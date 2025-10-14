Zee Rajasthan
Published: Oct 14, 2025, 02:32 PM IST | Updated: Oct 14, 2025, 02:32 PM IST

Diwali 2025: दिवाली पर इस तरह करें सोने-चांदी के असली और नकली सिक्कों की पहचान

Diwali 2025: दीपावली पर सोने-चांदी के सिक्के जमकर बरसेंगे लेकिन उपभोक्ता नकली-असली के फेर में उलझे हुए हैं इसलिए ग्राहकों का सबसे ज्यादा भरोसा MMTC के सिक्कों पर होता है क्योंकि 99 फीसदी तक इसकी शुद्धता का दावा किया जाता है. आखिरकार सोने-चांदी के असली और नकली सिक्कों की बाजार में कैसे पहचान करें?

असली नकली के फेर से कैसे बाहर निकले?
बाजार में दीपावली पर हर कोई असली और नकली के फेर में उलझा हुआ है. चाहे देसी घी हो या मिठाइयां या फिर सोना-चांदी. दीपावली नजदीक है, ऐसे में आपको सोने चांदी के सिक्के खरीदने से पहले उनकी शुद्धता का जानना बेहद जरूरी है.

बाजार में सबसे ज्यादा Minerals and Metals Trading Corporation Limited यानि एमएमटीसी के सिक्कों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि दावा किया जाता है कि ये सिक्के 99.99 % शुद्धता पर खरे उतरते हैं लेकिन फिर भी नकली सोने चांदी के सिक्के के फेर से बचने के लिए आप बिल्कुल सतर्क रहें.

MMTC के असली सिक्कों की पैकिंग पर बार कोड तो होता ही है. इसके साथ साथ हर सिक्के पर अपना सीरियल नंबर भी लिखा होता है. यदि इसकी असली पहचान होती है इसलिए आप बाजार में एमएमटीसी के सिक्के खरीद रहे है तो ये पहचान जरूर कर लें.
जयपुर में कॉनफैड के स्टोर्स पर बाजार और MMTC से 2-3 प्रतिशत सस्ते सिक्के उपलब्ध है. बाजार में सोने चांदी की अस्थिरता को देखते हुए कॉनफैड ने उपभोक्ताओं के लिए पहले ही सिक्कों की व्यवस्था की क्योंकि बाजार से चांदी की कमी देखी जा रही है.

शुद्धता के सभी पैमाने पर खरा उतरने के कारण ही एमएमटीसी के सिक्कों पर ग्राहक पूरा भरोसा करते है. उपहार स्टोर पर 10,20,30,50,100,500 ग्राम चांदी के सिक्के-बार उपलब्ध है. वहीं, सोने के 10 और 20 ग्राम के सिक्के भी मिलेंगे. सिक्कों के रेट मौजूदा सोने चांदी के भाव के आधार पर ही होगी.

