

सोना-चांदी के भाव में भारी उछाल, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

पहली बारिश में राजस्थान के कई जिलों में जलभराव, खेतों से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी

23 जुलाई का राजस्थान मौसम अपडेट, जयपुर समेत इन जिलों में मूसलाधार बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

पहले ऑनलाइन मंगवाई रस्सी, फिर बुक की टैक्सी... जयपुर में चालक की हत्या का खुलासा

क्या SDM थप्पड़ कांड में फिर गिरफ्तार होंगे नरेश मीणा? कोर्ट ने मांगा संपत्ति का रिकॉर्ड

स्कूल से लापता 3 छात्र 24 घंटे में मिले, अलवर से जयपुर घूमने गए थे

दो शादियों के पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, बेटे ने साथियों संग मिलकर तोड़े पिता के पैर

28 लाख दहेज देने के बाद भी नहीं बची बेटी, भरतपुर में चार महीने की गर्भवती बहू की संदिग्ध मौत

जयपुर में बेकाबू ट्रेलर ने 3 बच्चों के उड़ा दिए चीथड़े, सड़क किनारे इंतजार कर रहे परिवार पर टूटा कहर, देखें हादसे का खौफनाक मंजर

बरिश के मौसम में घर पर राजस्थान के इस खास डिश का उठाएं लुत्फ़, जानें रेसिपी और फायदे

प्रतापगढ़ के निजी स्कूलों में मचा बवाल, सरकार के नए ऐप पर संचालकों का बड़ा विरोध

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 16 जिले, बाड़मेर, जालोर समेत इन शहरों में IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान रोडवेज की 144 नई स्मार्ट बसें तैयार, 25 जुलाई को सीएम भजनलाल दिखाएंगे हरी झंडी

दिल्ली से किडनैप, चूरू में कैद! 1.20 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 5 हथियारबंद आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान में अगले 96 घंटे भारी! झमाझम बारिश से तर होंगे जिले, कई जगह अति भारी बारिश की चेतावनी

जयपुर में छात्र प्रदर्शन के दौरान बवाल, चाकू लेकर पहुंचे युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

198 दिनों बाद टूटा अनशन, जैसलमेर में ग्रामीणों का बड़ा आंदोलन खत्म, MLA ने पिलाया जूस

भरतपुर रेलवे स्टेशन पर खौफनाक हत्या, पत्थर से कुचलकर यात्री की जान ली, आरोपी डिटेन

TAGS:
Jaipur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खाली दिख रहा था ट्रेलर, अंदर छिपी थी शराब की खेप, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
rajasthan crime
2
Kota video
3
Jaipur News
4
Jhunjhunu News
5
Rajasthan News