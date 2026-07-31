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25 करोड़ की योजना के बाद भी नहीं बदली तस्वीर! जयपुर के परकोटे की गंदी गलियां बनीं बड़ा सवाल

Jaipur News: जयपुर के ऐतिहासिक परकोटे की चमक के पीछे हजारों गंदी गलियां बड़ी समस्या बनी हुई हैं. सीवर, कचरे और बदबू से स्थानीय लोग परेशान हैं. नगर निगम की योजनाओं और टेंडर के बावजूद समस्या कायम है और चुनाव से पहले फिर मुद्दा गरमा गया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Deepak Goyal
Published:Jul 31, 2026, 09:45 PM IST | Updated:Jul 31, 2026, 09:45 PM IST
25 करोड़ की योजना के बाद भी नहीं बदली तस्वीर! जयपुर के परकोटे की गंदी गलियां बनीं बड़ा सवाल
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: दुनिया के नक्शे पर जयपुर की पहचान उसकी गुलाबी दीवारों, हवेलियों, बाजारों और ऐतिहासिक चारदीवारी से है. यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल इस शहर की चमक मुख्य बाजारों और पर्यटन स्थलों तक तो दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही परकोटे की अंदरूनी गलियों में कदम रखते हैं, तस्वीर बदल जाती है. यहां करीब 5,500 गंदी गलियां आज भी कचरे, सीवर के गंदे और बदबू से जूझ रही हैं. हालात यह हैं कि कई गलियों में रहने वाले लोगों ने दरवाजे और खिड़कियां तक बंद रखना शुरू कर दिया है.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम के छह बोर्ड अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. किशनपोल, हवामहल और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्रों में विधायक भी रहे और बदले, लेकिन गंदी गलियों की समस्या का स्थाई समाधान नहीं हुआ. सफाई के लिए टेंडर होते हैं, कुछ जगह सफाई भी होती है, लेकिन कुछ ही समय बाद गलियां फिर पुराने हाल में लौट आती हैं. अब नगर निगम चुनाव की आहट के साथ लोगों ने एक बार फिर इस पुराने मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है. स्थानीय लोगों का कहना हैं की इन गंदी गलियां में कई जगहों पर गंदगी इतनी पुरानी है कि सड़ांध से आसपास के घरों में रहना मुश्किल हो रहा है. लोगों को मच्छर और कीड़े पनपने के साथ संक्रमण फैलने का डर भी सता रहा है.

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किस जोन में कितनी गंदी गलियां
किशनपोल जोन : 3900 गंदी गलियां
हवामहल-आमेर जोन: 1500 गंदी गलियां
आदर्श नगर जोन : 2500 गंदी गलियां

सीवर और प्रॉपर्टी कनेक्शन व्यवस्था की बड़ी खामी
तत्कालीन नगर निगम हैरिटेज बोर्ड के समय 5 हजार से ज्यादा गंदी गलियों की सफाई और मरम्मत के लिए करीब 25 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई थी. मकसद था कि जयपुर आने वाले पर्यटकों को चारदीवारी का साफ-सुथरा स्वरूप दिखे और वर्षों से बदहाल गलियों की तस्वीर बदले. लेकिन सालों बाद भी हालात पूरी तरह नहीं सुधरे. स्थानीय लोगों का कहना है कि इन गलियों की नियमित सफाई नहीं हुई. गंदी गलियों की कहानी केवल सफाई व्यवस्था की नाकामी तक सीमित नहीं है. इसके पीछे सीवर और प्रॉपर्टी कनेक्शन व्यवस्था की बड़ी खामी भी सामने आती है. करीब 18 से 20 साल पहले परकोटे के घरों को प्रॉपर्टी कनेक्शन से जोड़ने का काम शुरू किया गया था.

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घरों के किचन, स्नानघर और मोरियों से निकलने वाले गंदे पानी को पाइप के जरिए गलियों में बने चैंबर तक लाकर सीवर लाइन से जोड़ने की योजना थी. इससे पहले घरों का गंदा पानी सीधे गलियों में बहता था. इसी वजह से इन रास्तों को गंदी गलियां कहा जाने लगा था. प्रॉपर्टी कनेक्शन के बाद कुछ समय तक व्यवस्था ठीक रही, लेकिन चैंबरों और कनेक्शनों के नियमित रखरखाव और सफाई की व्यवस्था कमजोर पड़ते ही समस्या फिर लौट आई. अब स्थिति यह है कि कई घरों का गंदा पानी सीवर में जाने के बजाय गलियों में बहता है और वहां से मुख्य बाजारों तक पहुंच जाता है. इससे बदबू के साथ मच्छर और कीड़े पनप रहे हैं. परकोटा जयपुर के पर्यटन का सबसे बड़ा आकर्षण है. हवामहल, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, किशनपोल बाजार और आसपास के क्षेत्रों में देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं लेकिन मुख्य बाजारों से जुड़ी गलियों में गंदगी का आलम अलग कहानी कहता है.

परकोटे की गंदी गलियां फिर स्थानीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बनने लगी
बहरहाल, एक तरफ विश्व विरासत का तमगा, दूसरी तरफ उसी विरासत के बीच सड़ांध मारती गलियां यह विरोधाभास अब नगर निगम के लिए बड़ा सवाल बन गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गलियों की गंदगी का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है. बदबू और गंदगी के कारण ग्राहकों और पर्यटकों को भी परेशानी होती है. नगर निगम चुनाव नजदीक आते ही परकोटे की गंदी गलियां फिर स्थानीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बनने लगी हैं. लोगों का सवाल सीधा है जब हर साल सफाई के लिए पैसा और टेंडर है तो फिर गलियां साफ क्यों नहीं हैं.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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