राजस्थान के विकास को लेकर दीया कुमारी सक्रिय, दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से की अहम बैठकें

Rajasthan News: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी आज नई दिल्ली में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर राजस्थान के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की.
Trending Photos
Rajasthan News: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी आज नई दिल्ली में विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर राजस्थान के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान प्रदेश में सड़क, रेल, पर्यटन, न्यायिक और सामाजिक अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के विषयों पर विचार-विमर्श किया गया.
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राजस्थान में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रदेश के विकास को गति देने पर चर्चा की. इसके बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की. इस दौरान राजस्थान के सर्वांगीण विकास, राज्य में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई.
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक कर राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाओं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन के विस्तार, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण तथा पर्यटन से जुड़े विकास कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त बनाने पर विचार-विमर्श किया. बैठक में राजस्थान पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.
दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की. इस दौरान प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को और अधिक सुदृढ़ करने और नागरिकों को बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के विषय पर चर्चा हुई. साथ ही उन्होंने अपने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में दादी का फाटक, खिरनी फाटक और ढेहर के बालाजी फाटक पर पैदल यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए फुट ओवर ब्रिज (FOB) निर्माण और ढेहर के बालाजी रेलवे स्टेशन के दूसरी ओर अतिरिक्त प्रवेश द्वार और टिकट खिड़की विकसित करने का आग्रह किया.
यह भी पढ़ें- क्या 2028 में बदलेगा राजस्थान का सियासी गणित? सचिन पायलट को CM बनाने के लिए संत ने करौली से द्वारकाधीश तक शुरू की दंडवत यात्रा!
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मुलाकात कर राजस्थान में न्यायिक अवसंरचना के विकास और आमजन को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के प्रयासों पर चर्चा की. डिप्टी सीएम ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात कर महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण, महिलाओं और बच्चों के विकास से जुड़ी योजनाओं पर विचार-विमर्श किया.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!