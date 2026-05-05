/क्या आप जानते हैं कि गलता जी की पहाड़ियों पर अब उड़ेगी 'उड़न खटोला', 30 मिनट की चढ़ाई अब 5 मिनट में!

Do You Know: अरावली की गोद में बसे गलता तीर्थ में अब आस्था का सफर आसान और आधुनिक होने जा रहा है. गालव ऋषि की तपोस्थली, जहां अब तक श्रद्धालु सीढ़ियां चढ़कर पहुंचते थे, वहां जल्द ही रोप-वे की सुविधा शुरू करने की तैयारी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे और निर्देशों के बाद इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है.

आस्था को पंख-गलता जी में रोप-वे की तैयारी तेज

प्रस्तावित रोप-वे करीब 1.5 से 2.5 किलोमीटर लंबा हो सकता है, जिसकी शुरुआत गलता गेट या सूरजपोल क्षेत्र से होने की संभावना है. इसका ऊपरी स्टेशन गलता की पहाड़ी पर विकसित किया जाएगा. अभी जहां श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में 30-40 मिनट का समय लगता है, वहीं रोप-वे से यह दूरी महज 5-10 मिनट में तय हो सकेगी. जिसे पर्यावरण और भूगोल को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा. सबसे बड़ा लाभ बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगजनों को मिलेगा, जिनके लिए अभी यह चढ़ाई चुनौतीपूर्ण है.

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‘तीर्थ’ से ‘एक्सपीरियंस’ तक

सरकार का यह प्रोजेक्ट सिर्फ सुविधा बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि गलता तीर्थ को धार्मिक पर्यटन के साथ ‘एक्सपीरियंस टूरिज्म’ के रूप में विकसित करने की है. अब तक आमेर-नाहरगढ़ घूमने आने वाले पर्यटक गलता तक पहुंचने में समय और मेहनत के कारण हिचकते थे. लेकिन रोप-वे के बाद वही पर्यटक कुछ ही मिनटों में गलता तीर्थ तक पहुंच सकेंगे. इससे जयपुर का धार्मिक पर्यटन सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ‘एक्सपीरियंस टूरिज्म’ में बदल जाएगा. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर खुलने की भी उम्मीद है. चाहे वह गाइड हों, दुकानें हों या परिवहन सेवाएं.

पौराणिकता बरकरार, सुविधाएं आधुनिक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कहा है कि विकास ऐसा हो, जिसमें आस्था का मूल स्वरूप अक्षुण्ण रहे. इसी के तहत गलता मार्गों पर धार्मिक चित्रण, प्रवेश द्वार पर सभी मंदिरों की जानकारी, पार्किंग और ट्रैवलेटर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी.



साथ ही, सावन से पहले पवित्र कुंडों की आधुनिक मशीनों से सफाई, दीवारों का जीर्णोद्धार और वानरों के लिए अलग स्थान तय करने जैसे निर्देश भी दिए गए हैं.

प्रशासनिक पकड़ मजबूत, विकास जारी

राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला कलेक्टर को गलता जी का प्रशासक नियुक्त किया गया है. उनके नेतृत्व में गठित समिति मंदिर की 60 परिसंपत्तियों का प्रबंधन संभाल रही है, जिनमें से 40 का अधिग्रहण हो चुका है. नगर निगम और अन्य विभागों के सहयोग से करीब 11.68 करोड़ रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं, जिनमें 60% काम पूरा हो चुका है. सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, कर्मचारियों के नियमित वेतन और गौशाला प्रबंधन जैसी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं.