राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में धूमधाम से मनाई गई धन्वंतरि जयंती, कुलपति ने दिया स्वस्थ जीवन का संदेश

Rajasthan news: राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA), जयपुर में धूमधाम से धन्वंतरि पूजन हुआ. कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने आयुर्वेद को केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की समग्र पद्धति बताया और इसे अपनाने की अपील की.
Dhanwantri Jayanti 2025: धनतेरस के शुभ अवसर पर, जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA) मानद विश्वविद्यालय में आज भगवान धन्वंतरि की जयंती पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई. इस भव्य आयोजन के चलते जोरावर सिंह गेट स्थित संस्थान को आकर्षक लाइटिंग और सजावट से सजाया गया था, जिससे पूरे परिसर में एक आध्यात्मिक और पवित्र वातावरण बना रहा.
वैदिक वातावरण में धन्वंतरि पूजन
संस्थान के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने स्वयं भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विधिवत पूजा-अर्चना की. पूजा के दौरान गूंजते वैदिक मंत्रोच्चार और शंखध्वनि ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया.
इस दौरान संस्थान के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आयुर्वेदिक श्लोकों तथा पारंपरिक वंदनाओं के माध्यम से आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि की स्तुति की.
आयुर्वेद केवल चिकित्सा नहीं, जीवन पद्धति है
कुलपति प्रो. संजीव शर्मा ने उपस्थित शिक्षकों, चिकित्सकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए आयुर्वेद के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "आयुर्वेद केवल चिकित्सा का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की समग्र पद्धति है."
प्रो. शर्मा ने स्पष्ट किया कि आयुर्वेद का सिद्धांत "स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं" (स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना) पर आधारित है. उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक जीवनशैली से उत्पन्न हो रहे रोगों की बढ़ती समस्या के बीच, आयुर्वेद ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को प्रकृति के साथ संतुलन में जीवन जीना सिखाता है.
कुलपति ने सभी से अपील की कि वे केवल रोगी का इलाज करने तक सीमित न रहें, बल्कि आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करें. इस अवसर पर संस्थान के सभी विभागाध्यक्ष, अधिकारीगण, चिकित्सक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे. यह आयोजन आयुर्वेद के महत्व और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम बना.
