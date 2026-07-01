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लिस्ट बनी नाम जुड़े-कटे और फिर लगा तीन महीने का फॉर्मूला, जानें बिजली कंपनियों में नियुक्ति क्यों टली ?

Jaipur News : राजस्थान की बिजली कंपनियों में बड़े फेरबदल की चर्चाओं पर फिलहाल ब्रेक लग गया है. पिछले 15 दिनों से जिस लिस्ट का हजारों बिजलीकर्मी इंतजार कर रहे थे, वो आखिरकार सिर्फ तीन महीने के एक्सटेंशन तक ही सिमट कर रही गयी है. सवाल ये की आखिर नियुक्तियां क्यों टलीं और अंदरखाने ऐसा क्या हुआ कि सरकार को बीच का रास्ता अपनाना पड़ा ?

Edited byNeha SharmaUpdated byPragati Pant
Published: Jul 01, 2026, 01:13 PM|Updated: Jul 01, 2026, 01:13 PM
लिस्ट बनी नाम जुड़े-कटे और फिर लगा तीन महीने का फॉर्मूला, जानें बिजली कंपनियों में नियुक्ति क्यों टली ?
Image Credit: जयपुर न्यूजSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News : बिजली कंपनियों में तीन महीने का फॉर्मूला लग चुका है. CMD, MD और डायरेक्टर की कुर्सियों पर फैसला फिर से टल गया है. CMD, MD और डायरेक्टर स्तर पर बड़े बदलाव की पूरी तैयारी थी. बताया तो ये भी जा रहा है कि सूची तैयार हुई, कई दौर की चर्चा हुई, लेकिन आखिरी समय में मामला अटक गया. नतीजा नई नियुक्तियों की जगह कुछ अधिकारियों को सिर्फ तीन महीने का एक्सटेंशन दे दिया गया.

तीन महीने का एक्सटेंशन ही सबसे आसान रास्ता

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सूत्र बताते हैं कि पिछले एक महीने से सूची विद्युत भवन, ऊर्जा मंत्री कार्यालय और सचिवालय के बीच घूमती रही. कभी नाम जुड़े, कभी कटे, लेकिन किसी एक फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन सकी. आखिरकार विवाद टालने के लिए तीन महीने का एक्सटेंशन ही सबसे आसान रास्ता माना गया. चर्चा है कि अजमेर डिस्कॉम में MD की कुर्सी पर आईएएस बैठे या बिजली कंपनी का अधिकारी, इसी पर लंबे समय तक मंथन चलता रहा. वहीं डायरेक्टर (टेक्निकल) के पद के लिए एक बड़े नेता की लॉबिंग थी, जिसे प्रशासन नही चाहता था.

MD पद के लिए जोरदार लॉबिंग की थी चर्चा

जोधपुर डिस्कॉम में भी एक मुख्य अभियंता की MD पद के लिए जोरदार लॉबिंग की चर्चा रही. लेकिन ऐसा करने पर वहां तैनात आईएएस अधिकारी को हटाना पड़ता. जयपुर डिस्कॉम में भी डायरेक्टर (टेक्निकल) की कुर्सी को लेकर कई दावेदार सक्रिय बताए जा रहे थे. इन खींचतान के बीच कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका. सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिन अधिकारियों को तीन महीने का एक्सटेंशन मिला है, उनमें एक पहले ही रिटायर हो चुके हैं, जबकि कई जल्द सेवानिवृत्त होने वाले हैं.

तीन महीने बाद क्या होगा ?

ऐसे में सरकार की उस नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसमें रिटायर अधिकारियों को अहम पद नहीं देने की बात कही गई थी.फिलहाल तीन महीने का एक्सटेंशन देकर मामला टाल दिया गया है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी. क्या तीन महीने बाद CMD, MD और डायरेक्टर की कुर्सियों पर स्थायी चेहरे बैठेंगे, या फिर एक बार फिर एक्सटेंशन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा ? बिजली कंपनियों के गलियारों में फिलहाल इसी चर्चा ने सबसे ज्यादा गर्मी पैदा कर रखी है.


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Neha Sharma

Neha Sharma

 Zee Rajsthan न्यूज़ चैनल से जुड़ी रिपोर्टर नेहा जोशी, पिछले 4 साल से ऊर्जा विभाग, बिजली सेक्टर और राजनीतिक मुद्दों की कवरेज कर रही हैं. और महिलाओं से जुड़े सामाजिक मुद्दों की ग्राउंड रिपोर्टिंग और राजस्थान के सभी जिलों में फील्ड अनुभव रखती हैं. बिजली की हर खबर पर पैनी नजर और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं.Read More

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