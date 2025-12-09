क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ऐसा बाजार जहां आधी कीमत में मिलता है ब्रांडेड सामान!

Do You Know: राजस्थान जो अपनी शाही विरासत और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है, खरीदारी के शौकीनों के लिए भी स्वर्ग है. यहां के बाज़ारों में आपको राजस्थानी संस्कृति, हस्तशिल्प और बेहतरीन कारीगरी का अनुभव मिलता है. जहां जोधपुर का सोजती गेट मार्केट हस्तशिल्प और आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं उदयपुर का हाथी पोल अपनी शानदार लघु चित्रकलाओं (Miniature Paintings) के लिए जाना जाता है. जयपुर में जौहरी बाज़ार रत्नों की भव्यता बिखेरता है.

लेकिन राजस्थान के ऑल-टाइम फेवरेट बाज़ारों की बात करें, तो जयपुर का बापू बाज़ार अपनी एक अलग पहचान रखता है.

बापू बाज़ार

जयपुर का बापू बाज़ार (Bapu Bazaar) अपनी किफायती कीमतों के कारण न सिर्फ स्थानीय लोगों, बल्कि देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय है. यह बाज़ार विशेष रूप से राजस्थानी वस्त्रों, हथकरघा (Handloom) उत्पादों और एक्सेसरीज़ के लिए मशहूर है. यह एक ऐसा स्थान है जहां आपको "किफायती दामों" पर लगभग सब कुछ मिल जाता है, जो राजस्थानी फैशन और कला का प्रतीक है.

मोजरी, लहंगे और विशिष्ट कलाकृतियां

बापू बाज़ार की गलियों में कदम रखते ही, आप यहां की विविध और रंगीन वस्तुओं से सजी दुकानों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे. यह बाज़ार विशेष रूप से चमड़े के उत्पादों और ऊंट के चमड़े से बने मोजरी जूतों के लिए प्रसिद्ध है. मोजरी यहां की पारंपरिक कारीगरी का बेजोड़ नमूना है.

इसके अलावा, यहां आपको विशिष्ट हस्तशिल्प, सुगंधित इत्र, पारंपरिक लहंगे और रंगीन साड़ियां आसानी से मिल जाती हैं. बाज़ार में प्रदर्शित अद्वितीय बलुआ पत्थर की कलाकृतियां (Sandstone Artifacts) भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिन्हें वे राजस्थान की यादगार के रूप में अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं. बापू बाज़ार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जो आपको राजस्थान की समृद्ध कला और विरासत से सस्ते दामों में जुड़ने का मौका देता है.

