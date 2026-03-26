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Rajasthan: DGCA के नए रिफंड नियम लागू, एयरलाइंस की शर्तों ने बिगाड़ा खेल!

Jaipur News: एयर टिकट रिफंड को लेकर DGCA ने 26 मार्च से नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत यात्री 48 घंटे के भीतर बिना शुल्क टिकट कैंसिल या संशोधित कर सकते हैं, बशर्ते यात्रा में पर्याप्त समय बचा हो. लेकिन एयरलाइंस ने इन नियमों की अलग-अलग व्याख्या कर दी है. इंडिगो ने 48 घंटे की सुविधा केवल अपनी वेबसाइट या ऐप से बुक टिकटों तक सीमित कर दिया है, जबकि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से बुकिंग पर यह लाभ नहीं मिलेगा. वहीं एयर इंडिया ने कई मामलों में इसे घटाकर 24 घंटे कर दिया है. ज्यादातर टिकट बुकिंग ट्रेवल पोर्टल्स के जरिए होती है, ऐसे में इन नई शर्तों के कारण यात्रियों को अपेक्षित राहत मिलना मुश्किल नजर आ रहा है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByKashi Ram
Published:Mar 26, 2026, 04:44 PM IST | Updated:Mar 26, 2026, 04:44 PM IST

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Rajasthan: DGCA के नए रिफंड नियम लागू, एयरलाइंस की शर्तों ने बिगाड़ा खेल!

Jaipur News: एयर टिकट बुकिंग में रिफंड को लेकर केन्द्र सरकार ने गुरुवार से नए नियम लागू कर दिए हैं. डीजीसीए ने रिफंड के नए नियमों को आज से प्रभावी कर दिया है. लेकिन लुक इन ऑप्शन को लेकर डीजीसीए के आदेशों की जिस तरह एयरलाइंस ने अपने स्तर पर व्याख्या की है, उससे यात्रियों के लिए राहत मिलना संभव नहीं है.

डीजीसीए ने 26 मार्च से नए नियम लागू करते हुए कहा है कि यदि कोई यात्री टिकट बुकिंग करने के बाद अगले 48 घंटे में यदि अपनी टिकट को कैंसिल करवाना चाहता है. या फिर वह अपनी यात्रा तिथि या यात्रियों के नाम में संशोधन करना चाहता है, तो वह ऐसा करवा सकता है. इसके लिए एयरलाइंस उससे कोई चार्ज नहीं वसूलेगी. हालांकि इसमें एक क्राइटेरिया तय किया गया है कि यात्रा तिथि में कम से कम 7 दिन का समय बचना चाहिए. वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट के मामले में यह अवधि 15 दिन निर्धारित की गई है.

डीजीसीए द्वारा 24 फरवरी 2026 को जारी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट सेक्शन 3 के तहत जारी नियमों में बिन्दु संख्या 3 के ई ऑप्शन में साफ लिखा है कि एयरलाइंस को यात्रियों के लिए 48 घंटे का लुक इन पीरियड अनिवार्य रूप से लागू करना होगा. इस 48 घंटे की अवधि में यात्री बिना कोई शुल्क चुकाए अपना टिकट कैंसिल या संशोधित कर सकेंगे. हालांकि संशोधन में यदि किसी अन्य दिन का किराया ज्यादा होगा, तो यह अतिरिक्त किराया चुकाना पड़ेगा. लेकिन अब एयरलाइंस ने इस नियमों को लेकर अपने हिसाब से अलग-अलग व्याख्या कर ली है.

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एयरलाइंस की मनमर्जी की व्याख्या कैसे ?

- लुक इन ऑप्शन को लेकर इंडिगो ने जारी किए दिशा निर्देश

- कहा, यदि यात्री इंडिगो की वेबसाइट या इंडिगो एप से बुक करेगा टिकट

- तो ही यात्री को 48 घंटे को लुक इन ऑप्शन मिलेगा

- ऐसे यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के संशोधन का मौका मिलेगा

- लेकिन यदि किसी ट्रेवल पोर्टल, ट्रेवल पार्टनर या फिर

- किसी थर्ड पार्टी प्लेटफार्म से टिकट बुक किया, तो रिफंड नहीं मिलेगा

- यानी 48 घंटे लुक इन की सुविधा के लिए इंडिगो वेबसाइट से टिकट लेना जरूरी

- यदि बुकिंग डेट के 7 दिन के अंदर ही फ्लाइट का डिपार्चर है तो भी रिफंड नहीं

- नाम बदलने की सुविधा भी इंडिगो वेबसाइट से बुक टिकटों पर ही मिलेगी


वहीं दूसरी तरफ एयर इंडिया प्रबंधन ने इन नए नियमों की अपने हिसाब से अलग व्याख्या की है. एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ट्रेवल पार्टनर्स के लिए जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि डीजीसीए के नए नियमों के तहत लुक इन पीरियड को लागू किया जाएगा. इसमें यात्रियों को 48 घंटे के बजाय केवल 24 घंटे के अंदर ही टिकट कैंसिलेशन या संशोधन का विकल्प दिया जाएगा.


एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दी आधी राहत!
- एयर इंडिया एक्सप्रेस की एडवाइजरी में आधी- अधूरी राहत
- कहा, यदि एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट या एप से की जाती है टिकट बुकिंग
- तो 48 घंटे तक कैंसिलेशन, संशोधन का विकल्प मिलेगा
- लेकिन यदि किसी अन्य ट्रेवल पार्टनर, ट्रेवल पोर्टल से की जाती है बुकिंग
- तो फिर केवल 24 घंटे की अवधि के लिए यह सुविधा मिलेगी
- यानी अन्य पोर्टल से बुकिंग पर 24 घंटे में ही कैंसिलेशन का रिफंड मिलेगा

टिकट बुकिंग की वास्तविक स्थिति क्या है?
- एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक,
- एयरलाइंस की वेबसाइट या एप से टिकट बुकिंग की संख्या बहुत कम
- एयरलाइंस की वेबसाइट या एप से बुकिंग महज 10 फीसदी के आस-पास
- 80 फीसदी से अधिक बुकिंग होती है ट्रेवल पोर्टल्स के जरिए
- विभिन्न थर्ड पार्टी वेबसाइट, पेटीएम या अन्य माध्यमों से बुकिंग
- ट्रेवल एजेंट के जरिए भी टिकट बुकिंग का आंकड़ा अधिक.

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