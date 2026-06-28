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जयपुर में सुना गया PM मोदी का 'मन की बात' कार्यक्रम, दीया कुमारी ने बताया प्रेरणादायक

Jaipur News: जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' के 135वें संस्करण का प्रसारण किया गया, जिसमें उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी भाग लिया. उन्होंने प्रधानमंत्री के संदेशों को राष्ट्र निर्माण, जनभागीदारी और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने वाला बताया.

Edited byAman SinghReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 28, 2026, 05:47 PM|Updated: Jun 28, 2026, 05:47 PM
जयपुर में सुना गया PM मोदी का 'मन की बात' कार्यक्रम, दीया कुमारी ने बताया प्रेरणादायक
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ के 135वें संस्करण का जयपुर में आयोजन किया गया. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कार्यक्रम का प्रसारण सुना और प्रधानमंत्री के संदेशों को जनहित और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणादायक बताया.

दीया कुमारी ने मन की बात को बताया प्रेरणादायक कार्यक्रम

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उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि ‘मन की बात’ देशवासियों को जोड़ने और समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने वाला प्रेरक कार्यक्रम है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर देशवासियों का मार्गदर्शन किया है, जिन्हें लोग अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी कर रहे हैं.

विकसित भारत के संकल्प पर जोर

दीया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए खेलों में अपार संभावनाएं हैं और महिला खिलाड़ी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं.

राज्य और केंद्र सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और प्रयासों के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सभी नागरिकों को मिलकर कार्य करना होगा. जनभागीदारी और जनता के सहयोग से ही देश विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है.

जनभागीदारी से ही विकसित भारत का लक्ष्य होगा साकार

कार्यक्रम के दौरान देशभर में चल रहे विकास कार्यों, जनभागीदारी आधारित अभियानों और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी प्रेरक कहानियों का भी उल्लेख किया गया. मौजूद लोगों ने कार्यक्रम को ध्यान से सुना और इसे समाज के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक बताया. 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा में रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि हम उनका स्वागत करते हैं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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