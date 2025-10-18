Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

धनतेरस पर 100 साल पुराने धनवंतरी मंदिर में गूंजे वैदिक मंत्र, श्रद्धालुओं ने मांगी आरोग्य और समृद्धि की कामना

Rajasthan News: धनतेरस पर जयपुर के 100 साल पुराने धनवंतरी मंदिर में पंचामृत अभिषेक और वैदिक मंत्रों के साथ महाआरती हुई. श्रद्धालुओं ने आरोग्य और समृद्धि मांगी. इस अवसर पर निशुल्क आयुर्वेद शिविर भी लगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Avaj panchal
Published: Oct 18, 2025, 01:44 PM IST | Updated: Oct 18, 2025, 01:44 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह रेलवे स्टेशन है भारत का सबसे साफ टर्मिनल!
7 Photos
jaipur news

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का यह रेलवे स्टेशन है भारत का सबसे साफ टर्मिनल!

क्या राजस्थान के रेगिस्तान में उगेगा जंगल? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी!
7 Photos
thar desert

क्या राजस्थान के रेगिस्तान में उगेगा जंगल? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी!

क्या आप जानते हैं? कौन थीं नक्कटी रानी, जिन्होंने मुगलों की सेना के छुड़ा दिए थे छक्के!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? कौन थीं नक्कटी रानी, जिन्होंने मुगलों की सेना के छुड़ा दिए थे छक्के!

ग्लोबल लिस्ट में चमके राजस्थान के तीन लग्जरी होटल, जानें कहां है ये शाही ठिकाने
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

ग्लोबल लिस्ट में चमके राजस्थान के तीन लग्जरी होटल, जानें कहां है ये शाही ठिकाने

धनतेरस पर 100 साल पुराने धनवंतरी मंदिर में गूंजे वैदिक मंत्र, श्रद्धालुओं ने मांगी आरोग्य और समृद्धि की कामना

Dhanteras 2025: धनतेरस के पावन और शुभ अवसर पर आज गुलाबी नगरी जयपुर में आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी की जयंती बड़े ही धूमधाम और पारंपरिक तरीके से मनाई गई. जौहरी बाज़ार स्थित 100 वर्ष पुराने धनवंतरी आयुर्वेद औषधालय के प्राचीन मंदिर में सुबह से ही विशेष पूजा-अर्चना का दौर जारी रहा, जहां भक्ति, आयुर्वेद और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला.

वैदिक मंत्रोच्चारण और महाआरती
मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था. मंत्री आलोक फतेहपुरिया ने जानकारी दी कि सबसे पहले भगवान धनवंतरी का विधि-विधान से पंचामृत अभिषेक किया गया. इसके बाद भगवान को नवीन पोशाक धारण कराई गई और वैदिक मंत्रों के बीच महाआरती संपन्न हुई. श्रद्धालुओं की कामना: धनवंतरी को हिन्दू धर्म में आयुर्वेद का जनक माना जाता है. इसलिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान से अपने और अपने परिवार के लिए आरोग्य (अच्छे स्वास्थ्य) और समृद्धि की कामना करते हुए दीप प्रज्वलित किए. भक्तिमय वातावरण: पूरे मंदिर परिसर में भक्ति संगीत और वैदिक ध्वनियों से वातावरण भक्तिमय बना रहा.

आयुर्वेद परामर्श शिविर का आयोजन
फार्मेसी अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा ने बताया कि भगवान धनवंतरी की जयंती के अवसर पर, आरोग्य की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, मंदिर परिसर में एक निशुल्क आयुर्वेद परामर्श शिविर का आयोजन भी किया गया. इस शिविर से कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और उचित परामर्श प्राप्त हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस विशेष कार्यक्रम में धन्वंतरि सेवा समिति के अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार राणा, मंत्री आलोक फतेहपुरिया, उपाध्यक्ष कैलाश कुमार अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुरेश कचेरी, फार्मेसी अध्यक्ष रघुनंदन शर्मा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति और श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने एक साथ मिलकर इस पवित्र उत्सव को मनाया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news