इस दिवाली घर पर बनाएं राजस्थान टेस्टी घेवर, जिसके स्वाद के आगे होटल की मिठाई भी फेल है...

Diwali 2025: दिवाली के लिए घेवर बनाने हेतु ठंडे घी और मैदे का पतला बैटर बनाएं. इसे तेज गर्म घी में ऊपर से डालकर जालीदार बनाएं. फिर एक तार की चाशनी में डुबोकर रबड़ी के साथ परोसें.

Published: Oct 17, 2025, 05:28 PM IST | Updated: Oct 17, 2025, 05:28 PM IST

इस दिवाली घर पर बनाएं राजस्थान टेस्टी घेवर, जिसके स्वाद के आगे होटल की मिठाई भी फेल है...

Rajasthani Ghevar Recipe: राजस्थान में दीपावली का त्योहार हो और राजस्थान की मिठाइयों की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. इस उत्सव पर यदि आप कोई ऐसी पारंपरिक मिठाई बनाना चाहते हैं जो बनाने में थोड़ी मेहनत मांगे, लेकिन जिसका स्वाद आपकी रसोई को खास बना दे, तो वह है घेवर. जालीदार, कुरकुरा और रसीला घेवर राजस्थान की संस्कृति का प्रतीक है और इसे घर पर बनाने का अनुभव बेहद संतोषजनक होता है.

घेवर रेसिपी
घेवर की पहचान इसकी बारीक जालीदार संरचना और घी की सोंधी खुशबू है. इसे बनाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण ज़रूर है, लेकिन सही तकनीक के साथ आप होटल से भी बेहतर स्वाद घर पर पा सकते हैं.

सामग्री

घेवर बैटर के लिए: 1 कप मैदा, 1/4 कप शुद्ध देसी घी (बहुत ठंडा), 4-5 बर्फ के टुकड़े, 1/2 चम्मच नींबू का रस, और ठंडा पानी.

चाशनी के लिए: 1 कप चीनी, 1/2 कप पानी, इलायची पाउडर (वैकल्पिक).

तलने के लिए: शुद्ध देसी घी या तेल.

बनाने की विधि

बैटर तैयार करें: एक बड़े कटोरे में ठंडा घी और बर्फ के टुकड़े डालकर इतना फेंटें कि यह सफेद और क्रीमी हो जाए.

अब इसमें मैदा थोड़ा-थोड़ा करके मिलाते जाएं और ठंडा पानी डालते हुए एक पतला, घोल (पतला पैनकेक बैटर जैसा) तैयार कर लें. गांठें बिल्कुल न पड़ें. घोल इतना पतला होना चाहिए कि आसानी से चम्मच से टपक जाए.

तलना: एक गहरे बर्तन या कड़ाही में घी/तेल को बहुत तेज़ गरम करें. आंच तेज ही रहनी चाहिए.

एक चम्मच की मदद से घोल को लगभग एक फुट ऊपर से धीरे-धीरे और लगातार गरम घी के केंद्र में डालते रहें. घोल डालते ही झाग उठेगा.

जब झाग थोड़ा शांत हो जाए, तो बीच में एक छेद बनाने के लिए किसी लकड़ी या चम्मच का पिछला हिस्सा इस्तेमाल करें और फिर से उसी छेद में थोड़ा घोल डालें. यह प्रक्रिया 4-5 बार दोहराएं जब तक कि घेवर सही मोटाई का न हो जाए.

चाशनी: चीनी और पानी को उबालकर एक तार की चाशनी बना लें.

घेवर को तलकर निकाल लें, अतिरिक्त घी निकलने दें. इसे चाशनी में कुछ सेकंड के लिए डुबोएं और निकाल लें. ऊपर से रबड़ी या मेवे डालकर दिवाली पर परोसें.

इस कुरकुरे और रसीले घेवर के पारंपरिक स्वाद से आपकी दिवाली निश्चित रूप से यादगार बन जाएगी.

ये भी पढ़ें-

