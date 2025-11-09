क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस मंदिर में 7 बार दर्शन करने से बच्चों की हकलाने की समस्या हो जाती है दूर!

Mahamaya Shakti Peeth mandir: राजस्थान की राजधानी के सामोद कस्बे में माता रानी का एक ऐसा मंदिर है, जिसको लेकर कहा जाता है कि यहां पर 7 बार दर्शन करने से बच्चों की हकलाने की समस्या दूर हो सकती है. जानें कहानी.
Jaipur News: राजधानी के सामोद कस्बे में महामाया शक्ति पीठ मंदिर स्थित है. वैसे तो ये मंदिर अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ हैं. इस मंदिर में राजस्थान से ही नहीं बल्कि दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र से श्रद्धालु अपना माथा टेककर मन्नत मांगते हैं.
यहां छोटे बच्चों का जात जड़ूला और नवविवाहिताओं की जात दिलवाई जाती है. श्रद्धालु अपने बच्चों की सलामती के लिए यहां आकर प्रार्थना करते हैं. यहां आने वाले श्रद्धालुओं ऐसी मान्यता है कि इस जिन बालकों की आवाज स्पष्ट नहीं आती हैं...यानी जो बच्चे हकलाकर-तुतलाकर बोलते हैं, उनकी इस मंदिर में 7 बार लाकर माता के दरबार में धोक लगवाई जाती है, तो उनकी आवाज ठीक हो जाती है.
महामाया मंदिर के पुजारी बताते है कि करीब 750 साल पहले की बात है, जहां मंदिर बना हुआ है, यहां स्वर्ग लोक से भगवान इंद्र देव की सात परियां आती थी क्योंकि यह स्थान रमणीय हैं, जहां मंदिर बना हुआ हैं.
यहां एक प्राचीन बावड़ी बनी हुई थी, यहां आकर ये परियां स्नान करती थी. यहां एक संत अपनी तपस्या करते थे उनसे वापस जाने का आग्रह करते तो वो नहीं जाती थी. संत की तपस्या में ये परियां विघ्न डालती थी. इस कारण संत ने उन्हें यहां आबाद होने का श्राप दिया था, तब उन सात परियों ने माफी मांगी लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था तब संत ने कहा था अब यहीं रहकर जनकल्याण के काम करना.
इसके बाद सात परियों के इस मंदिर की स्थापना हुई. मंदिर में आने वाले श्रृद्धालुओं में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की होती है चौमूं अजीतगढ स्टेट हाईवे पर बसे सामोद के मुख्य बस स्टैण्ड से श्रद्धालु पैदल ही मंदिर पहूंचकर पूजा -अर्चना करते हैं.
इस मंदिर में भाद्रपद और बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के अलावा वर्ष में आने वाले दोनों नवरात्रों में मेंले का सा माहौल रहता हैं यानी साल में चार बार यहां विशेष पूजा-अर्चना और जात जडूलों का कार्यक्रम होता हैं.
डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.
