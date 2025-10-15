Dhanteras 2025: धनतेरस पर राजस्थान में क्या खरीदना शुभ है? ये चीजें लाएंगी घर में धन और समृद्धि



Jaipur News: सनातन धर्म में धनतेरस का पर्व अत्यंत शुभ माना जाता है, जो दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव का शुभारंभ करता है. इस वर्ष 18 अक्टूबर 2025 को मनाए जाने वाले इस पर्व पर, भक्तगण भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी की विशेष पूजा-आराधना करते हैं. ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई खरीदारी से घर में धन और समृद्धि में वृद्धि होती है.

आमतौर पर लोग इस दिन सोने और चांदी के आभूषण खरीदते हैं, लेकिन अगर आपका बजट इन महंगी धातुओं की इजाज़त नहीं देता, तो शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन्हें आप आसानी से अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं.

परंपरा और बजट से जुड़ी शुभ खरीदारी

नए बर्तन

धनतेरस पर नए बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, जिसका संबंध आरोग्य और पवित्रता से है. पीतल, तांबा या स्टील धातु के बर्तन खरीदना सबसे उत्तम माना गया है. इन्हें खरीदने से जीवन में धन और सौभाग्य की वृद्धि होती है.

झाड़ू

झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जिससे घर में सकारात्मकता का संचार होता है.

धनिया और नमक

धनतेरस पर धनिया (साबुत) और नमक की खरीदारी करना भी बहुत शुभ है. ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और वास्तु दोष से मुक्ति मिलती है. पूजा के दौरान कुछ साबुत धनिया माता लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद उसे तिजोरी में रख देने से धन में वृद्धि होती है.

गोमती चक्र

यदि आप धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीदते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी इससे बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है.

चाहे आप सोने-चांदी के बर्तन खरीदें या फिर ये छोटी लेकिन महत्वपूर्ण वस्तुएं, धनतेरस का मूल उद्देश्य पवित्रता, स्वास्थ्य और समृद्धि को अपने जीवन में आमंत्रित करना है.



