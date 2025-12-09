Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ऐसा बाजार जहां आधी कीमत में मिलता है ब्रांडेड सामान!

Rajasthan Quiz: जयपुर का बापू बाज़ार राजस्थानी वस्त्र, हथकरघा, लहंगे, साड़ियां और एक्सेसरीज के लिए मशहूर है. यह बाजार विशेष रूप चमड़े से बनी मोजरी जूतों के लिए प्रसिद्ध है, जहां किफायती दामों पर खरीदारी का बेहतरीन अनुभव मिलता है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 09, 2025, 05:52 PM IST | Updated: Dec 09, 2025, 05:52 PM IST

Trending Photos

सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थान की ये फेमस डिश, चाटते रह जाएंगे उंगलियां
7 Photos
Besan Gatte ki Sabzi

सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थान की ये फेमस डिश, चाटते रह जाएंगे उंगलियां

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के लिए आफत लेकर आ रहा मौसम, शीतलहर के साथ कोहरे की डबल मार, आज शाम से पलटी मारेगा वेदर
5 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के लिए आफत लेकर आ रहा मौसम, शीतलहर के साथ कोहरे की डबल मार, आज शाम से पलटी मारेगा वेदर

राजस्थान के पशुपालक गाय-भैसों को खिलाए ये खास चीजें, बाल्टियां भर-भर देंगी दूध!
7 Photos
Do You Know

राजस्थान के पशुपालक गाय-भैसों को खिलाए ये खास चीजें, बाल्टियां भर-भर देंगी दूध!

Rajasthan Government Project: DMIC से राजस्थान में आएगा इंडस्ट्री का तूफान, GDP में उछाल के लिए 10,000 करोड़ का FDI, मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा प्रदेश
7 Photos
rajasthan government project

Rajasthan Government Project: DMIC से राजस्थान में आएगा इंडस्ट्री का तूफान, GDP में उछाल के लिए 10,000 करोड़ का FDI, मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा प्रदेश

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ऐसा बाजार जहां आधी कीमत में मिलता है ब्रांडेड सामान!

Do You Know: राजस्थान जो अपनी शाही विरासत और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है, खरीदारी के शौकीनों के लिए भी स्वर्ग है. यहां के बाज़ारों में आपको राजस्थानी संस्कृति, हस्तशिल्प और बेहतरीन कारीगरी का अनुभव मिलता है. जहां जोधपुर का सोजती गेट मार्केट हस्तशिल्प और आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं उदयपुर का हाथी पोल अपनी शानदार लघु चित्रकलाओं (Miniature Paintings) के लिए जाना जाता है. जयपुर में जौहरी बाज़ार रत्नों की भव्यता बिखेरता है.

लेकिन राजस्थान के ऑल-टाइम फेवरेट बाज़ारों की बात करें, तो जयपुर का बापू बाज़ार अपनी एक अलग पहचान रखता है.

बापू बाज़ार
जयपुर का बापू बाज़ार (Bapu Bazaar) अपनी किफायती कीमतों के कारण न सिर्फ स्थानीय लोगों, बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय है. यह बाज़ार विशेष रूप से राजस्थानी वस्त्रों, हथकरघा (Handloom) उत्पादों और एक्सेसरीज़ के लिए मशहूर है. यह एक ऐसा स्थान है जहां आपको "किफायती दामों" पर लगभग सब कुछ मिल जाता है, जो राजस्थानी फैशन और कला का प्रतीक है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मोजरी, लहंगे और विशिष्ट कलाकृतियां
बापू बाज़ार की गलियों में कदम रखते ही, आप यहां की विविध और रंगीन वस्तुओं से सजी दुकानों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे. यह बाज़ार विशेष रूप से चमड़े के उत्पादों और ऊंट के चमड़े से बने मोजरी जूतों के लिए प्रसिद्ध है. मोजरी यहां की पारंपरिक कारीगरी का बेजोड़ नमूना है.

इसके अलावा, यहां आपको विशिष्ट हस्तशिल्प, सुगंधित इत्र, पारंपरिक लहंगे और रंगीन साड़ियां आसानी से मिल जाती हैं. बाज़ार में प्रदर्शित अद्वितीय बलुआ पत्थर की कलाकृतियां (Sandstone Artifacts) भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिन्हें वे राजस्थान की यादगार के रूप में अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं. बापू बाज़ार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जो आपको राजस्थान की समृद्ध कला और विरासत से सस्ते दामों में जुड़ने का मौका देता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news