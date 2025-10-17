Zee Rajasthan
ब्रह्म और बुधादित्य योग में जगमगाएगी खुशियों की धनतेरस, कल से होगी दीपोत्सव की शुरुआत

Diwali 2025: ऱाजस्थान की गुलाबी नगरी दीपोत्सव के स्वागत में दुल्हन सी सज चुकी है. रंग-बिरंगी रोशनियों से नहाए बाजारों में रौनक सातवें आसमां पर है. कल ब्रह्म योग, बुधादित्य योग और शनि प्रदोष के संयोग में छह दिवसीय दीपोत्सव का पहला पर्व धनतेरस भी रहेगी. इस दिन की खरीदारी को विशेष शुभ और वृद्धिकारक माना गया है. धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलने वाले छह दिवसीय महापर्व के लिए घर-आंगन, मंदिर और बाजार पूरी तरह तैयार हैं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Oct 17, 2025, 02:13 PM IST | Updated: Oct 17, 2025, 02:13 PM IST

ब्रह्म और बुधादित्य योग में जगमगाएगी खुशियों की धनतेरस, कल से होगी दीपोत्सव की शुरुआत

Jaipur News: गुलाबी नगरी दीपोत्सव के स्वागत में दुल्हन सी सज चुकी है. रंग-बिरंगी रोशनियों से नहाए बाजारों में रौनक सातवें आसमां पर है. कल ब्रह्म योग, बुधादित्य योग और शनि प्रदोष के संयोग में छह दिवसीय दीपोत्सव का पहला पर्व धनतेरस भी रहेगी. इस दिन की खरीदारी को विशेष शुभ और वृद्धिकारक माना गया है. धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलने वाले छह दिवसीय महापर्व के लिए घर-आंगन, मंदिर और बाजार पूरी तरह तैयार हैं.

कारोबारियों और ग्राहकों में समान उत्साह के साथ दीपों का यह पर्व खुशियों की चमक बिखेरने को तैयार है. कल से पर्व की रौनक घरों से बाजार तक नजर आएगी. शहर छोटे-बड़े बाजार सजावट और रोशनी से जगमगा उठेंगे. अलग-अलग थीम पर सजावट आकर्षण का केन्द्र रहेगी. रोशनी बिखेर रहे बाजार भाईदूज तक सजे रहेंगे. शहर के मंदिर भी विद्युत साज-सज्जा से जगमगा उठेंगे. संध्याकाल में घर व प्रतिष्ठानों में दीपदान होगा.

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक ब्रह्मयोग, बुधादित्य, उत्तरा-पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में दीपोत्सव पर्व की शुरुआत धनतेरस से होगी. पहले दिन शनिवार को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि रहने से इसी दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा. इस दिन शनि प्रदोष, ब्रह्म व बुधादित्य योग भी रहेंगे. पूजा के साथ रही खरीदारी करने के लिए भी यह योग मंगलकारी माने गए हैं. कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि की शुरुआत कल दोपहर 12.20 से रविवार दोपहर 1.52 तक रहेगी. बृहस्पति देव भी मिथुन राशि को छोड़कर उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगेे. ऐसे में देश की साख विश्वस्तर पर ओर मजबूत होगी. इस दौरान दिनभर खरीदारी का महामुहूर्त भी रहेगा.

बर्तनों से लेकर सोने-चांदी के आभूषण सहित अन्य सामानों की खरीदारी की जाएगी. आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी की आराधना की जाएगी. शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है. आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि की इस दिन पूजा की जाती है, जो अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के प्रतीक हैं.

