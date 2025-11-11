राजस्थान में नए मुख्य सचिव की दौड़ तेज, अभय कुमार समेत 7 अधिकारी दावेदार

Jaipur News: राजस्थान में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. मौजूदा मुख्य सचिव सुधांश पंत के कार्यकाल के बाद अब प्रदेश में यह चर्चा जोरों पर है कि अगला शीर्ष नौकरशाह कौन होगा. सूत्रों के मुताबिक, इस पद की रेस में संजय मल्होत्रा, वी. श्रीनिवास, राजेश्वर सिंह, शुभ्रा सिंह, अभय कुमार, रोहित कुमार और सुबोध अग्रवाल जैसे वरिष्ठ IAS अधिकारी शामिल हैं.

सरकार पर निर्भर करेगा फैसला

मुख्य सचिव का चयन परंपरागत रूप से वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर किया जाता है, लेकिन अंतिम निर्णय प्रदेश सरकार के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है. जानकारी के अनुसार, जब सुधांश पंत को मुख्य सचिव बनाया गया था, तब वे वरिष्ठता क्रम में सातवें नंबर पर थे. इस बार भी वरिष्ठता से इतर प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक समीकरणों का संतुलन देखने को मिल सकता है.

अभय कुमार का नाम फिर चर्चा में

पिछले दिनों जब मुख्य सचिव सुधांश पंत 29 जून से 7 जुलाई 2025 तक यूनाइटेड किंगडम (UK) के विदेश दौरे पर गए थे, तब जल संसाधन विभाग एवं प्रदेश जल संसाधन आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार को कार्यवाहक मुख्य सचिव का दायित्व सौंपा गया था. उस दौरान उनके कामकाज और प्रशासनिक समन्वय की काफी सराहना हुई थी. अब एक बार फिर अभय कुमार का नाम इस रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है.

इन वरिष्ठ IAS अधिकारियों के नाम प्रमुख दावेदारों में-

संजय मल्होत्रा - वर्तमान में केंद्र में सचिव पद पर कार्यरत, वित्त और प्रशासनिक अनुभव.

वी. श्रीनिवास - उत्कृष्ट प्रशासनिक पृष्ठभूमि और केंद्र सरकार के साथ कार्य का अनुभव.

राजेश्वर सिंह - प्रदेश स्तर पर नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा चुके अधिकारी.

शुभ्रा सिंह - वरिष्ठ महिला IAS, कई महत्वपूर्ण विभागों में नेतृत्व कर चुकीं.

अभय कुमार - प्रदेश स्तर पर जल संसाधन और ऊर्जा विभागों में प्रभावशाली कार्यकाल.

रोहित कुमार - विकास परियोजनाओं और शहरी प्रशासन में अनुभव.

सुबोध अग्रवाल - पर्यावरण और उद्योग विभागों में उल्लेखनीय योगदान.

फैसले का इंतजार

प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति का ऐलान कर सकती है. सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी संभावित नामों की सूची पर चर्चा शुरू कर दी है. संभावना है कि नया मुख्य सचिव दिसंबर के पहले सप्ताह तक नियुक्त हो जाए. राजस्थान में प्रशासनिक हलकों में यह सवाल अब चर्चा का केंद्र बन गया है कि कौन बनेगा राजस्थान का नया मुख्य सचिव? जहां वरिष्ठता एक फैक्टर होगी, वहीं सरकार की प्राथमिकता और भरोसा भी इस नियुक्ति में निर्णायक भूमिका निभाएगा.

