क्या आप जानते हैं ‘आंबली’ का मतलब? राजस्थानी भाषा का यह शब्द दिल जीत लेता है...

Do You Know:राजस्थान अपनी अनोखी बोली, संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है. यहां की भाषा न सिर्फ मीठी मानी जाती है बल्कि इसके कई शब्द इतने प्यारे और दिल जीतने वाले होते हैं कि लोग पहली बार सुनकर ही इनके अर्थ जानने को उत्सुक हो जाते हैं.

राजस्थानी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं, जिनका उच्चारण सरल होने के साथ-साथ उनका अर्थ भी बेहद सुंदर होता है. इन्हीं में से एक है ‘आंबली’, जिसका मतलब बहुत कम लोग जानते हैं.

बच्चों तक की ज़ुबान पर सुना जा सकता

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थानी बोली में ‘आंबली’ का अर्थ ‘इमली’ होता है. यह शब्द ग्रामीण राजस्थान में आमतौर पर बड़े-बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक की ज़ुबान पर सुना जा सकता है. हालांकि शहरों में रहने वाले कई लोग या अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटक इस शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते और अक्सर अनुमान लगाते रहते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होगा. लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ‘आंबली’ का मतलब इमली है, तो वे मुस्कुरा उठते हैं.

‘आंबली’ शब्द लोगों की बोली और भावनाओं में खास जगह बनाए

राजस्थान में इमली का उपयोग सिर्फ खाने या चटनी के लिए ही नहीं, बल्कि कई पारंपरिक व्यंजनों में भी किया जाता है. खासकर ग्रामीण इलाकों में इमली की मिठास और खटास बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बेहद पसंद आती है. यही वजह है कि ‘आंबली’ शब्द लोगों की बोली और भावनाओं में खास जगह बनाए हुए है.

भाषा विशेषज्ञों के अनुसार, राजस्थानी बोली में ऐसे हजारों शब्द हैं जिनका अर्थ उतना ही मीठा और सरल है जितना उनका उच्चारण. ‘आंबली’ जैसे शब्द राजस्थानी भाषा को जीवंत बनाते हैं और इसकी सांस्कृतिक पहचान को और भी मजबूत करते हैं. यही भाषा की खूबसूरती है कि यह सिर्फ संचार का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, भावनाएं और परंपराएं भी साथ लेकर चलती है.

राजस्थानी बोली के ऐसे अनोखे शब्द आज भी लोगों के दिल में बसते हैं और यह प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने का काम करते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-