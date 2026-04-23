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जनगणना 2027 की तैयारी तेज, जयपुर में डिजिटल हाउस लिस्टिंग 1 मई से शुरू

Rajasthan Census 2027: जनगणना-2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकान गणना को लेकर जयपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रशिक्षण की अध्यक्षता जनगणना निदेशालय राजस्थान के निदेशक एवं मुख्य प्रमुख जनगणना अधिकारी विष्णुचरण मलिक ने की.

Edited byAman SinghReported byDeepak Goyal
Published: Apr 23, 2026, 09:09 PM|Updated: Apr 23, 2026, 09:09 PM
जनगणना 2027 की तैयारी तेज, जयपुर में डिजिटल हाउस लिस्टिंग 1 मई से शुरू
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Rajasthan Census 2027: जनगणना-2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकान गणना को लेकर जयपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें जिले के जनगणना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, चार्ज अधिकारी और तहसीलदारों को विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए.

प्रशिक्षण की अध्यक्षता जनगणना निदेशालय राजस्थान के निदेशक एवं मुख्य प्रमुख जनगणना अधिकारी विष्णुचरण मलिक ने की, जबकि प्रमुख जनगणना अधिकारी एवं जिला कलेक्टर संदेश नायक भी मौजूद रहे. जनगणना इस बार पूरी तरह डिजिटल मोड में होगी. जनगणना-2027 एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, जिसकी गुणवत्ता फील्ड स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी पर निर्भर करेगी.

बताया गया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी, जिससे डेटा की शुद्धता, पारदर्शिता और त्वरित विश्लेषण सुनिश्चित होगा. पहले चरण में 1 से 15 मई 2026 तक मकान सूचीकरण और स्व-गणना का कार्य किया जाएगा, जबकि 16 मई से 14 जून तक फील्ड में घर-घर जाकर गणना होगी.

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे इस कार्य को पूरी गंभीरता और निष्ठा से करें तथा अधिक से अधिक लोगों को स्व-गणना के लिए प्रेरित करें. साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए प्रगणकों और सुपरवाइजर्स के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए गए हैं. जनगणना प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग प्रणाली (सीएमएमएस) पोर्टल के जरिए पूरे कार्य की निगरानी की जाएगी.

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर होगा सख्त एक्शन

जनगणना कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि जिले की अनुमानित जनसंख्या 35.54 लाख है. इसके लिए 38 चार्ज अधिकारी, 4817 प्रगणक और 780 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जो 5277 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में यह कार्य पूरा करेंगे. प्रशिक्षण के दौरान संयुक्त निदेशक पुनित मेहरोत्रा ने समयावधि और प्रक्रिया की जानकारी दी. इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय माथुर, संयुक्त निदेशक बाबूलाल मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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