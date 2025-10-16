राजस्थान की रसोई से दिवाली की खुशबू, क्यों हर घर में बनते हैं बेसन के लड्डू?

Jaipur news: राजस्थान में दीपावली का त्योहार न केवल रोशनी का उत्सव है, बल्कि यह पारंपरिक मिठाइयों की शुद्धता और मिठास का भी प्रतीक है. राजस्थान में, इस पर्व का ज़िक्र बेसन के लड्डू के बिना अधूरा है. बेसन का लड्डू यहां की संस्कृति और खानपान का ऐसा अभिन्न हिस्सा है जो हर घर की दिवाली की तैयारी की शुरुआत करता है.

दीपावली के करीब आते ही, राजस्थान के घरों की रसोई से शुद्ध देसी घी में सिके बेसन की सोंधी और मीठी महक आने लगती है. यह केवल एक मिठाई नहीं है, बल्कि यह मेहनत, प्रेम और परंपरा का प्रतीक है. बेसन के लड्डू की सादगी ही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है. इसे बनाने में मुख्य रूप से तीन चीज़ों का इस्तेमाल होता है: मोटा पिसा बेसन, दानेदार देसी घी और

चीनी का बूरा

लड्डू बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं है. सबसे पहले बेसन को धीमी आंच पर, लगातार चलाते हुए, तब तक भुना जाता है जब तक कि उसका रंग गहरा सुनहरा न हो जाए और उसमें से अद्भुत खुशबू न आने लगे. यह धीमी भुनाई ही दानेदार टेक्स्चर और गहरे स्वाद की कुंजी है.

जब बेसन सही तरह से भुन जाता है, तब उसे ठंडा होने दिया जाता है. थोड़ा ठंडा होने पर उसमें बूरा (तगार) मिलाया जाता है, और फिर मिश्रण को हाथों से गोल आकार दिया जाता है. कई घरों में इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ी सी इलायची और ऊपर से काजू या बादाम से सजावट की जाती है.

त्योहारों पर महत्व

दीपावली पर बेसन के लड्डू का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह लंबे समय तक चलता है और इसे मेहमानों के लिए आसानी से बनाकर रखा जा सकता है. यह लड्डू लक्ष्मी पूजा के प्रसाद का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो सुख और समृद्धि की मिठास को दर्शाता है.

राजस्थान के बाज़ारों में मिठाई की दुकानों पर भले ही कई आधुनिक मिठाइयां मिलती हों, लेकिन दिवाली पर बेसन के लड्डू की मांग और उसका पारंपरिक सम्मान हमेशा सबसे ऊपर रहता है.

