Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की सख्ती, PWD विभाग में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर नाराजगी

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने के लिए सख्त रुख अपनाया है.
 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByDeepak Goyal
Published:Apr 09, 2026, 09:21 AM IST | Updated:Apr 09, 2026, 09:21 AM IST

Trending Photos

शुगर लेवल 556, उलटी-दस्त ऐसा की बयां भी नहीं कर पाए दर्द, 8 दिन में तोड़ दिया 8 मासूम ने दम
9 Photos
salumbar news

शुगर लेवल 556, उलटी-दस्त ऐसा की बयां भी नहीं कर पाए दर्द, 8 दिन में तोड़ दिया 8 मासूम ने दम

सिलेंडर भरवाने से पहले जानें राजस्थान में कहां सस्ती-कहां महंगी गैस? शहर वाइज देखें पूरी लिस्ट
9 Photos
Rajasthan LPG Price Today

सिलेंडर भरवाने से पहले जानें राजस्थान में कहां सस्ती-कहां महंगी गैस? शहर वाइज देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट्स जारी, अलग-अलग शहर में कीमतें चेंज, जानें कहां सबसे सस्ता?
9 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट्स जारी, अलग-अलग शहर में कीमतें चेंज, जानें कहां सबसे सस्ता?

राजस्थान में रिकॉर्डतोड़ महंगा हुआ सोना, चांदी में 10,000रु की बढ़ोतरी, जानें अपने शहर का लेटेस्ट प्राइस
8 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में रिकॉर्डतोड़ महंगा हुआ सोना, चांदी में 10,000रु की बढ़ोतरी, जानें अपने शहर का लेटेस्ट प्राइस

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की सख्ती, PWD विभाग में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर नाराजगी

Rajasthan News: राजस्थान में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने के लिए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सख्त रुख अपनाया है. पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी कि अब सिर्फ कागजों पर प्रगति रिपोर्ट नहीं चलेगी, काम जमीन पर दिखना चाहिए.

“कागज़ नहीं, जमीन पर दिखे काम” डिप्टी सीएम
बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, “कागज़ नहीं, जमीन पर दिखे काम”. उन्होंने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन से लेकर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की. डिप्टी सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रोजेक्ट तय समयसीमा में पूरे होने चाहिए, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

तय समयसीमा में पूरे हों प्रोजेक्ट्स, देरी पर जवाब
देही तयदिया कुमारी ने कहा कि हर परियोजना की स्पष्ट टाइमलाइन तय की जाए और उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि विकास कार्यों में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गुणवत्ता और पारदर्शिता में कोई समझौता नहीं
उपमुख्यमंत्री ने साफ कहा कि गुणवत्ता और पारदर्शिता से किसी भी हाल में समझौता नहीं होगा. चाहे काम छोटा हो या बड़ा, दोनों ही चीजें सुनिश्चित की जाएंगी.

सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस
बैठक में NHAI, CRIF और RSRDC की परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई. दिया कुमारी ने कहा कि सड़कें विकास की रीढ़ होती हैं, इसलिए इनमें देरी का सीधा असर आम जनता और राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. उन्होंने जनता को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया.

अधिकारियों को फील्ड में उतरने के आदेशउपमुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे फील्ड में जाकर खुद प्रगति की निगरानी करें. बैठक में राज्यमंत्री मंजू बाघमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, सुनील जय सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.इस समीक्षा बैठक से साफ संदेश गया है कि राजस्थान सरकार अब विकास कार्यों में तेजी और जवाबदेही दोनों पर जोर दे रही है. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का यह रुख विकास परियोजनाओं को नई गति देने वाला साबित हो सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news