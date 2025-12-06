Zee Rajasthan
राजस्थानी लोग ऊंट के गोबर का क्या करते हैं? जानकर हैरान रह जाएंगे!

Did You Know: रेगिस्तान में ऊंट के गोबर का उपयोग कई तरह से किया जाता है. सूखे गोबर को खाना पकाने और गर्मी के लिए ईंधन के रूप में, खेती के लिए प्राकृतिक खाद के रूप में, और झोपड़ियों को प्लास्टर करने में भी इस्तेमाल किया जाता है.

Published: Dec 06, 2025, 05:21 PM IST | Updated: Dec 06, 2025, 05:21 PM IST

राजस्थानी लोग ऊंट के गोबर का क्या करते हैं? जानकर हैरान रह जाएंगे!

Rajasthan Quiz: राजस्थान का 'राजकीय पशु' ऊंट जिसे 'रेगिस्तान का जहाज' कहा जाता है,सिर्फ सवारी और माल ढोने का साधन नहीं है, बल्कि उसके शरीर से निकला हर अंश रेगिस्तानी जीवनयापन के लिए मूल्यवान है. रेगिस्तानी इलाकों में संसाधनों की कमी होती है, इसलिए वहां के लोग ऊँट के गोबर (Camel Dung) का भी कई तरह से उपयोग करते हैं.

रसोई का ईंधन और गर्माहट
ऊंट के गोबर का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ईंधन (Fuel) के रूप में होता है. रेगिस्तान में लकड़ी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए सूखे हुए ऊंट के गोबर को जलावन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह धीरे-धीरे जलता है और काफी देर तक गर्मी देता है, जिससे यह खाना पकाने और सर्दियों में घर को गर्म रखने के लिए एक सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला स्रोत बन जाता है.

मरुभूमि की प्राकृतिक खाद
ऊंट का गोबर प्राकृतिक खाद का एक उत्कृष्ट भंडार है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता (Fertility) को बढ़ाते हैं. रेगिस्तानी इलाकों या नखलिस्तान (Oasis) के पास की खेती में किसान इसे खाद के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे मुश्किल मिट्टी में भी फसल की पैदावार अच्छी होती है.

झोंपड़ी की दीवारें और कीट नियंत्रण
कुछ खानाबदोश समुदायों में, ऊंट के गोबर को केवल ईंधन या खाद तक सीमित नहीं रखा जाता. इसे मिट्टी या पुआल के साथ मिलाकर दीवारों या झोपड़ियों को प्लास्टर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. यह मिश्रण गर्मी से बचाने वाले इंसुलेटर के रूप में भी काम करता है. इसके अलावा, सूखे गोबर को जलाकर निकलने वाले धुएं का उपयोग मच्छरों और कीड़ों को दूर भगाने के लिए भी किया जाता रहा है.

