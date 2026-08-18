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जयपुर में महाजाम का खतरा! डिग्गी पदयात्रा के चलते टोंक रोड और JLN मार्ग ब्लॉक, घर से निकलने से पहले देख लें नया रूट प्लान

Jaipur News: जयपुर से डिग्गी कल्याणजी पदयात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है. टोंक रोड, जेएलएन मार्ग, दुर्गापुरा और सांगानेर समेत कई रास्तों पर डायवर्जन लागू रहेगा. बसों के रूट भी बदले गए हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 18, 2026, 07:23 AM IST | Updated:Aug 18, 2026, 10:17 AM IST
जयपुर में महाजाम का खतरा! डिग्गी पदयात्रा के चलते टोंक रोड और JLN मार्ग ब्लॉक, घर से निकलने से पहले देख लें नया रूट प्लान
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: जयपुर से डिग्गी कल्याणजी के लिए निकलने वाली पदयात्रा को लेकर पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं. लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना को देखते हुए शहर में सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा. पदयात्रा मंगलवार सुबह ताड़केश्वर महादेव मंदिर, चौड़ा रास्ता से शुरू होगी और न्यू गेट, रामनिवास बाग, मोती डूंगरी, टोंक फाटक, दुर्गापुरा और सांगानेर होते हुए डिग्गी के लिए रवाना होगी.

ताड़केश्वर मंदिर से शुरू होगी पदयात्रा

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डिग्गी कल्याणजी की पदयात्रा राजस्थान की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में शामिल है. हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु जयपुर से पैदल डिग्गी पहुंचते हैं. इस बार भी यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने पहले से ट्रैफिक प्लान तैयार किया है.

पदयात्रा ताड़केश्वर महादेव मंदिर, चौड़ा रास्ता से शुरू होकर न्यू गेट और रामनिवास बाग पहुंचेगी. इसके बाद श्रद्धालुओं का मार्ग मोती डूंगरी, टोंक फाटक, दुर्गापुरा और सांगानेर की ओर रहेगा. यात्रा के आगे बढ़ने के साथ संबंधित मार्गों पर सामान्य यातायात को जरूरत के अनुसार वैकल्पिक रास्तों से निकाला जाएगा.

टोंक रोड और प्रमुख मार्गों पर विशेष व्यवस्था

पदयात्रा का असर टोंक रोड, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, रामबाग, दुर्गापुरा और सांगानेर क्षेत्र में रहने की संभावना है. इन इलाकों में यातायात को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर डायवर्जन प्वाइंट तय किए हैं.

यादगार तिराहा से सांगानेर की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा. रामबाग चौराहा से जे.डी.ए. चौराहा की ओर, टोंक फाटक पुलिया से बजाज नगर थाने के सामने होते हुए बजाज नगर तिराहा की ओर, गोपालपुरा पुलिया से ओ.टी.एस. चौराहा की तरफ और दुर्गापुरा से एस.एल. कट की ओर यातायात डायवर्ट किया जाएगा. पुराने बाईपास क्लोवर लीफ से वाहनों को जवाहर सर्किल की दिशा में निकाला जाएगा.

जेएलएन मार्ग पर भी लागू रहेगा डायवर्जन

जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर भी पदयात्रा के दौरान सामान्य यातायात के लिए कई वैकल्पिक रास्ते तय किए गए हैं. आरोग्य पथ तिराहा से यातायात को सूचना केंद्र की ओर भेजा जाएगा. त्रिमूर्ति सर्किल से गोविंद मार्ग की तरफ वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा.

इसी तरह जे.डी.ए. चौराहा से शांति पथ की तरफ, गांधी सर्किल से झालाना बाईपास की तरफ और ओ.टी.एस. चौराहा से के.वी. 3 तिराहा की ओर यातायात को संचालित किया जाएगा. जवाहर सर्किल से आने वाले सामान्य यातायात को हनुमान तिराहा की ओर भेजने की व्यवस्था रहेगी.

सांगानेर से यादगार तिराहा जाने वालों के लिए ऑप्शनल रास्ते

सांगानेर से यादगार तिराहा की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात के लिए भी पुलिस ने कई वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं. पुराने बाईपास क्लोवर लीफ से वाहनों को प्रधान वाटिका और न्यू सांगानेर रोड की तरफ भेजा जाएगा.

दुर्गापुरा से आने वाले यातायात को डालडा फैक्ट्री की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. गोपालपुरा पुलिया से वाहनों को गोपालपुरा बाईपास की ओर निकाला जाएगा. लक्ष्मी मंदिर तिराहा से यातायात सहकार मार्ग की तरफ भेजा जाएगा, जबकि रामबाग चौराहा से वाहनों को अंबेडकर सर्किल की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.

