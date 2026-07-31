/25 करोड़ की योजना के बाद भी नहीं बदली तस्वीर! जयपुर के परकोटे की गंदी गलियां बनीं बड़ा सवाल

Jaipur News: दुनिया के नक्शे पर जयपुर की पहचान उसकी गुलाबी दीवारों, हवेलियों, बाजारों और ऐतिहासिक चारदीवारी से है. यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल इस शहर की चमक मुख्य बाजारों और पर्यटन स्थलों तक तो दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही परकोटे की अंदरूनी गलियों में कदम रखते हैं, तस्वीर बदल जाती है. यहां करीब 5,500 गंदी गलियां आज भी कचरे, सीवर के गंदे और बदबू से जूझ रही हैं. हालात यह हैं कि कई गलियों में रहने वाले लोगों ने दरवाजे और खिड़कियां तक बंद रखना शुरू कर दिया है.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम के छह बोर्ड अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. किशनपोल, हवामहल और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्रों में विधायक भी रहे और बदले, लेकिन गंदी गलियों की समस्या का स्थाई समाधान नहीं हुआ. सफाई के लिए टेंडर होते हैं, कुछ जगह सफाई भी होती है, लेकिन कुछ ही समय बाद गलियां फिर पुराने हाल में लौट आती हैं. अब नगर निगम चुनाव की आहट के साथ लोगों ने एक बार फिर इस पुराने मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है. स्थानीय लोगों का कहना हैं की इन गंदी गलियां में कई जगहों पर गंदगी इतनी पुरानी है कि सड़ांध से आसपास के घरों में रहना मुश्किल हो रहा है. लोगों को मच्छर और कीड़े पनपने के साथ संक्रमण फैलने का डर भी सता रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

किस जोन में कितनी गंदी गलियां

किशनपोल जोन : 3900 गंदी गलियां

हवामहल-आमेर जोन: 1500 गंदी गलियां

आदर्श नगर जोन : 2500 गंदी गलियां

सीवर और प्रॉपर्टी कनेक्शन व्यवस्था की बड़ी खामी

तत्कालीन नगर निगम हैरिटेज बोर्ड के समय 5 हजार से ज्यादा गंदी गलियों की सफाई और मरम्मत के लिए करीब 25 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई थी. मकसद था कि जयपुर आने वाले पर्यटकों को चारदीवारी का साफ-सुथरा स्वरूप दिखे और वर्षों से बदहाल गलियों की तस्वीर बदले. लेकिन सालों बाद भी हालात पूरी तरह नहीं सुधरे. स्थानीय लोगों का कहना है कि इन गलियों की नियमित सफाई नहीं हुई. गंदी गलियों की कहानी केवल सफाई व्यवस्था की नाकामी तक सीमित नहीं है. इसके पीछे सीवर और प्रॉपर्टी कनेक्शन व्यवस्था की बड़ी खामी भी सामने आती है. करीब 18 से 20 साल पहले परकोटे के घरों को प्रॉपर्टी कनेक्शन से जोड़ने का काम शुरू किया गया था.

b

घरों के किचन, स्नानघर और मोरियों से निकलने वाले गंदे पानी को पाइप के जरिए गलियों में बने चैंबर तक लाकर सीवर लाइन से जोड़ने की योजना थी. इससे पहले घरों का गंदा पानी सीधे गलियों में बहता था. इसी वजह से इन रास्तों को गंदी गलियां कहा जाने लगा था. प्रॉपर्टी कनेक्शन के बाद कुछ समय तक व्यवस्था ठीक रही, लेकिन चैंबरों और कनेक्शनों के नियमित रखरखाव और सफाई की व्यवस्था कमजोर पड़ते ही समस्या फिर लौट आई. अब स्थिति यह है कि कई घरों का गंदा पानी सीवर में जाने के बजाय गलियों में बहता है और वहां से मुख्य बाजारों तक पहुंच जाता है. इससे बदबू के साथ मच्छर और कीड़े पनप रहे हैं. परकोटा जयपुर के पर्यटन का सबसे बड़ा आकर्षण है. हवामहल, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, किशनपोल बाजार और आसपास के क्षेत्रों में देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं लेकिन मुख्य बाजारों से जुड़ी गलियों में गंदगी का आलम अलग कहानी कहता है.

परकोटे की गंदी गलियां फिर स्थानीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बनने लगी

बहरहाल, एक तरफ विश्व विरासत का तमगा, दूसरी तरफ उसी विरासत के बीच सड़ांध मारती गलियां यह विरोधाभास अब नगर निगम के लिए बड़ा सवाल बन गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि गलियों की गंदगी का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है. बदबू और गंदगी के कारण ग्राहकों और पर्यटकों को भी परेशानी होती है. नगर निगम चुनाव नजदीक आते ही परकोटे की गंदी गलियां फिर स्थानीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बनने लगी हैं. लोगों का सवाल सीधा है जब हर साल सफाई के लिए पैसा और टेंडर है तो फिर गलियां साफ क्यों नहीं हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!