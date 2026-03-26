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इंडिगो ने दिखाई सख्ती, एयर इंडिया ने दी राहत, टिकट संशोधन नियमों में एयरलाइंस में अंतर, जानें DGCA का नया आदेश

DGCA New Rules: आज से हवाई यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग के नए नियम लागू हो गए हैं. DGCA ने लुक-इन पीरियड में बदलाव करते हुए यात्रियों को 48 घंटे तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट कैंसिल या संशोधित करने की सुविधा दे दी है.
 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 26, 2026, 10:30 AM IST | Updated:Mar 26, 2026, 10:30 AM IST

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इंडिगो ने दिखाई सख्ती, एयर इंडिया ने दी राहत, टिकट संशोधन नियमों में एयरलाइंस में अंतर, जानें DGCA का नया आदेश

Flight Ticket Cancellation: घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आज से टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने लुक-इन पीरियड ऑप्शन में बदलाव करते हुए यात्रियों को बड़ी राहत दी है.


48 घंटे तक फ्री कैंसिलेशन और संशोधन की सुविधा
नए नियम के अनुसार, अब टिकट बुक करने के 48 घंटे के अंदर यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट कैंसिल या संशोधित (अमेंड) करने की सुविधा मिलेगी. पहले यह अवधि काफी कम थी. इस बदलाव से यात्रियों को अपनी प्लानिंग में बदलाव करने पर आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा.

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा में अलग-अलग नियम
घरेलू यात्रा के लिए टिकट बुकिंग की तारीख से 7 दिन पहले तक और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए 15 दिन पहले तक संशोधन की सुविधा उपलब्ध रहेगी. DGCA के इन नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों को अधिक लचीलापन प्रदान करना है.

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एयरलाइंस में नियम लागू करने में गड़बड़ी
हालांकि नए नियमों को लागू करने में एयरलाइंस कंपनियों के बीच असमानता देखी जा रही है. कई एयरलाइंस केवल अपनी आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से बुक किए गए टिकटों पर ही 48 घंटे की फ्री कैंसिलेशन सुविधा दे रही हैं. अन्य ट्रैवल पोर्टल्स (जैसे MakeMyTrip, Yatra, Goibibo आदि) से बुक किए गए टिकटों पर यह सुविधा नहीं मिल रही है.


इंडिगो का सख्त रुख
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने ट्रैवल एजेंट्स को जारी सर्कुलर में स्पष्ट कहा है कि ट्रैवल पोर्टल से बुक किए गए टिकटों पर 48 घंटे की संशोधन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. केवल इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप से बुकिंग करने पर ही यह लाभ मिलेगा.

एयर इंडिया का उदार रुख
दूसरी ओर, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्रैवल पोर्टल से बुक किए गए टिकटों पर भी संशोधन की सुविधा दे दी है. हालांकि उन्होंने इसे 24 घंटे तक सीमित रखा है.

यात्रियों में भ्रम
एयरलाइंस द्वारा अलग-अलग तरीके से नियम लागू करने से यात्रियों और ट्रैवल एजेंट्स में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है. कई यात्री इस बात को लेकर परेशान हैं कि वे किस प्लेटफॉर्म से टिकट बुक करें ताकि उन्हें पूर्ण 48 घंटे की सुविधा मिल सके.विशेषज्ञों का मानना है कि DGCA को सभी एयरलाइंस के लिए एक समान नीति लागू करने के निर्देश देने चाहिए, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो. फिलहाल यात्री सलाह दी जा रही है कि वे टिकट बुकिंग से पहले एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमों को अच्छी तरह जांच लें.

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