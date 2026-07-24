/देवशयनी एकादशी: कल से 119 दिन के लिए योगनिद्रा में जाएंगे भगवान विष्णु, थम जाएंगे सभी मांगलिक कार्य, जानें दर्शन का समय

Jaipur News: बात आस्था और परंपरा की... कहते हैं जब सृष्टि के पालनहार विश्राम पर जाते हैं, तब जगत की बागडोर महादेव संभालते हैं. कल देवशयनी एकादशी के साथ भगवान विष्णु 119 दिनों के लिए योगनिद्रा में चले जाएंगे. इसके साथ ही चातुर्मास शुरू होगा, शहनाइयों पर विराम लगेगा, लेकिन मंदिरों में भक्ति, भजन, शयनोत्सव और विशेष आराधना का दौर तेज हो जाएगा. इस बार देवशयनी एकादशी दुर्लभ शुभ योगों में आ रही है, इसलिए धर्म, दान और साधना का महत्व भी कई गुना बढ़ गया है.

देवशयनी एकादशी पर 25 जुलाई से भगवान श्रीहरि विष्णु सृष्टि की सत्ता के संचालन का भार भगवान भोलेनाथ को सौंपकर 119 दिनों के लिए योगनिद्रा में जाकर विश्राम करेंगे. इसके साथ ही चातुर्मास की शुरुआत होगी. विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन, प्रतिष्ठा सहित सभी मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा. मान्यता है कि इस अवधि में सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान भोलेनाथ संभालते हैं. 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर श्रीहरि के जागरण के साथ चातुर्मास का समापन होगा और 21 नवंबर से पुनः मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे. इस बार देवशयनी एकादशी कई दुर्लभ शुभ संयोगों में आ रही है.

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ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ब्रह्म योग, अमृत योग, इंद्र योग, शिववास योग तथा पुष्य नक्षत्र में सूर्य और बृहस्पति की स्थिति धर्म, जप, तप, दान और विष्णु आराधना के लिए विशेष फलदायी मानी जा रही है. देवशयनी एकादशी के साथ मंदिरों की दैनिक सेवा-पद्धति भी बदल जाएगी. जयपुर सहित प्रदेश के विष्णु और कृष्ण मंदिरों में भगवान का शयनोत्सव, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीसूक्त पाठ, भजन-कीर्तन और विशेष आराधना का क्रम शुरू होगा. मंदिरों में सात्विक भोग, कथा, सत्संग और चातुर्मास की परंपराओं के अनुसार विशेष धार्मिक आयोजन किए जाएंगे.

26 जुलाई के रवि प्रदोष से शिव आराधना का विशेष महत्व

आराध्य गोविंददेवजी मंदिर में देवशयनी एकादशी पर विशेष आयोजन होंगे. ठाकुरजी को लाल सूती नटवर वेश धारण कराया जाएगा. शालिग्रामजी का पंचामृत अभिषेक कर तुलसी मंच तक रथ यात्रा निकलेगी. तुलसी पूजन और चार परिक्रमा के बाद शालिग्रामजी को पुनः गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने दर्शन अवधि बढ़ाकर सुबह मंगला से शयन झांकी तक करीब सवा आठ घंटे कर दी है. धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रीहरि के योगनिद्रा में जाने के बाद भगवान शिव सृष्टि संचालन का दायित्व संभालते हैं. इस वर्ष 26 जुलाई के रवि प्रदोष से शिव आराधना का विशेष महत्व रहेगा. शिवालयों में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और विशेष पूजन का सिलसिला बढ़ेगा. इसी अवधि से श्रावण मास भी शुरू होगा. चातुर्मास के दौरान सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास में हरियाली तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, पितृ पक्ष, शारदीय नवरात्र, दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे.

आराध्य गोविंददेवजी मंदिर में देवशयनी एकादशी पर झांकियों का समय

मंगला झांकी-सुबह 04.00 से 06.30 बजे तक (2.30 घंटे)

धूप झांकी- सुबह 07.00 से 09.00 बजे तक (2 घंटे)

श्रृंगार झांकी- सुबह 09.30 से 10.15 बजे तक (45मिनट)

राजभोग झांकी- सुबह 10.45 से 11.30 बजे तक (45 मिनट)

ग्वाल झांकी- शाम 04.00 से 04.15 बजे तक (15 मिनट)

देवशयनी पूजन शाम 4.45 बजे से 5.35 बजे तक (50मिनट पट मंगल रहेंगे)

संध्या झांकी दर्शन- शाम 05.45 से 07.15 बजे तक (1.30 घंटे)

शयन झांकी दर्शन- रात्रि 07.45 से 08.15 बजे तक (30 मिनट)



देवशयनी एकादशी पर गोविंददेवजी मंदिर में ये रहेगी व्यवस्था

दर्शनार्थियों का प्रवेश जलेब चौक से होते हुए मन्दिर मुख्य द्वार से होगा.

दर्शन के बाद सभी दर्शनार्थी जयनिवास उद्यान से निकास कर सकेंगे.

मंदिर में जूता चप्पल खोलने की कोई व्यवस्था नहीं होगी.

दर्शनार्थियों की एंट्री दो लाइनों से मंदिर परिसर में होगी

प्रवेश जूता चप्पल एवं प्रवेश बिना जूता चप्पल से होते हुए एंट्री

दर्शनार्थी (जूते - चप्पल) मंदिर के बाहर बने रैंप से दर्शन कर सकेंगे.

दर्शनार्थी (बिना जूता चप्पल) मंदिर छावन में दर्शन कर सकेंगे

बहरहाल, सनातन परंपरा में चातुर्मास को केवल धार्मिक अनुष्ठानों का नहीं, बल्कि आत्मसंयम, सेवा, सत्संग और आध्यात्मिक साधना का काल माना जाता है. इसलिए इन 119 दिनों में शुभ मांगलिक आयोजनों की बजाय मंदिरों में भक्ति, कथा, जप, तप और दान-पुण्य की गतिविधियां बढ़ जाती हैं. 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर श्रीहरि के जागने के साथ ही फिर से शहनाइयों की गूंज सुनाई देगी.