अगर रेगिस्तान में फंस जाएं तो ऊंट का गोबर कैसे बचा सकता है आपकी जान?

Do You Know: रेगिस्तान में जीवन आसान नहीं होता. चारों तरफ फैली तपती रेत, पेड़ों की अनुपस्थिति और पानी की किल्लत किसी भी मुसाफिर के लिए खतरे की घंटी बन सकती है लेकिन इसी वीरान मरुस्थल में एक चीज आपकी जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है - ऊंट का गोबर. सुनने में भले अजीब लगे लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि रेगिस्तान में जीवित रहने की सबसे उपयोगी चीजों में से एक यही है. जी हां, जिस गोबर को लोग सामान्य रूप से बेकार समझते हैं, वही मरुस्थलीय हालात में तीन महत्वपूर्ण तरीकों से आपकी लाइफलाइन बन सकता है.

सबसे बड़ी मदद यह आग और गर्मी देता है. रेगिस्तान की रातें काफी खतरनाक होती हैं. दिन में 45 डिग्री तक तापमान रहता है, तो रात में पारा अचानक लुढ़क जाता है. ऐसे में जिंदगी बचाने के लिए आग जलाना जरूरी है. लकड़ी भला यहां आती कहां है? इसलिए सूखा ऊंट का गोबर ईंधन का सबसे आसान विकल्प बन जाता है. इसमें नमी बेहद कम होती है, इसलिए यह जल्दी जलता है और काफी देर तक जलता रहता है. इससे मिलने वाली गर्मी न सिर्फ आपके शरीर को ठंड से बचाती है बल्कि जंगली जानवरों को भी दूर रखती है. आग की रोशनी और गर्माहट मानसिक सहारा भी देती है, खासकर तब जब आप मीलों तक फैली खामोशी में अकेले हों.



डिहाइड्रेशन और पेट की गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद

पानी को सुरक्षित बनाना. रेगिस्तान में पानी मिलना मुश्किल है और मिल जाए तो भरोसे लायक नहीं होता. नखलिस्तान का पानी भी कई बार बैक्टीरिया से भरा हो सकता है. ऐसे में पानी को उबालना ही एकमात्र तरीका है, जिससे वह पीने लायक बन सके. ऊंट के गोबर से बनी आग पर पानी उबालकर आप जानलेवा संक्रमणों से बच सकते हैं. यह साधारण-सी प्रक्रिया आपको डिहाइड्रेशन और पेट की गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करती है.

बचाव दलों को बुलाने में मदद

मदद बुलाने के लिए संकेत देना. रेगिस्तान में दूर-दूर तक फैला खुला आसमान और समतल जमीन धुएं को मीलों दूर तक दिखाई देने योग्य बनाती है. ऊंट का गोबर जलाने पर यह लंबे समय तक जलता रहता है और गहरा धुआं पैदा करता है. अगर आप भटक जाएं या रास्ता न मिले, तो यह धुआं बचाव दलों या यात्रियों का ध्यान आसानी से आकर्षित कर सकता है. कई बार यह सरल-सा उपाय ही जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी कम कर देता है.

रेगिस्तान में ऊंट का गोबर सिर्फ पशु अपशिष्ट नहीं, बल्कि एक साइलेंट सर्वाइवल टूल है- गर्मी का स्रोत, पानी को सुरक्षित बनाने का उपाय और बचाव का संकेत. निर्जन मरुस्थल में जब संसाधन कम हों, तब यही साधारण-सी चीज़ आपकी सबसे बड़ी उम्मीद बन जाती है.

