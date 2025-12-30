राजस्थान के अलावा कहां-कहां है दो संतान वाला नियम?

भारत में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए 'दो संतान नीति' लागू है. ऐसे में राजस्थान में इसको लेकर बैठक होने वाली है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. जानिए राजस्थान के अलावा कहां-कहां ये नियम हैं.
DO YOU KNOW: भारत में जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कई प्रदेशों में 'दो संतान नीति' को सरकारी सेवाओं और चुनावों से जोड़ा हुआ है. वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुसार, चुनावों में पाबंदी (स्थानीय निकाय)ज्यादातर राज्यों में यह नियम केवल पंचायत (सरपंच/पंच) और निकाय चुनाव (पार्षद/मेयर) तक सीमित है. हालांकि लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है.
इस नियम के तहत अगर राजस्थान में 27 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान हुई है, तो व्यक्ति पंचायत या निकाय चुनाव नहीं लड़ सकता है. वहीं, चुनाव जीतने के बाद तीसरी संतान होती है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है.
महाराष्ट्र में 'ग्राम पंचायत अधिनियम' के तहत दो से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवार अयोग्य माने जाते हैं. इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, ओडिशा में भी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो संतान की सीमा अनिवार्य है.
आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में नवंबर 2024 इस नियम को खत्म कर दिया है क्योंकि वहां प्रजनन दर काफी कम हो गई थी.
वहीं, कई राज्यों में तीसरी संतान होने पर नौकरी पाने और प्रमोशन लेने पर कड़े नियम हैं. इसके तहत राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते समय यह शपथ पत्र देना होता है कि आपकी दो से ज्यादा संतान नहीं हैं.
फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के इस नियम को वैध ठहराया था. ऐसे में राजस्थान में अगर सेवा के दौरान तीसरी संतान होती है, तो कर्मचारी का प्रमोशन 3 से 5 साल के लिए रोक दिया जाता है. वहीं, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नियम है कि यदि कर्मचारी के दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो उसकी मृत्यु के बाद परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी.
बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, असम, में भी दो संतान वाला नियम सरकारी नौकरियों और पंचायत चुनावों में लागू है.
वहीं, आज राजस्थान के जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने वाली वाली है, जो बेहद खास होगी. आज की बैठक में सबसे हॉट टॉपिक जिसपर सबकी नजरें होंगी वो है. पंचायत चुनाव में दो संतान वाले नियम को हटाने पर चर्चा.
