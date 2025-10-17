Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

इस दिवाली राजस्थान में कारोबार ने तोड़ा अब तक का हर रिकॉर्ड, ₹76,400 करोड़ का अनुमान

Rajasthan news: राजस्थान में इस दिवाली ₹76,400 करोड़ के रिकॉर्ड कारोबार का अनुमान है (17% वृद्धि). जीएसटी कटौती और इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव मुख्य वजह है. ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बूम है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 17, 2025, 01:31 PM IST | Updated: Oct 17, 2025, 01:31 PM IST

Trending Photos

थार रेगिस्तान का क्या है पाकिस्तानी कनेक्शन? 80% राजस्थानियों को नहीं होगा पता!
7 Photos
thar desert

थार रेगिस्तान का क्या है पाकिस्तानी कनेक्शन? 80% राजस्थानियों को नहीं होगा पता!

क्या आप जानते हैं? शराब के शौकीन मुगलों के लिए कहां से आती थी मदिरा!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? शराब के शौकीन मुगलों के लिए कहां से आती थी मदिरा!

दिवाली से पहले मौसम में बड़ा बदलाव, धनतेरस तक राजस्थान में बढ़ेगी ठंड! पढ़ें अपने शहर की वेदर रिपोर्ट
7 Photos
rajasthan weather news

दिवाली से पहले मौसम में बड़ा बदलाव, धनतेरस तक राजस्थान में बढ़ेगी ठंड! पढ़ें अपने शहर की वेदर रिपोर्ट

बाड़मेर में कृषि मंडी में एक साथ टूटे 20 दुकानों के ताले, पुलिस गश्त पर उठे सवाल
6 Photos
Barmer News

बाड़मेर में कृषि मंडी में एक साथ टूटे 20 दुकानों के ताले, पुलिस गश्त पर उठे सवाल

इस दिवाली राजस्थान में कारोबार ने तोड़ा अब तक का हर रिकॉर्ड, ₹76,400 करोड़ का अनुमान

Jaipur News: इस बार दीपावली का त्योहार राजस्थान के कारोबारियों के लिए छप्परफाड़ मुनाफा लेकर आने वाला है. बाज़ार विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदेशभर में इस बार त्योहारों के दौरान कुल टर्नओवर कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है और इसके ₹76,400 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है.

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के मुताबिक, पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीदारी में 17 फीसदी का बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है. इस बूम की बड़ी वजह हाल ही में हुए जीएसटी दरों में कमी और इनकम टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 12 लाख रुपये सालाना किया जाना है.

हर सेक्टर में जोरदार खरीदारी
व्यापार संघ का कहना है कि दिवाली के मौके पर राजस्थान के बाजार खरीदारों से पूरी तरह गुलजार हैं और हर क्षेत्र में बंपर कारोबार की उम्मीद है: ट्रैक्टर और थ्रेशर जैसी किसानों के काम आने वाली मशीनरी सहित ऑटोमोबाइल्स का बाजार ₹18,000 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है. नए घर और फ्लैट का मार्केट इस बार ₹10,000 करोड़ से अधिक रहने का अनुमान है. किचन और होम अप्लायंस का कारोबार ₹8,000 करोड़ तक पहुंच सकता है. टेंट, इवेंट्स और शादियों से जुड़े अन्य सामानों पर लोग ₹8,000 करोड़ खर्च करने के मूड में हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स, फुटवियर, एक्सेसरीज़, कलर और पेंट जैसे क्षेत्रों में भी प्रत्येक में ₹3,000 करोड़ का कारोबार होने की पूरी संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बोनस और शादियों का सीजन
व्यापार संघ अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि दीपावली के बाद तुरंत ही शादियों का सीजन शुरू होने वाला है. इसके अलावा, कर्मचारियों को मिला बोनस भी सीधे बाजार में खर्च होगा. इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए व्यापारियों में खासा उत्साह है और उम्मीद है कि इस बार बाजारों में गत साल के मुकाबले ज्यादा पैसा आएगा, जिससे हर क्षेत्र के कारोबारियों के लिए यह दिवाली खास रहने वाली है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news