मुहाना मंडी और डिग्गी मालपुरा रोड पर भी बदलाव

मुहाना मंडी से डिग्गी मालपुरा रोड की तरफ आने वाले सामान्य यातायात को जरूरत पड़ने पर मुहाना मंडी से डायवर्ट किया जाएगा. ऐसे वाहनों को मुहाना गांव होते हुए रिंग रोड की तरफ संचालित किया जाएगा.

डिग्गी मालपुरा की तरफ से आने वाले सामान्य यातायात को भी आवश्यकता के अनुसार रिंग रोड के नीचे से डायवर्ट कर रिंग रोड की तरफ भेजा जाएगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य पदयात्रा वाले हिस्से में वाहनों का दबाव कम करना और यात्रियों के लिए रास्ता सुरक्षित रखना है.

टोंक की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए अलग रूट

टोंक की तरफ से जयपुर आने वाले सामान्य यातायात के लिए भी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है. जरूरत पड़ने पर वाहनों को इंडिया गेट टोंक रोड, रीको सर्किल, नारायण हृदयालय, अक्षय पात्र और 7 नंबर बस स्टैंड होते हुए जगतपुरा की तरफ से निकाला जाएगा.

प्रधान वाटिका से चौरडिया पेट्रोल पंप की तरफ जाने वाले वाहनों को प्रधान वाटिका से डायवर्ट कर समानांतर मार्गों से निकाला जाएगा. वहीं चौरडिया पेट्रोल पंप से सांगानेर पुलिया की तरफ जाने वाले यातायात को प्रधान वाटिका और न्यू सांगानेर रोड की दिशा में भेजा जाएगा.

सिटी बस और मिनी बसों के रूट में भी बदलाव

पदयात्रा का असर केवल निजी वाहनों पर ही नहीं रहेगा. शहर में चलने वाली बसों और मिनी बसों के संचालन के लिए भी अलग रूट तय किए गए हैं.

सिंधी कैंप से टोंक रोड की तरफ जाने वाली बसें गर्वमेंट हॉस्टल चौराहा से एम.ई.एस. तिराहा, अजमेर रोड, सोडाला, 200 फुट चौराहा, अजमेर रोड और रिंग रोड होते हुए रिंग रोड टोंक की तरफ संचालित की जाएंगी.

टोंक रोड से सिंधी कैंप की ओर आने वाली बसों के लिए गोनेर तिराहा टोंक रोड से महात्मा गांधी रोड, महल रोड, हनुमान तिराहा, अपेक्स सर्किल, रॉयल्टी तिराहा, जवाहर नगर बाईपास, टीला नंबर 07, शांति पथ, जे.डी.ए. चौराहा, त्रिमूर्ति सर्किल, नारायण सिंह तिराहा, पृथ्वीराज टी. प्वाइंट, चौमू हाउस चौराहा और गर्वमेंट हॉस्टल चौराहा होते हुए सिंधी कैंप पहुंचने का रूट रहेगा.

टोंक रोड की सिटी और मिनी बसों का संचालन

टोंक रोड पर संचालित होने वाली सिटी और मिनी बसों को भी आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक मार्ग से चलाया जाएगा. नारायण सिंह तिराहा टोंक रोड से बसें त्रिमूर्ति सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जवाहर सर्किल और तारों की कूंट होते हुए वापस टोंक रोड की तरफ संचालित की जाएंगी.

यात्रा के दौरान जेएलएन मार्ग और टोंक रोड पर सभी प्रकार के वाहनों की पार्किंग पूरी तरह निषेध रहेगी. इसलिए वाहन चालकों को इन सड़कों पर वाहन खड़ा करने से बचना होगा.

पुलिस ने लोगों से की सहयोग की अपील

डिग्गी कल्याणजी की पदयात्रा श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा बड़ा आयोजन है. बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के कारण शहर के कई हिस्सों में यातायात का दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में पुलिस ने आमजन से अपील की है कि पदयात्रा के दौरान निर्धारित डायवर्जन और समानांतर मार्गों का इस्तेमाल करें.

ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करने से न केवल श्रद्धालुओं की आवाजाही सुरक्षित और सुगम रहेगी, बल्कि शहर के सामान्य यातायात को भी व्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी. वाहन चालकों से अपील है कि यात्रा वाले मार्गों पर अनावश्यक रूप से जाने से बचें और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों के अनुसार ही आगे बढ़ें.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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