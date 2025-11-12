क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में कुंभलगढ़ किले की दीवार कितनी लंबी है और इसे भारत की ‘ग्रेट वॉल’ क्यों कहा जाता है?

Do you know: राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ किला अरावली पर्वतमाला के बीच करीब 1,100 मीटर की ऊंचाई पर बना है. इसकी दीवार की लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार बनाती है- पहली है चीन की प्रसिद्ध ग्रेट वॉल. इतनी लंबाई में फैली यह दीवार किले को चारों ओर से घेरे हुए है और कभी बाहरी दुश्मनों के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच थी. दीवार की चौड़ाई इतनी अधिक है कि उस पर एक साथ आठ घोड़े दौड़ सकते हैं. यही वजह है कि इसे 'ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया' कहा जाता है.

राणा कुंभा ने रखी थी नींव

इस भव्य किले का निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने 15वीं सदी (लगभग 1443 ईस्वी) में करवाया था. उन्होंने इसे अपने प्रदेशकी सुरक्षा के लिए बनवाया था ताकि दुश्मनों से रक्षा की जा सके. कुंभलगढ़ किला इतना मजबूत था कि यहां से मेवाड़ के राजाओं ने बार-बार मुगलों और मराठों का सामना किया.

कहा जाता है कि राणा प्रताप, जो मेवाड़ के सबसे वीर शासक माने जाते हैं, का जन्म भी इसी किले में हुआ था. यह किला कभी मेवाड़ की दूसरी राजधानी हुआ करता था और युद्ध के समय यह शरणस्थली के रूप में काम करता था.

वास्तुकला और रहस्य का अनोखा संगम

कुंभलगढ़ किला राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है. इसके अंदर 360 से अधिक मंदिर, महल, जलाशय, और विशाल द्वार बने हैं. इनमें से अधिकांश जैन मंदिर हैं, जो मेवाड़ की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं. किले के भीतर बादल महल सबसे प्रसिद्ध है, जहां से चारों ओर अरावली की घाटियों और जंगलों का नजारा दिखाई देता है. किले के दरवाजे इतने विशाल हैं कि हाथियों और रथों के गुजरने में भी कोई बाधा नहीं आती थी.

क्यों कहा जाता है इसे ‘ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया’

कुंभलगढ़ की दीवार सिर्फ एक सुरक्षात्मक घेरा नहीं थी बल्कि मेवाड़ की सामरिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक भी थी. इसकी ऊंचाई 15 फीट से लेकर 25 फीट तक है, और पूरी दीवार स्थानीय पत्थरों से हाथों से बनाई गई थी. इतिहासकारों के अनुसार, कई आक्रमणों के बावजूद यह किला कभी पूरी तरह जीता नहीं जा सका. इस दीवार ने सदियों तक मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा की, ठीक उसी तरह जैसे चीन की दीवार ने अपने साम्राज्यवाद.

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल

2013 में यूनेस्को ने कुंभलगढ़ किले को 'हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान' के तहत विश्व धरोहर स्थल घोषित किया. यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि भारत की शौर्यगाथा और स्थापत्य कौशल का प्रमाण है.

घूमने का सही समय और अनुभव

कुंभलगढ़ किले का नजारा सुबह और शाम के समय सबसे मनमोहक लगता है, जब सूरज की किरणें इसकी सुनहरी दीवारों पर पड़ती हैं. हर शाम यहां लाइट एंड साउंड शो आयोजित होता है, जिसमें मेवाड़ के इतिहास की झलक सुनने को मिलती है. यह किला पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है. घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है, जब मौसम ठंडा और सुहावना होता है.

राजस्थान का कुंभलगढ़ किला न केवल एक स्थापत्य चमत्कार है, यह उन वीर राजपूतों की बहादुरी और गौरव की जीवित मिसाल भी है, जिन्होंने अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए जान तक न्योछावर कर दी. अगर आप इतिहास, रहस्य और भव्यता का संगम देखना चाहते हैं, तो कुंभलगढ़ किला आपकी अगली यात्रा सूची में जरूर होना चाहिए.

