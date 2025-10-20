Diwali 2025: मारवाड़ी दिवाली पर गमले में डालते हैं 2 रुपये की ये चीज, बरसती है मां लक्ष्मी की कृपा!

Diwali 2025: राजस्थान के कुछ हिस्सों में दीपावली की रात एक खास परंपरा निभाई जाती है. लक्ष्मी पूजन के बाद मिट्टी के गमले में धनिया के बीज डालने की. देखने में यह एक साधारण रस्म लगती है लेकिन इसके पीछे समृद्धि और शुभ फल की गहरी मान्यता छिपी है.
Diwali 2025: आज 20 अक्टूबर को देशभर समेत राजस्थान में दीपावली का महापर्व धूमधाम से मनाया जाएगा. इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है. अमावस्या की रात को मनाया जाने वाला यह पर्व सिर्फ दीपों की रोशनी से अंधकार मिटाने का प्रतीक नहीं, बल्कि तंत्र-मंत्र और आध्यात्मिक साधनाओं का भी विशेष समय माना जाता है.
धन और सौभाग्य का प्रतीक धनिया
‘धनिया’ शब्द संस्कृत के ‘धान्यकम्’ से बना है, जिसका अर्थ है ‘अनाज’ या ‘फसल’. आयुर्वेद और ज्योतिष ग्रंथों में धनिया को अन्न, औषधि और शुभता का प्रतीक बताया गया है. धनतेरस के दिन जैसे लोग सोना, बर्तन या झाड़ू खरीदते हैं, वैसे ही धनिया दाना भी शुभ माना जाता है. कहा जाता है, जैसे-जैसे धनिया के बीज अंकुरित होते हैं, वैसे ही घर में धन, सौभाग्य और उन्नति का प्रसार होता है.
गमले में धनिया डालने का धार्मिक अर्थ
मारवाड़ियों में दीपावली की रात लक्ष्मी और कुबेर की पूजा के बाद मिट्टी के गमले में धनिया डालना केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक कर्म है. मिट्टी धरती मां का प्रतीक है, बीज नई संभावना का संकेत, और अंकुरण शुभ फल का प्रतीक. माना जाता है कि जो व्यक्ति इस रात धनिया बोकर अगले दिन जल अर्पित करता है, उसके घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती.
आध्यात्मिकता के साथ सेहत का भी लाभ
यह परंपरा धार्मिक के साथ-साथ पर्यावरणीय और स्वास्थ्य दृष्टि से भी लाभकारी है. धनिया न केवल हवा को शुद्ध करता है बल्कि शरीर को ठंडक और ऊर्जा देता है. बदलते मौसम में यह पाचन को मजबूत करता है और मौसमी बीमारियों से बचाव में मदद करता है. इसमें मौजूद विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और कई पोषक तत्व शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं.
