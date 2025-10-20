Zee Rajasthan
AQI in Rajasthan: राजस्थान में दिवाली की सुबह फूटा प्रदूषण बम, इन शहरों की खराब हुई हवा

Rajasthan Bad AQI Level: दीपावली 2025 के दिन राजस्थान में वायु प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी है. 20 अक्टूबर 2025 की सुबह के आंकड़ों के अनुसार, धौलपुर, भिवाड़ी, बीकानेर और श्रीगंगानगर में AQI 200 के पार पहुंच गया, जो हवा को 'खराब' श्रेणी में डालता है. पटाखों, धुएं और वाहन उत्सर्जन के कारण रात में स्थिति और बिगड़ सकती है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह स्तर बच्चों और बुजुर्गों के लिए फेफड़ों और हृदय संबंधी बीमारियों को बढ़ा सकता है. राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, त्योहारी उत्साह के बीच स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गया है.

Ansh Raj
Ansh Raj
Published: Oct 20, 2025, 09:29 AM IST | Updated: Oct 20, 2025, 09:29 AM IST

AQI in Rajasthan: राजस्थान में दिवाली की सुबह फूटा प्रदूषण बम, इन शहरों की खराब हुई हवा

AQI in Rajasthan: रोशनी के पर्व दीपावली (2025) के दिन राजस्थान में वायु प्रदूषण ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं. 20 अक्टूबर 2025 की सुबह के ताजा आंकड़ों के अनुसार, राज्य के चार प्रमुख शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 के पार पहुंच गया है, जो हवा को 'खराब' श्रेणी में डालता है. पटाखों, धुएं और वाहनों के उत्सर्जन के कारण रात में स्थिति और बिगड़ने की आशंका है.

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्तर फेफड़ों और हृदय संबंधी बीमारियों को बढ़ावा दे सकता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए. राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RPCB) के आंकड़ों से साफ है कि त्योहारी उत्साह के बीच स्वास्थ्य जोखिम बढ़ गया है.

धौलपुर सबसे प्रदूषित: AQI 250 पर खतरा

प्रदेश में प्रदूषण का सबसे भयावह रूप धौलपुर में देखने को मिला है, जहां AQI 250 तक पहुंच गया. इस स्तर पर हवा में सूक्ष्म कणों (PM2.5) की मात्रा सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक है, जो सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकती है. इसके अलावा, औद्योगिक शहर भिवाड़ी का AQI 248, बीकानेर का 235 और श्रीगंगानगर का 222 दर्ज किया गया. ये चारों शहर 'खराब' श्रेणी में आ चुके हैं, जहां 200-300 के बीच का AQI अस्थमा रोगियों और बच्चों के लिए आपात स्थिति का संकेत देता है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पटाखों के धुएं से रात तक यह स्तर और ऊपर जा सकता है.

जयपुर समेत 6 शहरों में मध्यम से खराब हवा

राजधानी जयपुर में भी वायु गुणवत्ता तेजी से गिरावट की शिकार हुई है. शहर का औसत AQI 177 है, जो 'मध्यम' श्रेणी में है, लेकिन मानसरोवर में 258 और सीतापुरा में 212 पहुंच गया, जो स्थानीय स्तर पर 'खराब' है. 150 से ऊपर का AQI संवेदनशील लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है. अन्य पांच शहरों में भी स्थिति चिंताजनक है: झुंझुनू (AQI 184), टोंक (178), चूरू (171), हनुमानगढ़ (159) और जालौर (159). इन शहरों में हल्की धुंध और जलन की शिकायतें बढ़ रही हैं, जो त्योहारी धूम के साथ जुड़ी हैं.

स्वास्थ्य पर गंभीर असर: विशेषज्ञों की सलाह

खराब हवा का सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, PM2.5 कण फेफड़ों में जमा होकर अस्थमा, हृदय रोग और COPD जैसी बीमारियों को ट्रिगर कर सकते हैं. विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग घर के अंदर रहें, N95 मास्क पहनें, एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें और सुबह-शाम बाहर न निकलें. बच्चों को स्कूल न भेजने और बुजुर्गों को दवाओं पर नजर रखने की हिदायत दी गई है.

राजसमंद में साफ हवा: एक सकारात्मक उदाहरण

इस जहरीले माहौल के बीच राजसमंद ने राहत दी है, जहां AQI मात्र 65 रहा, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में है. यहां कम औद्योगिक गतिविधियां और बेहतर हवा संचालन ने प्रदूषण को नियंत्रित रखा. यह अन्य शहरों के लिए एक मिसाल है कि स्थानीय प्रयासों से स्थिति सुधारी जा सकती है.

