उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की सख्ती, PWD विभाग में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर नाराजगी

Rajasthan News: राजस्थान में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने के लिए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सख्त रुख अपनाया है. पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी कि अब सिर्फ कागजों पर प्रगति रिपोर्ट नहीं चलेगी, काम जमीन पर दिखना चाहिए.

“कागज़ नहीं, जमीन पर दिखे काम” डिप्टी सीएम

बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, “कागज़ नहीं, जमीन पर दिखे काम”. उन्होंने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन से लेकर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की. डिप्टी सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी प्रोजेक्ट तय समयसीमा में पूरे होने चाहिए, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

तय समयसीमा में पूरे हों प्रोजेक्ट्स, देरी पर जवाब

देही तयदिया कुमारी ने कहा कि हर परियोजना की स्पष्ट टाइमलाइन तय की जाए और उसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि विकास कार्यों में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.

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गुणवत्ता और पारदर्शिता में कोई समझौता नहीं

उपमुख्यमंत्री ने साफ कहा कि गुणवत्ता और पारदर्शिता से किसी भी हाल में समझौता नहीं होगा. चाहे काम छोटा हो या बड़ा, दोनों ही चीजें सुनिश्चित की जाएंगी.

सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस

बैठक में NHAI, CRIF और RSRDC की परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई. दिया कुमारी ने कहा कि सड़कें विकास की रीढ़ होती हैं, इसलिए इनमें देरी का सीधा असर आम जनता और राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. उन्होंने जनता को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया.

अधिकारियों को फील्ड में उतरने के आदेशउपमुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे फील्ड में जाकर खुद प्रगति की निगरानी करें. बैठक में राज्यमंत्री मंजू बाघमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, सुनील जय सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.इस समीक्षा बैठक से साफ संदेश गया है कि राजस्थान सरकार अब विकास कार्यों में तेजी और जवाबदेही दोनों पर जोर दे रही है. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का यह रुख विकास परियोजनाओं को नई गति देने वाला साबित हो सकता है.

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