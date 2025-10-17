इस दिवाली राजस्थान में कारोबार ने तोड़ा अब तक का हर रिकॉर्ड, ₹76,400 करोड़ का अनुमान

Jaipur News: इस बार दीपावली का त्योहार राजस्थान के कारोबारियों के लिए छप्परफाड़ मुनाफा लेकर आने वाला है. बाज़ार विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदेशभर में इस बार त्योहारों के दौरान कुल टर्नओवर कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है और इसके ₹76,400 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है.

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के मुताबिक, पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीदारी में 17 फीसदी का बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है. इस बूम की बड़ी वजह हाल ही में हुए जीएसटी दरों में कमी और इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 12 लाख रुपये सालाना किया जाना है.

हर सेक्टर में जोरदार खरीदारी

व्यापार संघ का कहना है कि दिवाली के मौके पर राजस्थान के बाजार खरीदारों से पूरी तरह गुलजार हैं और हर क्षेत्र में बंपर कारोबार की उम्मीद है: ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी किसानों के काम आने वाली मशीनरी सहित ऑटोमोबाइल्स का बाजार ₹18,000 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है. नए घर और फ्लैट का मार्केट इस बार ₹10,000 करोड़ से अधिक रहने का अनुमान है. किचन और होम अप्लायंस का कारोबार ₹8,000 करोड़ तक पहुंच सकता है. टेंट, इवेंट्स और शादियों से जुड़े अन्य सामानों पर लोग ₹8,000 करोड़ खर्च करने के मूड में हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवियर, एक्सेसरीज़, कलर और पेंट जैसे क्षेत्रों में भी प्रत्येक में ₹3,000 करोड़ का कारोबार होने की पूरी संभावना है.

बोनस और शादियों का सीजन

व्यापार संघ अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि दीपावली के बाद तुरंत ही शादियों का सीजन शुरू होने वाला है. इसके अलावा, कर्मचारियों को मिला बोनस भी सीधे बाजार में खर्च होगा. इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए व्यापारियों में खासा उत्साह है और उम्मीद है कि इस बार बाजारों में गत साल के मुकाबले ज्यादा पैसा आएगा, जिससे हर क्षेत्र के कारोबारियों के लिए यह दिवाली खास रहने वाली है.

