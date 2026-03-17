TJSB सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर में होगा शुरू, 18 मार्च को डिप्टी CM दीया कुमारी करेंगी शुभारंभ

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के चित्रकूट मार्ग वैशाली नगर में भारत का चौथा सबसे बड़ा सहकारी बैंक टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा का शुभारंभ किया जाएगा. जयपुर शाखा का उद्घाटन 18 मार्च को उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा किया जाएगा. इस अवसर पर सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री गौतम कुमार दक भी साथ रहेंगे.

टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड

टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष शरद गांगल ने बताया कि शाखा राजस्थान राज्य में बैंक की पहली और देश में 165वीं शाखा होगी. इस बैंक का कुल व्यवसाय 1824,500 करोड़ से अधिक है, पिछले पांच दशकों में टीजेएसबी सहकारी बैंक ने लगातार विस्तार करते हुए देश के विभिन्न राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित की है.

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पहली शाखा

वर्तमान में बैंक की महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में 160 से अधिक शाखाएं संचालित हो रही हैं. हाल ही में बैंक ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपनी पहली शाखा प्रारंभ की है और अब जयपुर में 165वीं शाखा का उद्घाटन बैंक के राजस्थान में शुभारंभ किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वर्षों से बैंक ने वित्तीय अनुशासन, विवेकपूर्ण बैंकिंग प्रथाओं और ग्राहक केंद्रित सेवाओं के माध्यम से अपनी मजबूत प्रतिष्ठा स्थापित की है.

वर्तमान में बैंक का सकल एनपीए लगभग 3.59% और शुद्ध एनपीए 0% है, जो बैंक की सुदृढ़ ऋण मूल्यांकन प्रणाली और प्रभावी वसूली तंत्र को दर्शाता है. इसके अतिरिक्त बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात लगभग 17.48% है, जो इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति और सतत विकास की क्षमता को दर्शाता है. 31 मार्च 2025 तक बैंक की कुल जमा राशि 14,849 करोड़ और अग्रिम 188,256 करोड़ रही है. वर्तमान में बैंक का कुल व्यवसाय 1824,500 करोड़ से अधिक है.

कब हुई थी स्थापना?

बता दें कि टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड भारत के प्रमुख बहु-राज्यीय अनुसूचित सहकारी बैंकों में से एक है, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी. 136 से अधिक शाखाओं के नेटवर्क के साथ यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में सेवाएं प्रदान करता है. बैंक मुख्य रूप से जमा, ऋण और विदेशी मुद्रा में विशेषज्ञता रखता है.

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