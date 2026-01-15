वेद नहीं मानने वालों के बच्चे भविष्य में जावेद और नावेद बनेंगे- धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

Dhirendra Krishna Shastri: जयपुर में रामभद्राचार्य की कथा में शामिल होने आए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से बातचीत में बागेश्वर धाम में वेद-विज्ञान के प्रचार के लिए गुरुकुल स्थापना की घोषणा की और साथ ही एक ऐसा बयान दिया.
Dhirendra Krishna Shastri: राजस्थान के जयपुर में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मौजूदगी इस बार सिर्फ कथा तक सीमित नहीं रही. रामभद्राचार्य की कथा में शामिल होने आए शास्त्री ने मीडिया से बातचीत में बागेश्वर धाम में वेद-विज्ञान के प्रचार के लिए गुरुकुल स्थापना की घोषणा की और साथ ही एक ऐसा बयान दिया, जिसने धार्मिक बहस को फिर हवा दे दी.
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि खाना एक दिन टिकता है, पानी एक घंटे, लेकिन विद्या जीवनभर टिकती है. इसी तर्क के साथ उन्होंने वेद परंपरा को भविष्य की बुनियाद बताते हुए गुरुकुल शुरू करने की बात कही. शास्त्री का कहना था कि वेदों को नहीं मानने वाली पीढ़ी का भविष्य भटक सकता है.
इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि वेद नहीं मानने वालों के बच्चे भविष्य में जावेद और नावेद बनेंगे. उनके इस कथन को इस्लाम की ओर धर्मांतरण के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. धर्मांतरण के मुद्दे पर मुखर रहे धीरेंद्र शास्त्री पहले भी ऐसे बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं.
जयपुर में दिए गए बयान ने एक बार फिर धार्मिक पहचान, परंपरा और भविष्य की दिशा को लेकर बहस छेड़ दी है. इसी बातचीत में शास्त्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की भूमिका की भी खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि अगर भारत में आरएसएस नहीं होता, तो इतना भी हिंदू न बचा होता. शास्त्री के मुताबिक, संघ ने गांव-गांव और गली-गली हिंदू समाज को एकजुट करने का काम किया है, जिनके पास एकता है, उनके पास ताकत है. एकता के बिना अस्तित्व संभव नहीं है.
