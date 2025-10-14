Diwali: दिवाली पर फ्लाइट्स का किराया बढ़ा तीन गुणा, जानें कितना करना पडे़गा खर्च

Diwali 2025: हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर लोगों की चाह रहती है कि इस त्यौहार को अपने परिवारजनों के बीच रहकर मनाएं. ऐसे में पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहने वाले प्रदेशवासी चाहते हैं कि वे जयपुर में रहकर ही दिवाली का त्यौहार मनाएं लेकिन इस बार दिवाली पर हवाई किराए की दरों में 4 से 5 गुना तक बढ़ोतरी हो चुकी है.

पिछले वर्षों में मुम्बई से जयपुर आगमन का अधिकतम किराया 20 हजार रुपये तक रहता था, लेकिन इस बार यह किराया बढ़कर 27 हजार रुपये तक पहुंच गया है. इसी तरह पुणे, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलूरु, हैदराबाद, गोवा, चेन्नई आदि शहरों से जयपुर आगमन का भी किराया बहुत अधिक लग रहा है.

खास बात यह है कि देश के प्रमुख बड़े शहरों से जयपुर आगमन का किराया ही बढ़ा है. जयपुर से इन शहरों के लिए जाने वाली फ्लाइट्स में किराए की दरें काफी कम हैं. किराया इसके बावजूद अधिक लग रहा है जबकि मुम्बई से जयपुर के बीच रोजाना 9 फ्लाइट, बेंगलूरु से जयपुर के बीच रोजाना 6 फ्लाइट, पुणे से जयपुर के बीच 3 फ्लाइट, हैदराबाद से जयपुर के बीच 5 फ्लाइट और अहमदाबाद से जयपुर के बीच रोजाना 4 फ्लाइट संचालित हैं.

दिवाली पर 17 अक्टूबर को किराया

मुम्बई से जयपुर आने के लिए 16636 से लेकर 26663 रुपए किराया

जयपुर से मुम्बई जाने के लिए मात्र 5215 से लेकर 9023 रुपए तक

बेंगलूरु से जयपुर के लिए किराया 14978 से लेकर 20030 रुपए

जयपुर से बेंगलूरु के लिए किराया मात्र 7152 से लेकर 8671 रुपए

अहमदाबाद से जयपुर के लिए किराया 15273 से लेकर 16848 रुपए

जयपुर से अहमदाबाद के लिए किराया 6140 से लेकर 6560 रुपए

हैदराबाद से जयपुर के लिए किराया 11991 से लेकर 20317 रुपए

जयपुर से हैदराबाद के लिए किराया 6545 से लेकर 7028 रुपए

पुणे से जयपुर के लिए किराया 20089 से लेकर 23974 रुपए

जयपुर से पुणे के लिए किराया 7700 से लेकर 12537 रुपए

सूरत से जयपुर के लिए 1 फ्लाइट, किराया 16731 रुपए

जयपुर से सूरत के लिए 1 फ्लाइट, किराया 4734 रुपए

चेन्नई से जयपुर के लिए मात्र 1 फ्लाइट, किराया 21901 रुपए

जयपुर से चेन्नई के लिए 1 फ्लाइट, किराया 8199 रुपए

गोवा से जयपुर के लिए मात्र एक फ्लाइट, किराया 14743 रुपए

जयपुर से गोवा के लिए एक फ्लाइट, किराया 8414 रुपए

गुवाहाटी से जयपुर के लिए किराया 13999 रुपए

जयपुर से गुवाहाटी के लिए किराया 13999 रुपए

दिवाली के अलावा बड़ी संख्या में छठ पर्व को लेकर भी हवाई यात्रियों में उत्साह देखने को मिल रहा है. इस बार जयपुर से पटना के लिए हवाई किराए की दरें अपेक्षाकृत बहुत अधिक नहीं हैं. हालांकि जयपुर से पटना के लिए किसी भी एयरलाइन की कोई सीधी फ्लाइट नहीं है. यात्रियों को दिल्ली में फ्लाइट बदलनी होगी लेकिन कनेक्टिंग फ्लाइट होने के बावजूद किराया अधिक लग रहा है.

छठ पर्व पर कितना हवाई किराया

17 अक्टूबर को जयपुर से पटना के लिए किराया 14709 रुपए

24 अक्टूबर को जयपुर से पटना के लिए किराया 9622 रुपए

हवाई किराए पर नियंत्रण क्यों नहीं ?

- हवाई किराए पर नियंत्रण की जिम्मेदारी है डीजीसीए की

- डीजीसीए ने किराए की अधिकतम सीमा भी निर्धारित नहीं की

- जब मुम्बई जाने का अधिकतम किराया लग रहा 9023 रुपए

- तो मुम्बई से आने का अधिकतम किराया कैसे हो सकता 26663 रुपए

- यानी जाने की तुलना में आगमन है 3 गुणा महंगा

