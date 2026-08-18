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ताड़केश्वर मंदिर से रवाना हुई डिग्गी कल्याणजी की लक्खी पदयात्रा, सड़क पर दिखा आस्था का सैलाब

Diggi Kalyanji Padyatra: जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर से डिग्गी कल्याणजी की 61वीं लक्खी पदयात्रा आज से शुरू हो गई है. जयपुर से डिग्गीपुरी तक के इस 24 कोस की यात्रा में हजारों श्रद्धालु नंगे पैर और कनक दंडवत करते हुए डिग्गीपुरी पहुंचेंगे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Deepak Goyal
Published:Aug 18, 2026, 04:24 PM IST | Updated:Aug 18, 2026, 04:24 PM IST
ताड़केश्वर मंदिर से रवाना हुई डिग्गी कल्याणजी की लक्खी पदयात्रा, सड़क पर दिखा आस्था का सैलाब
Image Credit: Diggi Kalyanji Padyatra

Diggi Kalyanji Padyatra: जयपुर से डिग्गीपुरी तक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है. कल्याणधणी के जयकारों से छोटी काशी गूंज रही है. कोई नंगे पैर चल रहा है, तो कोई कनक दंडवत करते हुए 24 कोस की दूरी तय कर रहा है. 61 साल पहले महज 30-35 श्रद्धालुओं से शुरू हुई डिग्गी कल्याणजी की पदयात्रा आज लक्खी पदयात्रा बन चुकी है. भगवा और पंचरंगे ध्वज, भजन-कीर्तन, सजीव झांकियां और जगह-जगह सेवा शिविर...

जयपुर से डिग्गी कल्याणजी की 61वीं लक्खी पदयात्रा रवाना

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"बाजै छै नौबत बाजा म्हारा डिग्गीपुरी का राजा..." इन्हीं स्वर लहरियों और कल्याणधणी के जयकारों के बीच जयपुर से डिग्गी कल्याणजी की 61वीं लक्खी पदयात्रा रवाना हुई. चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए. हाथों में भगवा और पंचरंगे ध्वज, जुबां पर कल्याणधणी का नाम और आंखों में डिग्गीपुरी पहुंचकर ठाकुरजी के दर्शन की ललक... कोई नंगे पैर, कोई कनक दंडवत... ये सिर्फ पैदल चलने की यात्रा नहीं... ये आस्था और संकल्प की यात्रा है.

भक्ति में लीन हुए श्रद्धालु

कोई नंगे पैर डिग्गी की ओर बढ़ रहा है, तो कोई जमीन पर दंडवत करते हुए अपनी मनोकामना पूरी होने का संकल्प निभा रहा है. बच्चे हों या बुजुर्ग, महिलाएं हों या युवा, हर उम्र के श्रद्धालु कल्याणधणी की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं. डिग्गी पदयात्रा का इतिहास करीब छह दशक पुराना है. 1965 में चौड़ा रास्ता निवासी रामेश्वरलाल शर्मा ने करीब 30-35 श्रद्धालुओं के साथ इस यात्रा की शुरुआत की थी.

पुत्र प्राप्ति की मन्नत के बाद बना श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र

कल्याणजी महाराज से पुत्र प्राप्ति की मन्नत पूरी होने के बाद शुरू हुई ये यात्रा आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुकी है. 24 कोस की इस यात्रा में अब हर साल आस्था का कारवां बढ़ता जा रहा है. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा, विधायक बालमुकुंदाचार्य, विधायक अमीन कागजी ने भी ध्वज की पूजा अर्चना की.

ताड़केश्वर महादेव मंदिर में मुख्य ध्वज का विधिवत पूजन किया गया. संत-महंतों की मौजूदगी में पूजा-अर्चना के बाद जयकारों के बीच पदयात्रा डिग्गीपुरी के लिए रवाना हुई. यात्रा में बैंड-बाजे, भजन मंडलियां और धार्मिक प्रसंगों पर आधारित आकर्षक झांकियां खास आकर्षण बनीं. शिव-पार्वती से लेकर राधा-कृष्ण तक... झांकियों में भक्ति के अलग-अलग रंग देखने को मिले.

पांच दिन में करीब 24 कोस का तय करेंगे सफर

जयपुर से डिग्गीपुरी तक श्रद्धालु पांच दिन में करीब 24 कोस का सफर तय करेंगे. आज इस यात्रा का ठहराव मदरामपुरा में होगा. फिर 19 अगस्त हरसूलिया, 20 अगस्त फागी, 21 अगस्त चौसला और 22 अगस्त को श्रद्धालु डिग्गीपुरी पहुंचेंगे. डिग्गी पहुंचकर कल्याणजी महाराज के दर्शन होंगे. साथ ही गंगोत्री से लाए गए गंगाजल से ठाकुरजी का अभिषेक भी किया जाएगा. पदयात्रियों की सेवा के लिए जयपुर से डिग्गी तक पूरा मार्ग सेवा शिविरों से सजा है. कहीं भोजन, कहीं पानी, कहीं चाय तो कहीं फल और अन्य जरूरी सुविधाएं. कई जगह 50 से 100 मीटर के अंतराल पर भंडारे नजर आ रहे हैं.

खास बात ये है कि सेवा में स्थानीय लोग और श्रद्धालु खुद आगे बढ़कर जुटे हैं. डिग्गी पदयात्रा के इतिहास में 1981 की बाढ़ का प्रसंग आज भी श्रद्धालुओं के जेहन में है. मासी और बांडी नदियों में तेज बहाव के बावजूद श्रद्धालु डिग्गी की ओर बढ़ते रहे. उस दौरान आठ श्रद्धालुओं के बहने की घटना भी सामने आई, लेकिन मुश्किलें भी आस्था को डिगा नहीं सकीं. समय के साथ कल्याणजी महाराज के प्रति लोगों की आस्था और मजबूत होती गई.

छोटी काशी से शुरू हुआ ये आस्था का कारवां

बहरहाल, छोटी काशी से शुरू हुआ ये आस्था का कारवां अब डिग्गीपुरी की ओर बढ़ रहा है. किसी के कदमों में श्रद्धा है, किसी के संकल्प में भक्ति, कोई नंगे पैर है, तो कोई कनक दंडवत... मंजिल एक ही है डिग्गीपुरी का दरबार और जुबां पर एक ही नाम कल्याणधणी की जय... जयपुर से डिग्गीपुरी तक बढ़ते इस आस्था के कारवां में इस बार करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. 22 अगस्त को डिग्गी पहुंचकर श्रद्धालु कल्याणजी महाराज के दर्शन करेंगे.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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